GEODNET logo

GEODNET hind(GEOD)

1 GEOD/USD reaalajas hind:

$0.1552
$0.1552$0.1552
-0.12%1D
USD
GEODNET (GEOD) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 00:12:52 (UTC+8)

GEODNET (GEOD) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.1515
$ 0.1515$ 0.1515
24 h madal
$ 0.1638
$ 0.1638$ 0.1638
24 h kõrge

$ 0.1515
$ 0.1515$ 0.1515

$ 0.1638
$ 0.1638$ 0.1638

$ 0.374641892980259
$ 0.374641892980259$ 0.374641892980259

$ 0.008935486253898114
$ 0.008935486253898114$ 0.008935486253898114

+0.58%

-0.12%

-0.71%

-0.71%

GEODNET (GEOD) reaalajas hind on $ 0.1553. Viimase 24 tunni jooksul GEOD kaubeldud madalaim $ 0.1515 ja kõrgeim $ 0.1638 näitab aktiivset turu volatiivsust. GEODkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.374641892980259 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.008935486253898114.

Lüliajalise tootluse osas on GEOD muutunud +0.58% viimase tunni jooksul, -0.12% 24 tunni vältel -0.71% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

GEODNET (GEOD) – turuteave

No.592

$ 49.26M
$ 49.26M$ 49.26M

$ 125.85K
$ 125.85K$ 125.85K

$ 153.64M
$ 153.64M$ 153.64M

317.16M
317.16M 317.16M

989,289,568
989,289,568 989,289,568

MATIC

GEODNET praegune turukapitalisatsioon on $ 49.26M $ 125.85K 24 tunnise kauplemismahuga. GEOD ringlev varu on 317.16M, mille koguvaru on 989289568. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

GEODNET (GEOD) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse GEODNET tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.000186-0.12%
30 päeva$ -0.0134-7.95%
60 päeva$ -0.0325-17.31%
90 päeva$ -0.0586-27.40%
GEODNET Hinnamuutus täna

Täna registreeris GEOD muutuse $ -0.000186 (-0.12%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

GEODNET 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0134 (-7.95%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

GEODNET 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus GEOD $ -0.0325 (-17.31%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

GEODNET 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0586 (-27.40%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada GEODNET (GEOD) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe GEODNET hinnaajaloo lehte.

Mis on GEODNET (GEOD)

GEODNET is a web3.0 blockchain-based highly-reliable RTK Network using DePIN principles. RTK (Real-Time Kinematics) enables a 100x improvement in position accuracy as compared to standalone GPS. GEODNET's global RTK Network naturally complements on-device sensors such as Cameras, LiDAR, and IMU's to power AI-based Autonomous Systems.

GEODNET on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie GEODNET investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida GEOD panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse GEODNET kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie GEODNET ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

GEODNET hinna ennustus (USD)

Kui palju on GEODNET (GEOD) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie GEODNET (GEOD) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida GEODNET nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake GEODNET hinna ennustust kohe!

GEODNET (GEOD) tokenoomika

GEODNET (GEOD) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet GEOD tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

GEODNET (GEOD) ostujuhend

Kas otsite, kuidas GEODNET osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust GEODNET osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

GEOD kohalike valuutade suhtes

1 GEODNET(GEOD)/VND
4,086.7195
1 GEODNET(GEOD)/AUD
A$0.236056
1 GEODNET(GEOD)/GBP
0.113369
1 GEODNET(GEOD)/EUR
0.132005
1 GEODNET(GEOD)/USD
$0.1553
1 GEODNET(GEOD)/MYR
RM0.653813
1 GEODNET(GEOD)/TRY
6.334687
1 GEODNET(GEOD)/JPY
¥22.8291
1 GEODNET(GEOD)/ARS
ARS$201.425653
1 GEODNET(GEOD)/RUB
12.378963
1 GEODNET(GEOD)/INR
13.590303
1 GEODNET(GEOD)/IDR
Rp2,504.838359
1 GEODNET(GEOD)/KRW
215.693064
1 GEODNET(GEOD)/PHP
8.782215
1 GEODNET(GEOD)/EGP
￡E.7.494778
1 GEODNET(GEOD)/BRL
R$0.83862
1 GEODNET(GEOD)/CAD
C$0.214314
1 GEODNET(GEOD)/BDT
18.859632
1 GEODNET(GEOD)/NGN
238.189822
1 GEODNET(GEOD)/UAH
6.399913
1 GEODNET(GEOD)/VES
Bs20.9655
1 GEODNET(GEOD)/CLP
$149.7092
1 GEODNET(GEOD)/PKR
Rs43.993384
1 GEODNET(GEOD)/KZT
84.080973
1 GEODNET(GEOD)/THB
฿5.01619
1 GEODNET(GEOD)/TWD
NT$4.663659
1 GEODNET(GEOD)/AED
د.إ0.569951
1 GEODNET(GEOD)/CHF
Fr0.12424
1 GEODNET(GEOD)/HKD
HK$1.214446
1 GEODNET(GEOD)/AMD
֏59.364978
1 GEODNET(GEOD)/MAD
.د.م1.396147
1 GEODNET(GEOD)/MXN
$2.930511
1 GEODNET(GEOD)/PLN
0.565292
1 GEODNET(GEOD)/RON
лв0.670896
1 GEODNET(GEOD)/SEK
kr1.483115
1 GEODNET(GEOD)/BGN
лв0.259351
1 GEODNET(GEOD)/HUF
Ft52.42928
1 GEODNET(GEOD)/CZK
3.24577
1 GEODNET(GEOD)/KWD
د.ك0.0473665
1 GEODNET(GEOD)/ILS
0.523361
1 GEODNET(GEOD)/NOK
kr1.582507
1 GEODNET(GEOD)/NZD
$0.260904

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse GEODNET kohta

Kui palju on GEODNET (GEOD) tänapäeval väärt?
Reaalajas GEOD hind USD on 0.1553 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune GEOD/USD hind?
Praegune hind GEOD/USD on $ 0.1553. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on GEODNET turukapitalisatsioon?
GEOD turukapitalisatsioon on $ 49.26M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on GEOD ringlev varu?
GEOD ringlev varu on 317.16M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim GEOD (ATH) hind?
GEOD saavutab ATH hinna summas 0.374641892980259 USD.
Mis oli kõigi aegade GEOD madalaim (ATL) hind?
GEOD nägi ATL hinda summas 0.008935486253898114 USD.
Milline on GEOD kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine GEOD kauplemismaht on $ 125.85K USD.
Kas GEOD sel aastal kõrgemale ka suundub?
GEOD võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake GEOD hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 00:12:52 (UTC+8)

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
