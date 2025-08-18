Goatseus Maximus (GOAT) reaalajas hind on $ 0.09984. Viimase 24 tunni jooksul GOAT kaubeldud madalaim $ 0.0936 ja kõrgeim $ 0.10013 näitab aktiivset turu volatiivsust. GOATkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.3555157811784044 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000019502896664627.
Lüliajalise tootluse osas on GOAT muutunud +2.41% viimase tunni jooksul, +1.01% 24 tunni vältel -3.31% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Goatseus Maximus (GOAT) – turuteave
Goatseus Maximus praegune turukapitalisatsioon on $ 99.84M$ 155.68K 24 tunnise kauplemismahuga. GOAT ringlev varu on 999.99M, mille koguvaru on 999991956.244375. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 99.84M.
Goatseus Maximus (GOAT) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Goatseus Maximus tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.0009976
+1.01%
30 päeva
$ -0.02816
-22.00%
60 päeva
$ +0.00194
+1.98%
90 päeva
$ -0.06444
-39.23%
Goatseus Maximus Hinnamuutus täna
Täna registreeris GOAT muutuse $ +0.0009976 (+1.01%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Goatseus Maximus 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.02816 (-22.00%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Goatseus Maximus 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus GOAT $ +0.00194 (+1.98%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Goatseus Maximus 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.06444 (-39.23%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Goatseus Maximus (GOAT) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Goatseus Maximus is a meme coin on the Solana chain.
Goatseus Maximus on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Goatseus Maximus investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida GOAT panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Goatseus Maximus kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Goatseus Maximus ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Goatseus Maximus hinna ennustus (USD)
Kui palju on Goatseus Maximus (GOAT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Goatseus Maximus (GOAT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Goatseus Maximus nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Goatseus Maximus (GOAT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet GOAT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Goatseus Maximus (GOAT) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Goatseus Maximus osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Goatseus Maximus osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.