Griffain.com (GRIFFAIN) teave Ametlik veebisait: https://griffain.com/ Valge raamat: https://griffain.com/docs Plokiahela Explorer: https://solscan.io/token/KENJSUYLASHUMfHyy5o4Hp2FdNqZg1AsUPhfH2kYvEP Ostke GRIFFAIN kohe!

Griffain.com (GRIFFAIN) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Griffain.com (GRIFFAIN) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 36.59M $ 36.59M $ 36.59M Koguvaru: $ 999.88M $ 999.88M $ 999.88M Ringlev varu: $ 999.88M $ 999.88M $ 999.88M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 36.59M $ 36.59M $ 36.59M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.6409 $ 0.6409 $ 0.6409 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000158262469423349 $ 0.000158262469423349 $ 0.000158262469423349 Praegune hind: $ 0.03659 $ 0.03659 $ 0.03659 Lisateave Griffain.com (GRIFFAIN) hinna kohta

Griffain.com (GRIFFAIN) põhjalik tokeni struktuur Sukelduge lähemalt sellesse, kuidas GRIFFAIN tokeneid väljastatakse, jaotatakse ja avatakse. See osa toob esile tokeni majandusliku struktuuri põhiaspektid: kasulikkus, stiimulid ja õiguste omandamine. Overview GRIFFAIN is a Solana-based memecoin and utility token at the core of the Griffain decentralized platform, which coordinates a network of AI agents to facilitate on-chain actions. The token is used to create and manage AI agents for tasks such as token trading, creation, tweet publishing, and on-chain information retrieval. Issuance Mechanism Launch : GRIFFAIN was launched as the first memecoin created by Griffain's network of agents on November 2, 2024.

: GRIFFAIN was launched as the first memecoin created by Griffain's network of agents on November 2, 2024. Blockchain : It is a Solana-based token.

: It is a Solana-based token. Exchange Listings : GRIFFAIN is listed on major exchanges such as Bitget (December 2024) and Kraken (January 2025), indicating broad accessibility and liquidity.

: GRIFFAIN is listed on major exchanges such as Bitget (December 2024) and Kraken (January 2025), indicating broad accessibility and liquidity. Initial Distribution: There is no detailed public data available on the initial issuance mechanism (e.g., fair launch, presale, or airdrop), nor on the total supply or emission schedule from the available sources. Allocation Mechanism Allocation Details: There is no explicit breakdown of token allocation (e.g., team, community, investors, ecosystem) in the available data. No allocation table or pie chart has been published in the accessible documentation or exchange listings. Usage and Incentive Mechanism Utility : GRIFFAIN is used to: Create and manage AI agents (Personal and Special Agents). Enable agents to execute on-chain transactions, retrieve information, and perform specialized tasks. Purchase access passes for the Griffain platform, which are required to use the network and its agents. Facilitate agent-driven commerce, such as buying NFTs or other digital assets via agent wallets.

: GRIFFAIN is used to: Ecosystem Integration : The token is central to the Griffain ecosystem, powering agent actions and potentially serving as a medium of exchange for agent-driven services.

: The token is central to the Griffain ecosystem, powering agent actions and potentially serving as a medium of exchange for agent-driven services. Incentives: There is no evidence of staking, yield farming, or direct token-holder rewards (such as dividends or liquidity incentives) in the current documentation. Locking Mechanism and Unlocking Time Locking/Unlocking : There is no available data on any token locking mechanisms, vesting schedules, or unlock events for GRIFFAIN. The absence of such information suggests either a fair launch or that these details have not been publicly disclosed.

: There is no available data on any token locking mechanisms, vesting schedules, or unlock events for GRIFFAIN. The absence of such information suggests either a fair launch or that these details have not been publicly disclosed. Access Passes: While not a token lock, access to the Griffain platform is gated by the purchase of an access pass, which may be paid for using GRIFFAIN. Summary Table Aspect Details Issuance Mechanism Launched Nov 2, 2024; Solana-based; no detailed emission data available Allocation Mechanism No public breakdown of allocations (team, community, investors, etc.) Usage/Utility Powering AI agents, platform access, agent-driven transactions, and commerce Incentive Mechanism No staking, yield, or direct holder rewards disclosed Locking Mechanism No vesting, lockup, or unlock schedule information available Unlocking Time Not disclosed Additional Context and Limitations Transparency : The lack of detailed tokenomics (allocation, vesting, and unlock schedules) is a limitation for investors seeking full transparency.

: The lack of detailed tokenomics (allocation, vesting, and unlock schedules) is a limitation for investors seeking full transparency. Ecosystem Role : GRIFFAIN’s primary value is as a utility token within the Griffain AI agent ecosystem, rather than as a yield-generating or governance asset.

: GRIFFAIN’s primary value is as a utility token within the Griffain AI agent ecosystem, rather than as a yield-generating or governance asset. Future Updates: As the project matures, more detailed tokenomics may be published, especially if the platform expands or undergoes further exchange listings. Actionable Insight:

If you are considering participating in the GRIFFAIN ecosystem, focus on its utility for agent-driven automation and platform access. For investment purposes, be aware of the current lack of detailed public information on token allocation and unlock schedules, which may affect long-term supply dynamics and price behavior.

Griffain.com (GRIFFAIN) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Griffain.com (GRIFFAIN) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate GRIFFAIN tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: GRIFFAIN tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid.

Griffain.com (GRIFFAIN) hinna ajalugu GRIFFAIN hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage GRIFFAIN hinna ajalugu kohe!

GRIFFAIN – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu GRIFFAIN võiks suunduda? Meie GRIFFAIN hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake GRIFFAIN tokeni hinna ennustust kohe!

