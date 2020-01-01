GameBuild (GAME2) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi GameBuild (GAME2) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

GameBuild (GAME2) teave GameBuild is a next-generation game infrastructure with powerful toolkits, bringing a brand new economics and experience for Gamers, Developers and Advertisers Ametlik veebisait: https://gamebuild.xyz/ Valge raamat: https://github.com/GameBuildOffical/docs/blob/main/GameBuildLightPaper.pdf Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0x825459139C897D769339f295E962396C4F9E4A4D Ostke GAME2 kohe!

GameBuild (GAME2) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage GameBuild (GAME2) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 67.29M $ 67.29M $ 67.29M Koguvaru: $ 21.42B $ 21.42B $ 21.42B Ringlev varu: $ 18.09B $ 18.09B $ 18.09B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 79.66M $ 79.66M $ 79.66M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.0207 $ 0.0207 $ 0.0207 Kõigi aegade madalaim: $ 0.002490664239146623 $ 0.002490664239146623 $ 0.002490664239146623 Praegune hind: $ 0.003719 $ 0.003719 $ 0.003719 Lisateave GameBuild (GAME2) hinna kohta

GameBuild (GAME2) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud GameBuild (GAME2) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate GAME2 tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: GAME2 tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate GAME2 tokeni tokenoomikat, avastage GAME2 tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust GAME2 Kas olete huvitatud GameBuild (GAME2) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid GAME2 ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas GAME2 MEXC-ist osta!

GameBuild (GAME2) hinna ajalugu GAME2 hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage GAME2 hinna ajalugu kohe!

GAME2 – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu GAME2 võiks suunduda? Meie GAME2 hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake GAME2 tokeni hinna ennustust kohe!

