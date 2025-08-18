GEODNET (GEOD) reaalajas hind on $ 0.1553. Viimase 24 tunni jooksul GEOD kaubeldud madalaim $ 0.1515 ja kõrgeim $ 0.1638 näitab aktiivset turu volatiivsust. GEODkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.374641892980259 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.008935486253898114.
Lüliajalise tootluse osas on GEOD muutunud +0.58% viimase tunni jooksul, -0.12% 24 tunni vältel -0.71% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
GEODNET (GEOD) – turuteave
No.592
$ 49.26M
$ 49.26M$ 49.26M
$ 125.85K
$ 125.85K$ 125.85K
$ 153.64M
$ 153.64M$ 153.64M
317.16M
317.16M 317.16M
989,289,568
989,289,568 989,289,568
MATIC
GEODNET praegune turukapitalisatsioon on $ 49.26M$ 125.85K 24 tunnise kauplemismahuga. GEOD ringlev varu on 317.16M, mille koguvaru on 989289568. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
GEODNET (GEOD) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse GEODNET tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.000186
-0.12%
30 päeva
$ -0.0134
-7.95%
60 päeva
$ -0.0325
-17.31%
90 päeva
$ -0.0586
-27.40%
GEODNET Hinnamuutus täna
Täna registreeris GEOD muutuse $ -0.000186 (-0.12%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
GEODNET 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0134 (-7.95%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
GEODNET 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus GEOD $ -0.0325 (-17.31%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
GEODNET 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0586 (-27.40%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada GEODNET (GEOD) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
GEODNET is a web3.0 blockchain-based highly-reliable RTK Network using DePIN principles. RTK (Real-Time Kinematics) enables a 100x improvement in position accuracy as compared to standalone GPS. GEODNET's global RTK Network naturally complements on-device sensors such as Cameras, LiDAR, and IMU's to power AI-based Autonomous Systems.
GEODNET on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie GEODNET investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida GEOD panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse GEODNET kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie GEODNET ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
GEODNET hinna ennustus (USD)
Kui palju on GEODNET (GEOD) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie GEODNET (GEOD) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida GEODNET nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
GEODNET (GEOD) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet GEOD tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
GEODNET (GEOD) ostujuhend
Kas otsite, kuidas GEODNET osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust GEODNET osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.