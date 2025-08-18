Rohkem infot GOAT

Goatseus Maximus (GOAT) reaalajas hinnagraafik
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 00:13:45 (UTC+8)

Goatseus Maximus (GOAT) hinna teave (USD)

Goatseus Maximus (GOAT) reaalajas hind on $ 0.09984. Viimase 24 tunni jooksul GOAT kaubeldud madalaim $ 0.0936 ja kõrgeim $ 0.10013 näitab aktiivset turu volatiivsust. GOATkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.3555157811784044 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000019502896664627.

Lüliajalise tootluse osas on GOAT muutunud +2.41% viimase tunni jooksul, +1.01% 24 tunni vältel -3.31% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Goatseus Maximus praegune turukapitalisatsioon on $ 99.84M $ 155.68K 24 tunnise kauplemismahuga. GOAT ringlev varu on 999.99M, mille koguvaru on 999991956.244375. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 99.84M.

Goatseus Maximus (GOAT) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Goatseus Maximus tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.0009976+1.01%
30 päeva$ -0.02816-22.00%
60 päeva$ +0.00194+1.98%
90 päeva$ -0.06444-39.23%
Goatseus Maximus Hinnamuutus täna

Täna registreeris GOAT muutuse $ +0.0009976 (+1.01%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Goatseus Maximus 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.02816 (-22.00%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Goatseus Maximus 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus GOAT $ +0.00194 (+1.98%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Goatseus Maximus 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.06444 (-39.23%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Goatseus Maximus (GOAT) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Goatseus Maximus hinnaajaloo lehte.

Mis on Goatseus Maximus (GOAT)

Goatseus Maximus is a meme coin on the Solana chain.

Goatseus Maximus on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Goatseus Maximus investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida GOAT panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Goatseus Maximus kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Goatseus Maximus ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Goatseus Maximus hinna ennustus (USD)

Kui palju on Goatseus Maximus (GOAT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Goatseus Maximus (GOAT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Goatseus Maximus nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Goatseus Maximus hinna ennustust kohe!

Goatseus Maximus (GOAT) tokenoomika

Goatseus Maximus (GOAT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet GOAT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Goatseus Maximus (GOAT) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Goatseus Maximus osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Goatseus Maximus osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

Goatseus Maximus ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Goatseus Maximus võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Üksuse Goatseus Maximus ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Goatseus Maximus kohta

Kui palju on Goatseus Maximus (GOAT) tänapäeval väärt?
Reaalajas GOAT hind USD on 0.09984 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune GOAT/USD hind?
Praegune hind GOAT/USD on $ 0.09984. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Goatseus Maximus turukapitalisatsioon?
GOAT turukapitalisatsioon on $ 99.84M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on GOAT ringlev varu?
GOAT ringlev varu on 999.99M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim GOAT (ATH) hind?
GOAT saavutab ATH hinna summas 1.3555157811784044 USD.
Mis oli kõigi aegade GOAT madalaim (ATL) hind?
GOAT nägi ATL hinda summas 0.000019502896664627 USD.
Milline on GOAT kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine GOAT kauplemismaht on $ 155.68K USD.
Kas GOAT sel aastal kõrgemale ka suundub?
GOAT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake GOAT hinna ennustust.
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 00:13:45 (UTC+8)

Goatseus Maximus (GOAT) Olulised valdkonna uudised

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

