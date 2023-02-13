GMMT

Giant Mammoth Chain (GMMT) solves the problem of scalability and security and builds a high-level network. It is designed for applications that build their own chain, including higher speeds and lower network gas costs than before, EVM compatibility, and risk mitigation.

NimiGMMT

KohtNo.943

Turulagi$0,00

Täielikult lahjendatud turukapital$0,00

Turuosa%

Kauplemismaht/turukapital (24H)0,05%

Ringlev varu1 713 747 017

Maksimaalne varu5 000 000 000

Koguvaru2 080 218 416

Ringluse määr0.3427%

Väljaandmise kuupäev--

Hind, millega vara esmakordselt välja anti--

Kõigi aegade kõrgeim4.087433452032132,2023-02-13

Madalaim hind0.003128621958182126,2025-07-29

Avalik plokiahelGMMT

Sektor

Sotsiaalmeedia

Lahtiütlus: Andmed on esitanud cmc ja neid ei tohiks käsitleda investeerimisnõuannetena.

