Giant Mammoth logo

Giant Mammoth hind(GMMT)

1 GMMT/USD reaalajas hind:

$0.007081
$0.007081$0.007081
-0.01%1D
USD
Giant Mammoth (GMMT) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 03:44:22 (UTC+8)

Giant Mammoth (GMMT) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.006371
$ 0.006371$ 0.006371
24 h madal
$ 0.007311
$ 0.007311$ 0.007311
24 h kõrge

$ 0.006371
$ 0.006371$ 0.006371

$ 0.007311
$ 0.007311$ 0.007311

$ 4.087433452032132
$ 4.087433452032132$ 4.087433452032132

$ 0.003128621958182126
$ 0.003128621958182126$ 0.003128621958182126

+2.63%

-0.01%

+84.84%

+84.84%

Giant Mammoth (GMMT) reaalajas hind on $ 0.007087. Viimase 24 tunni jooksul GMMT kaubeldud madalaim $ 0.006371 ja kõrgeim $ 0.007311 näitab aktiivset turu volatiivsust. GMMTkõigi aegade kõrgeim hind on $ 4.087433452032132 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.003128621958182126.

Lüliajalise tootluse osas on GMMT muutunud +2.63% viimase tunni jooksul, -0.01% 24 tunni vältel +84.84% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Giant Mammoth (GMMT) – turuteave

No.1095

$ 12.15M
$ 12.15M$ 12.15M

$ 39.56K
$ 39.56K$ 39.56K

$ 35.44M
$ 35.44M$ 35.44M

1.71B
1.71B 1.71B

5,000,000,000
5,000,000,000 5,000,000,000

GMMT

Giant Mammoth praegune turukapitalisatsioon on $ 12.15M $ 39.56K 24 tunnise kauplemismahuga. GMMT ringlev varu on 1.71B, mille koguvaru on 5000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

Giant Mammoth (GMMT) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Giant Mammoth tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.00000071-0.01%
30 päeva$ +0.003103+77.88%
60 päeva$ +0.002144+43.37%
90 päeva$ +0.001024+16.88%
Giant Mammoth Hinnamuutus täna

Täna registreeris GMMT muutuse $ -0.00000071 (-0.01%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Giant Mammoth 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.003103 (+77.88%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Giant Mammoth 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus GMMT $ +0.002144 (+43.37%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Giant Mammoth 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.001024 (+16.88%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Giant Mammoth (GMMT) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Giant Mammoth hinnaajaloo lehte.

Mis on Giant Mammoth (GMMT)

Giant Mammoth Chain (GMMT) solves the problem of scalability and security and builds a high-level network. It is designed for applications that build their own chain, including higher speeds and lower network gas costs than before, EVM compatibility, and risk mitigation.

Giant Mammoth on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Giant Mammoth investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida GMMT panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Giant Mammoth kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Giant Mammoth ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Giant Mammoth hinna ennustus (USD)

Kui palju on Giant Mammoth (GMMT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Giant Mammoth (GMMT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Giant Mammoth nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Giant Mammoth hinna ennustust kohe!

Giant Mammoth (GMMT) tokenoomika

Giant Mammoth (GMMT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet GMMT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Giant Mammoth (GMMT) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Giant Mammoth osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Giant Mammoth osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

GMMT kohalike valuutade suhtes

1 Giant Mammoth(GMMT)/VND
186.494405
1 Giant Mammoth(GMMT)/AUD
A$0.01084311
1 Giant Mammoth(GMMT)/GBP
0.00517351
1 Giant Mammoth(GMMT)/EUR
0.00602395
1 Giant Mammoth(GMMT)/USD
$0.007087
1 Giant Mammoth(GMMT)/MYR
RM0.02983627
1 Giant Mammoth(GMMT)/TRY
0.28907873
1 Giant Mammoth(GMMT)/JPY
¥1.041789
1 Giant Mammoth(GMMT)/ARS
ARS$9.19190987
1 Giant Mammoth(GMMT)/RUB
0.5648339
1 Giant Mammoth(GMMT)/INR
0.62018337
1 Giant Mammoth(GMMT)/IDR
Rp114.30643561
1 Giant Mammoth(GMMT)/KRW
9.84299256
1 Giant Mammoth(GMMT)/PHP
0.40076985
1 Giant Mammoth(GMMT)/EGP
￡E.0.34194775
1 Giant Mammoth(GMMT)/BRL
R$0.0382698
1 Giant Mammoth(GMMT)/CAD
C$0.00978006
1 Giant Mammoth(GMMT)/BDT
0.86064528
1 Giant Mammoth(GMMT)/NGN
10.86961538
1 Giant Mammoth(GMMT)/UAH
0.29205527
1 Giant Mammoth(GMMT)/VES
Bs0.956745
1 Giant Mammoth(GMMT)/CLP
$6.831868
1 Giant Mammoth(GMMT)/PKR
Rs2.00760536
1 Giant Mammoth(GMMT)/KZT
3.83697267
1 Giant Mammoth(GMMT)/THB
฿0.22947706
1 Giant Mammoth(GMMT)/TWD
NT$0.21282261
1 Giant Mammoth(GMMT)/AED
د.إ0.02600929
1 Giant Mammoth(GMMT)/CHF
Fr0.0056696
1 Giant Mammoth(GMMT)/HKD
HK$0.05542034
1 Giant Mammoth(GMMT)/AMD
֏2.70907662
1 Giant Mammoth(GMMT)/MAD
.د.م0.06371213
1 Giant Mammoth(GMMT)/MXN
$0.13273951
1 Giant Mammoth(GMMT)/PLN
0.02579668
1 Giant Mammoth(GMMT)/RON
лв0.03061584
1 Giant Mammoth(GMMT)/SEK
kr0.06760998
1 Giant Mammoth(GMMT)/BGN
лв0.01183529
1 Giant Mammoth(GMMT)/HUF
Ft2.39420121
1 Giant Mammoth(GMMT)/CZK
0.14840178
1 Giant Mammoth(GMMT)/KWD
د.ك0.002161535
1 Giant Mammoth(GMMT)/ILS
0.02388319
1 Giant Mammoth(GMMT)/NOK
kr0.07207479
1 Giant Mammoth(GMMT)/NZD
$0.01190616

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Giant Mammoth võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Giant Mammoth ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Giant Mammoth kohta

Kui palju on Giant Mammoth (GMMT) tänapäeval väärt?
Reaalajas GMMT hind USD on 0.007087 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune GMMT/USD hind?
Praegune hind GMMT/USD on $ 0.007087. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Giant Mammoth turukapitalisatsioon?
GMMT turukapitalisatsioon on $ 12.15M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on GMMT ringlev varu?
GMMT ringlev varu on 1.71B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim GMMT (ATH) hind?
GMMT saavutab ATH hinna summas 4.087433452032132 USD.
Mis oli kõigi aegade GMMT madalaim (ATL) hind?
GMMT nägi ATL hinda summas 0.003128621958182126 USD.
Milline on GMMT kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine GMMT kauplemismaht on $ 39.56K USD.
Kas GMMT sel aastal kõrgemale ka suundub?
GMMT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake GMMT hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 03:44:22 (UTC+8)

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

