GT Protocol (GTAI) teave Leveraging advanced Web3 AI execution technology, GT Protocol introduces a revolutionary approach to AI-portfolio management, AI-trading, and investments across CeFi, DeFi, and NFT markets. It makes sophisticated investment strategies accessible to a broad audience. Ametlik veebisait: https://gt-protocol.io/ Valge raamat: https://docsend.com/v/kz3gv/gt-protocol-pitch-deck Plokiahela Explorer: https://bscscan.com/address/0x003d87d02A2A01E9E8a20f507C83E15DD83A33d1#code Ostke GTAI kohe!

GT Protocol (GTAI) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage GT Protocol (GTAI) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 8.11M $ 8.11M $ 8.11M Koguvaru: $ 75.00M $ 75.00M $ 75.00M Ringlev varu: $ 59.83M $ 59.83M $ 59.83M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 10.16M $ 10.16M $ 10.16M Kõigi aegade kõrgeim: $ 5.51 $ 5.51 $ 5.51 Kõigi aegade madalaim: $ 0.10826346913691617 $ 0.10826346913691617 $ 0.10826346913691617 Praegune hind: $ 0.1355 $ 0.1355 $ 0.1355 Lisateave GT Protocol (GTAI) hinna kohta

GT Protocol (GTAI) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud GT Protocol (GTAI) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate GTAI tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: GTAI tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate GTAI tokeni tokenoomikat, avastage GTAI tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust GTAI Kas olete huvitatud GT Protocol (GTAI) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid GTAI ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas GTAI MEXC-ist osta!

GT Protocol (GTAI) hinna ajalugu GTAI hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage GTAI hinna ajalugu kohe!

GTAI – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu GTAI võiks suunduda? Meie GTAI hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake GTAI tokeni hinna ennustust kohe!

