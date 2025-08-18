Mis on Goatseus Maximus (GOAT)

Goatseus Maximus is a meme coin on the Solana chain.

Goatseus Maximus on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Goatseus Maximus investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.



Lisaks saate teha järgmist.

- Kontrollida GOAT panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.

- Lugeda ülevaateid ja analüüse Goatseus Maximus kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Goatseus Maximus ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Goatseus Maximus hinna ennustus (USD)

Kui palju on Goatseus Maximus (GOAT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Goatseus Maximus (GOAT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Goatseus Maximus nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Goatseus Maximus hinna ennustust kohe!

Goatseus Maximus (GOAT) tokenoomika

Goatseus Maximus (GOAT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet GOAT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Goatseus Maximus (GOAT) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Goatseus Maximus osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Goatseus Maximus osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

GOAT kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

Goatseus Maximus ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Goatseus Maximus võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Goatseus Maximus kohta Kui palju on Goatseus Maximus (GOAT) tänapäeval väärt? Reaalajas GOAT hind USD on 0.09984 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune GOAT/USD hind? $ 0.09984 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind GOAT/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Goatseus Maximus turukapitalisatsioon? GOAT turukapitalisatsioon on $ 99.84M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on GOAT ringlev varu? GOAT ringlev varu on 999.99M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim GOAT (ATH) hind? GOAT saavutab ATH hinna summas 1.3555157811784044 USD . Mis oli kõigi aegade GOAT madalaim (ATL) hind? GOAT nägi ATL hinda summas 0.000019502896664627 USD . Milline on GOAT kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine GOAT kauplemismaht on $ 155.68K USD . Kas GOAT sel aastal kõrgemale ka suundub? GOAT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake GOAT hinna ennustust

Goatseus Maximus (GOAT) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8) Tüüp Teave 08-16 16:39:00 Valdkonna uudised This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume 08-16 14:30:00 Valdkonna uudised Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem 08-16 04:04:00 Valuutapoliitika Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business 08-15 19:17:00 Valdkonna uudised Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs 08-15 15:35:00 Valdkonna uudised Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance 08-15 11:48:00 Valdkonna uudised Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s? OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu 2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.