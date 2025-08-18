Giant Mammoth (GMMT) reaalajas hind on $ 0.007087. Viimase 24 tunni jooksul GMMT kaubeldud madalaim $ 0.006371 ja kõrgeim $ 0.007311 näitab aktiivset turu volatiivsust. GMMTkõigi aegade kõrgeim hind on $ 4.087433452032132 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.003128621958182126.
Lüliajalise tootluse osas on GMMT muutunud +2.63% viimase tunni jooksul, -0.01% 24 tunni vältel +84.84% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Giant Mammoth (GMMT) – turuteave
No.1095
$ 12.15M
$ 12.15M
$ 39.56K
$ 39.56K
$ 35.44M
$ 35.44M
1.71B
1.71B
5,000,000,000
5,000,000,000
GMMT
Giant Mammoth praegune turukapitalisatsioon on $ 12.15M$ 39.56K 24 tunnise kauplemismahuga. GMMT ringlev varu on 1.71B, mille koguvaru on 5000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
Giant Mammoth (GMMT) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Giant Mammoth tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.00000071
-0.01%
30 päeva
$ +0.003103
+77.88%
60 päeva
$ +0.002144
+43.37%
90 päeva
$ +0.001024
+16.88%
Giant Mammoth Hinnamuutus täna
Täna registreeris GMMT muutuse $ -0.00000071 (-0.01%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Giant Mammoth 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.003103 (+77.88%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Giant Mammoth 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus GMMT $ +0.002144 (+43.37%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Giant Mammoth 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.001024 (+16.88%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Giant Mammoth (GMMT) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Giant Mammoth Chain (GMMT) solves the problem of scalability and security and builds a high-level network. It is designed for applications that build their own chain, including higher speeds and lower network gas costs than before, EVM compatibility, and risk mitigation.
Giant Mammoth on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Giant Mammoth investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida GMMT panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Giant Mammoth kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Giant Mammoth ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Giant Mammoth hinna ennustus (USD)
Kui palju on Giant Mammoth (GMMT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Giant Mammoth (GMMT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Giant Mammoth nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Giant Mammoth (GMMT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet GMMT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Giant Mammoth (GMMT) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Giant Mammoth osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Giant Mammoth osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.