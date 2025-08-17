Chainbase (C) reaalajas hind on $ 0.23378. Viimase 24 tunni jooksul C kaubeldud madalaim $ 0.22517 ja kõrgeim $ 0.23399 näitab aktiivset turu volatiivsust. Ckõigi aegade kõrgeim hind on -- ja kõigi aegade madalaim hind on --.
Lüliajalise tootluse osas on C muutunud +0.76% viimase tunni jooksul, +3.61% 24 tunni vältel -13.68% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Chainbase (C) – turuteave
--
----
$ 2.22M
$ 2.22M$ 2.22M
$ 233.78M
$ 233.78M$ 233.78M
--
----
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
BASE
Chainbase praegune turukapitalisatsioon on --$ 2.22M 24 tunnise kauplemismahuga. C ringlev varu on --, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
Chainbase (C) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Chainbase tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.0081468
+3.61%
30 päeva
$ -0.1698
-42.08%
60 päeva
$ +0.20878
+835.12%
90 päeva
$ +0.20878
+835.12%
Chainbase Hinnamuutus täna
Täna registreeris C muutuse $ +0.0081468 (+3.61%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Chainbase 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.1698 (-42.08%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Chainbase 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus C $ +0.20878 (+835.12%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Chainbase 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.20878 (+835.12%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Chainbase (C) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Chainbase is building the Hyperdata Network for AI — a foundational layer for the DataFi era. We transform fragmented onchain signals into structured, verifiable, and AI-ready data, enabling permissionless coordination between agents, apps, and humans. With over 500 billion+ data calls, a vibrant community of 20,000+ developers, and 8,000+ project integrations, Chainbase powers a decentralized data economy where data becomes capital: composable, monetizable, and open to all.
Chainbase hinna ennustus (USD)
Chainbase (C) ostujuhend
