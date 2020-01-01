GEODNET (GEOD) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi GEODNET (GEOD) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

GEODNET (GEOD) teave GEODNET is a web3.0 blockchain-based highly-reliable RTK Network using DePIN principles. RTK (Real-Time Kinematics) enables a 100x improvement in position accuracy as compared to standalone GPS. GEODNET's global RTK Network naturally complements on-device sensors such as Cameras, LiDAR, and IMU's to power AI-based Autonomous Systems. Ametlik veebisait: https://www.geodnet.com Valge raamat: https://www.geodnet.com/file/Geodnet%20whitepaper.pdf Plokiahela Explorer: https://solscan.io/token/7JA5eZdCzztSfQbJvS8aVVxMFfd81Rs9VvwnocV1mKHu Ostke GEOD kohe!

GEODNET (GEOD) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage GEODNET (GEOD) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 46.94M $ 46.94M $ 46.94M Koguvaru: $ 989.29M $ 989.29M $ 989.29M Ringlev varu: $ 317.16M $ 317.16M $ 317.16M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 146.41M $ 146.41M $ 146.41M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.3899 $ 0.3899 $ 0.3899 Kõigi aegade madalaim: $ 0.008935486253898114 $ 0.008935486253898114 $ 0.008935486253898114 Praegune hind: $ 0.148 $ 0.148 $ 0.148 Lisateave GEODNET (GEOD) hinna kohta

GEODNET (GEOD) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud GEODNET (GEOD) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate GEOD tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: GEOD tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate GEOD tokeni tokenoomikat, avastage GEOD tokeni reaalajas hinda!

GEODNET (GEOD) hinna ajalugu GEOD hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage GEOD hinna ajalugu kohe!

