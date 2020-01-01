Gaia (GAIA) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Gaia (GAIA) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Gaia (GAIA) teave Gaia is a decentralized computing infrastructure that enables everyone to create, deploy, scale, and monetize their own AI agents that reflect their styles, values, knowledge, and expertise. 100% of today's AI agents are applications in the OpenAI ecosystem. With our API approach, Gaia is an alternative to OpenAI. Each Gaia node has the ability to be customized with a fine-tuned model supplemented by domain knowledge which eliminates the generic responses many have come to expect. Ametlik veebisait: https://www.gaianet.ai/ Valge raamat: https://docs.gaianet.ai/litepaper/ Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/address/0x2EE7097BfdD98fCE2AC08A1896038a7cd9aaEd81 Ostke GAIA kohe!

Gaia (GAIA) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Gaia (GAIA) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 13.12M $ 13.12M $ 13.12M Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 170.00M $ 170.00M $ 170.00M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 77.18M $ 77.18M $ 77.18M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.157 $ 0.157 $ 0.157 Kõigi aegade madalaim: $ 0.03931568467223474 $ 0.03931568467223474 $ 0.03931568467223474 Praegune hind: $ 0.07718 $ 0.07718 $ 0.07718 Lisateave Gaia (GAIA) hinna kohta

Gaia (GAIA) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Gaia (GAIA) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate GAIA tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: GAIA tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate GAIA tokeni tokenoomikat, avastage GAIA tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust GAIA Kas olete huvitatud Gaia (GAIA) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid GAIA ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas GAIA MEXC-ist osta!

Gaia (GAIA) hinna ajalugu GAIA hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage GAIA hinna ajalugu kohe!

GAIA – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu GAIA võiks suunduda? Meie GAIA hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake GAIA tokeni hinna ennustust kohe!

