Gala (GALA) teave Gala Games was founded with one goal in mind: to give power back to the gamers. Our mission is to enable freedom through play. To this end, we have embarked on one of the most ambitious development projects to date - the creation of the Gala Games Ecosystem. Founded by Eric Schiermeyer (the co-founder of Zynga and gaming legend), Wright Thurston (one of the first major miners in the cryptocurrency space and holder of multiple patents on blockchain technology), and Michael McCarthy (the Creative Director behind viral gaming hits such as Farmville 2), Gala Games is here to fundamentally redefine both the gaming and blockchain spaces. The first game released by Gala Games, Town Star, is a deceptively simple looking but incredibly deep farming simulation in which user builds a farm to compete in weekly competitions. At various places, NFTs can be used in the game to provide bonuses but are not required to play, have fun, or compete. Mirandus, the MMORPG/Adventure Simulator currently under development by Gala Games is working to completely redefine both the game development pipeline, as well as the gameplay model by putting the power in the hands of the players and giving them ultimate control over the in-game economy. Ametlik veebisait: https://gala.com/ Valge raamat: https://support.gala.games/gala-games/what-is-the-gala-games-vision Plokiahela Explorer: https://solscan.io/token/eEUiUs4JWYZrp72djAGF1A8PhpR6rHphGeGN7GbVLp6 Ostke GALA kohe!

Gala (GALA) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Gala (GALA) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 735.12M $ 735.12M $ 735.12M Koguvaru: $ 45.69B $ 45.69B $ 45.69B Ringlev varu: $ 45.69B $ 45.69B $ 45.69B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 804.50M $ 804.50M $ 804.50M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.84 $ 0.84 $ 0.84 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00015101 $ 0.00015101 $ 0.00015101 Praegune hind: $ 0.01609 $ 0.01609 $ 0.01609 Lisateave Gala (GALA) hinna kohta

Gala (GALA) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Gala (GALA) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate GALA tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: GALA tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate GALA tokeni tokenoomikat, avastage GALA tokeni reaalajas hinda!

Gala (GALA) hinna ajalugu GALA hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage GALA hinna ajalugu kohe!

GALA – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu GALA võiks suunduda? Meie GALA hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake GALA tokeni hinna ennustust kohe!

