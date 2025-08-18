Mis on GameBuild (GAME2)

GameBuild is a next-generation game infrastructure with powerful toolkits, bringing a brand new economics and experience for Gamers, Developers and Advertisers

GameBuild (GAME2) tokenoomika

GameBuild (GAME2) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet GAME2 tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

GAME2 kohalike valuutade suhtes

GameBuild ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest GameBuild võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse GameBuild kohta Kui palju on GameBuild (GAME2) tänapäeval väärt? Reaalajas GAME2 hind USD on 0.003813 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune GAME2/USD hind? $ 0.003813 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind GAME2/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on GameBuild turukapitalisatsioon? GAME2 turukapitalisatsioon on $ 68.99M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on GAME2 ringlev varu? GAME2 ringlev varu on 18.09B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim GAME2 (ATH) hind? GAME2 saavutab ATH hinna summas 0.009297992215811303 USD . Mis oli kõigi aegade GAME2 madalaim (ATL) hind? GAME2 nägi ATL hinda summas 0.002490664239146623 USD . Milline on GAME2 kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine GAME2 kauplemismaht on $ 100.84K USD . Kas GAME2 sel aastal kõrgemale ka suundub? GAME2 võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake GAME2 hinna ennustust

GameBuild (GAME2) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8) Tüüp Teave 08-16 16:39:00 Valdkonna uudised This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume 08-16 14:30:00 Valdkonna uudised Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem 08-16 04:04:00 Valuutapoliitika Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business 08-15 19:17:00 Valdkonna uudised Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs 08-15 15:35:00 Valdkonna uudised Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance 08-15 11:48:00 Valdkonna uudised Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

