GameBuild hind(GAME2)

1 GAME2/USD reaalajas hind:

$0.003807
0.00%1D
USD
GameBuild (GAME2) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 01:24:55 (UTC+8)

GameBuild (GAME2) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.003766
24 h madal
$ 0.003829
24 h kõrge

$ 0.003766
$ 0.003829
$ 0.009297992215811303
$ 0.002490664239146623
+0.10%

0.00%

-4.30%

-4.30%

GameBuild (GAME2) reaalajas hind on $ 0.003813. Viimase 24 tunni jooksul GAME2 kaubeldud madalaim $ 0.003766 ja kõrgeim $ 0.003829 näitab aktiivset turu volatiivsust. GAME2kõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.009297992215811303 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.002490664239146623.

Lüliajalise tootluse osas on GAME2 muutunud +0.10% viimase tunni jooksul, 0.00% 24 tunni vältel -4.30% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

GameBuild (GAME2) – turuteave

No.477

$ 68.99M
$ 100.84K
$ 81.67M
18.09B
21,419,639,400
21,419,639,000
84.46%

ETH

GameBuild praegune turukapitalisatsioon on $ 68.99M $ 100.84K 24 tunnise kauplemismahuga. GAME2 ringlev varu on 18.09B, mille koguvaru on 21419639000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 81.67M.

GameBuild (GAME2) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse GameBuild tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 00.00%
30 päeva$ +0.000111+2.99%
60 päeva$ +0.000929+32.21%
90 päeva$ +0.000262+7.37%
GameBuild Hinnamuutus täna

Täna registreeris GAME2 muutuse $ 0 (0.00%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

GameBuild 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.000111 (+2.99%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

GameBuild 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus GAME2 $ +0.000929 (+32.21%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

GameBuild 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.000262 (+7.37%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada GameBuild (GAME2) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe GameBuild hinnaajaloo lehte.

Mis on GameBuild (GAME2)

GameBuild is a next-generation game infrastructure with powerful toolkits, bringing a brand new economics and experience for Gamers, Developers and Advertisers

GameBuild on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie GameBuild investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida GAME2 panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse GameBuild kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie GameBuild ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

GameBuild hinna ennustus (USD)

Kui palju on GameBuild (GAME2) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie GameBuild (GAME2) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida GameBuild nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake GameBuild hinna ennustust kohe!

GameBuild (GAME2) tokenoomika

GameBuild (GAME2) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet GAME2 tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

GameBuild (GAME2) ostujuhend

Kas otsite, kuidas GameBuild osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust GameBuild osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

GAME2 kohalike valuutade suhtes

1 GameBuild(GAME2)/VND
1 GameBuild(GAME2)/AUD
1 GameBuild(GAME2)/GBP
1 GameBuild(GAME2)/EUR
1 GameBuild(GAME2)/USD
1 GameBuild(GAME2)/MYR
1 GameBuild(GAME2)/TRY
1 GameBuild(GAME2)/JPY
1 GameBuild(GAME2)/ARS
1 GameBuild(GAME2)/RUB
1 GameBuild(GAME2)/INR
1 GameBuild(GAME2)/IDR
1 GameBuild(GAME2)/KRW
1 GameBuild(GAME2)/PHP
1 GameBuild(GAME2)/EGP
1 GameBuild(GAME2)/BRL
1 GameBuild(GAME2)/CAD
1 GameBuild(GAME2)/BDT
1 GameBuild(GAME2)/NGN
1 GameBuild(GAME2)/UAH
1 GameBuild(GAME2)/VES
1 GameBuild(GAME2)/CLP
1 GameBuild(GAME2)/PKR
1 GameBuild(GAME2)/KZT
1 GameBuild(GAME2)/THB
1 GameBuild(GAME2)/TWD
1 GameBuild(GAME2)/AED
1 GameBuild(GAME2)/CHF
1 GameBuild(GAME2)/HKD
1 GameBuild(GAME2)/AMD
1 GameBuild(GAME2)/MAD
1 GameBuild(GAME2)/MXN
1 GameBuild(GAME2)/PLN
1 GameBuild(GAME2)/RON
1 GameBuild(GAME2)/SEK
1 GameBuild(GAME2)/BGN
1 GameBuild(GAME2)/HUF
1 GameBuild(GAME2)/CZK
1 GameBuild(GAME2)/KWD
1 GameBuild(GAME2)/ILS
1 GameBuild(GAME2)/NOK
1 GameBuild(GAME2)/NZD
$0.00640584

GameBuild ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest GameBuild võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse GameBuild ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse GameBuild kohta

Kui palju on GameBuild (GAME2) tänapäeval väärt?
Reaalajas GAME2 hind USD on 0.003813 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune GAME2/USD hind?
Praegune hind GAME2/USD on $ 0.003813. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on GameBuild turukapitalisatsioon?
GAME2 turukapitalisatsioon on $ 68.99M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on GAME2 ringlev varu?
GAME2 ringlev varu on 18.09B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim GAME2 (ATH) hind?
GAME2 saavutab ATH hinna summas 0.009297992215811303 USD.
Mis oli kõigi aegade GAME2 madalaim (ATL) hind?
GAME2 nägi ATL hinda summas 0.002490664239146623 USD.
Milline on GAME2 kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine GAME2 kauplemismaht on $ 100.84K USD.
Kas GAME2 sel aastal kõrgemale ka suundub?
GAME2 võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake GAME2 hinna ennustust.
GameBuild (GAME2) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

