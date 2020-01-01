Giant Mammoth (GMMT) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Giant Mammoth (GMMT) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Giant Mammoth (GMMT) teave Giant Mammoth Chain (GMMT) solves the problem of scalability and security and builds a high-level network. It is designed for applications that build their own chain, including higher speeds and lower network gas costs than before, EVM compatibility, and risk mitigation. Ametlik veebisait: https://mammothlabs.io/ Valge raamat: https://gmmtchain.io/whitepaper/giant_mammoth_whitepaper_en.pdf Plokiahela Explorer: https://scan.gmmtchain.io/ Ostke GMMT kohe!

Giant Mammoth (GMMT) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Giant Mammoth (GMMT) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 9.37M $ 9.37M $ 9.37M Koguvaru: $ 5.00B $ 5.00B $ 5.00B Ringlev varu: $ 1.71B $ 1.71B $ 1.71B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 27.34M $ 27.34M $ 27.34M Kõigi aegade kõrgeim: $ 3.375 $ 3.375 $ 3.375 Kõigi aegade madalaim: $ 0.003128621958182126 $ 0.003128621958182126 $ 0.003128621958182126 Praegune hind: $ 0.005467 $ 0.005467 $ 0.005467 Lisateave Giant Mammoth (GMMT) hinna kohta

Giant Mammoth (GMMT) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Giant Mammoth (GMMT) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate GMMT tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: GMMT tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate GMMT tokeni tokenoomikat, avastage GMMT tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust GMMT Kas olete huvitatud Giant Mammoth (GMMT) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid GMMT ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas GMMT MEXC-ist osta!

Giant Mammoth (GMMT) hinna ajalugu GMMT hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage GMMT hinna ajalugu kohe!

GMMT – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu GMMT võiks suunduda? Meie GMMT hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake GMMT tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!