Goatseus Maximus (GOAT) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Goatseus Maximus (GOAT) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Goatseus Maximus (GOAT) teave Goatseus Maximus is a meme coin on the Solana chain. Ametlik veebisait: https://goatchan.xyz Plokiahela Explorer: https://solscan.io/token/CzLSujWBLFsSjncfkh59rUFqvafWcY5tzedWJSuypump Ostke GOAT kohe!

Goatseus Maximus (GOAT) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Goatseus Maximus (GOAT) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 88.50M $ 88.50M $ 88.50M Koguvaru: $ 999.99M $ 999.99M $ 999.99M Ringlev varu: $ 999.99M $ 999.99M $ 999.99M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 88.50M $ 88.50M $ 88.50M Kõigi aegade kõrgeim: $ 1.3669 $ 1.3669 $ 1.3669 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000019502896664627 $ 0.000019502896664627 $ 0.000019502896664627 Praegune hind: $ 0.0885 $ 0.0885 $ 0.0885 Lisateave Goatseus Maximus (GOAT) hinna kohta

Goatseus Maximus (GOAT) põhjalik tokeni struktuur Sukelduge lähemalt sellesse, kuidas GOAT tokeneid väljastatakse, jaotatakse ja avatakse. See osa toob esile tokeni majandusliku struktuuri põhiaspektid: kasulikkus, stiimulid ja õiguste omandamine. Goatseus Maximus (GOAT) is a memecoin on the Solana blockchain, closely associated with the Truth Terminal AI chatbot, which actively promotes the token and its community-driven narrative. Below is a comprehensive analysis of its token economics, including issuance, allocation, usage, incentives, locking, and unlocking mechanisms, based strictly on available source-verified information. Issuance Mechanism Blockchain: Solana

Solana Token Type: SPL (Solana Program Library) token

SPL (Solana Program Library) token Creation: GOAT was launched as a memecoin, with its inception and initial distribution driven by the Truth Terminal AI and its community. There is no evidence of a complex or staged issuance mechanism such as mining, staking, or algorithmic emissions. The token was created and distributed in a single event, typical of many memecoins. Allocation Mechanism Initial Distribution: The token was distributed at launch, with allocations to the community, the Truth Terminal AI, and its founder. There is no evidence of a private sale, public sale, or structured fundraising round.

The token was distributed at launch, with allocations to the community, the Truth Terminal AI, and its founder. There is no evidence of a private sale, public sale, or structured fundraising round. Founder Holdings: Andy Ayrey, the founder of Truth Terminal, disclosed holding 1.25 million GOAT tokens, received as gifts and not actively traded.

Andy Ayrey, the founder of Truth Terminal, disclosed holding 1.25 million GOAT tokens, received as gifts and not actively traded. AI Wallet: The Truth Terminal AI wallet holds a significant amount of GOAT, with plans to transfer these holdings to a legal entity (such as a trust) for governance and transparency.

The Truth Terminal AI wallet holds a significant amount of GOAT, with plans to transfer these holdings to a legal entity (such as a trust) for governance and transparency. No Structured Vesting: There is no indication of a formal vesting or staged release for team, advisors, or investors. The distribution appears to be immediate and transparent, with the majority of tokens circulating freely. Usage and Incentive Mechanism Primary Use: GOAT is a pure memecoin with no intrinsic utility beyond transferability on Solana. It is not used for governance, staking, or as a medium of exchange within a specific dApp ecosystem.

GOAT is a pure memecoin with no intrinsic utility beyond transferability on Solana. It is not used for governance, staking, or as a medium of exchange within a specific dApp ecosystem. Community Engagement: The main incentive is community participation and engagement with the Truth Terminal AI. The AI's activity and social media presence drive interest and adoption, creating a recursive loop of attention and meme propagation.

The main incentive is community participation and engagement with the Truth Terminal AI. The AI's activity and social media presence drive interest and adoption, creating a recursive loop of attention and meme propagation. No Staking or Rewards: There are no staking, yield farming, or liquidity mining incentives. The token's value is derived from its meme status and the viral marketing efforts of the Truth Terminal AI and its community. Locking Mechanism No Locking or Vesting: There is no evidence of a token locking mechanism, vesting schedule, or time-based restrictions on transfers. All tokens are freely tradable upon receipt.

There is no evidence of a token locking mechanism, vesting schedule, or time-based restrictions on transfers. All tokens are freely tradable upon receipt. Founder and AI Wallets: While the founder and AI wallets have committed not to trade their holdings until a transparent governance process is established, this is a voluntary commitment rather than a technical lock enforced by smart contracts. Unlocking Time Immediate Circulation: All tokens are unlocked and in circulation from launch. There is no scheduled unlocking or phased release.

All tokens are unlocked and in circulation from launch. There is no scheduled unlocking or phased release. Future Governance: The founder has indicated that no changes will be made to the AI wallet's holdings until a transparent governance process is in place, but this is a matter of policy, not a technical lock. Summary Table Mechanism Details Issuance Single event on Solana; no mining or staged emissions Allocation Community, Truth Terminal AI, founder (1.25M GOAT as gifts); no structured vesting Usage/Incentives Meme propagation, community engagement; no staking, governance, or utility Locking None; all tokens freely tradable; voluntary holding by founder and AI Unlocking Immediate; no scheduled unlocks or vesting Additional Context and Implications Market Behavior: As a memecoin, GOAT's price and adoption are highly sensitive to social media trends, influencer activity, and viral marketing, rather than fundamental utility or technical innovation.

As a memecoin, GOAT's price and adoption are highly sensitive to social media trends, influencer activity, and viral marketing, rather than fundamental utility or technical innovation. Governance: The founder's commitment to future governance and transparency may introduce new mechanisms, but as of now, there are no technical or contractual restrictions on token movement.

The founder's commitment to future governance and transparency may introduce new mechanisms, but as of now, there are no technical or contractual restrictions on token movement. Risks: The lack of structured vesting or locking increases the risk of large holders selling, which could lead to price volatility. However, the founder's public commitment to transparency and non-intervention may help mitigate some concerns. References Goatseus Maximus on IQ Wiki

Kraken GOAT Price Page

CoinGecko GOAT

Bitget: How GOAT Works

Truth Terminal Founder Discloses Holdings In conclusion: Goatseus Maximus (GOAT) exemplifies the memecoin ethos—community-driven, viral, and unconstrained by traditional tokenomics structures. Its economics are simple: immediate, unrestricted distribution, with value derived from narrative and social engagement rather than technical or financial utility.

Goatseus Maximus (GOAT) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Goatseus Maximus (GOAT) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate GOAT tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: GOAT tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate GOAT tokeni tokenoomikat, avastage GOAT tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust GOAT Kas olete huvitatud Goatseus Maximus (GOAT) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid GOAT ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas GOAT MEXC-ist osta!

Goatseus Maximus (GOAT) hinna ajalugu GOAT hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage GOAT hinna ajalugu kohe!

GOAT – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu GOAT võiks suunduda? Meie GOAT hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake GOAT tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!