Gaia hind(GAIA)

1 GAIA/USD reaalajas hind:

$0.06509
-1.95%1D
USD
Gaia (GAIA) reaalajas hinnagraafik
2025-08-18 01:24:48 (UTC+8)

Gaia (GAIA) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.06427
24 h madal
$ 0.0706
24 h kõrge

$ 0.06427
$ 0.0706
$ 0.14747389300169203
$ 0.03931568467223474
-1.89%

-1.95%

+5.33%

+5.33%

Gaia (GAIA) reaalajas hind on $ 0.06501. Viimase 24 tunni jooksul GAIA kaubeldud madalaim $ 0.06427 ja kõrgeim $ 0.0706 näitab aktiivset turu volatiivsust. GAIAkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.14747389300169203 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.03931568467223474.

Lüliajalise tootluse osas on GAIA muutunud -1.89% viimase tunni jooksul, -1.95% 24 tunni vältel +5.33% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Gaia (GAIA) – turuteave

No.1101

$ 11.05M
$ 112.87K
$ 65.01M
170.00M
1,000,000,000
1,000,000,000
17.00%

ETH

Gaia praegune turukapitalisatsioon on $ 11.05M $ 112.87K 24 tunnise kauplemismahuga. GAIA ringlev varu on 170.00M, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 65.01M.

Gaia (GAIA) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Gaia tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0012945-1.95%
30 päeva$ +0.04501+225.05%
60 päeva$ +0.04501+225.05%
90 päeva$ +0.04501+225.05%
Gaia Hinnamuutus täna

Täna registreeris GAIA muutuse $ -0.0012945 (-1.95%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Gaia 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.04501 (+225.05%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Gaia 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus GAIA $ +0.04501 (+225.05%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Gaia 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.04501 (+225.05%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Gaia (GAIA) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Gaia hinnaajaloo lehte.

Mis on Gaia (GAIA)

Gaia is a decentralized computing infrastructure that enables everyone to create, deploy, scale, and monetize their own AI agents that reflect their styles, values, knowledge, and expertise. 100% of today's AI agents are applications in the OpenAI ecosystem. With our API approach, Gaia is an alternative to OpenAI. Each Gaia node has the ability to be customized with a fine-tuned model supplemented by domain knowledge which eliminates the generic responses many have come to expect.

Gaia on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida GAIA panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Gaia kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Gaia ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Gaia hinna ennustus (USD)

Kui palju on Gaia (GAIA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Gaia (GAIA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Gaia nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Gaia hinna ennustust kohe!

Gaia (GAIA) tokenoomika

Gaia (GAIA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet GAIA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Gaia (GAIA) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Gaia osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Gaia osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

GAIA kohalike valuutade suhtes

1 Gaia(GAIA)/VND
1,710.73815
1 Gaia(GAIA)/AUD
A$0.0988152
1 Gaia(GAIA)/GBP
0.0474573
1 Gaia(GAIA)/EUR
0.0552585
1 Gaia(GAIA)/USD
$0.06501
1 Gaia(GAIA)/MYR
RM0.2736921
1 Gaia(GAIA)/TRY
2.6517579
1 Gaia(GAIA)/JPY
¥9.55647
1 Gaia(GAIA)/ARS
ARS$84.3186201
1 Gaia(GAIA)/RUB
5.1819471
1 Gaia(GAIA)/INR
5.6890251
1 Gaia(GAIA)/IDR
Rp1,048.5482403
1 Gaia(GAIA)/KRW
90.2910888
1 Gaia(GAIA)/PHP
3.6763155
1 Gaia(GAIA)/EGP
￡E.3.1373826
1 Gaia(GAIA)/BRL
R$0.351054
1 Gaia(GAIA)/CAD
C$0.0897138
1 Gaia(GAIA)/BDT
7.8948144
1 Gaia(GAIA)/NGN
99.7084374
1 Gaia(GAIA)/UAH
2.6790621
1 Gaia(GAIA)/VES
Bs8.77635
1 Gaia(GAIA)/CLP
$62.66964
1 Gaia(GAIA)/PKR
Rs18.4160328
1 Gaia(GAIA)/KZT
35.1970641
1 Gaia(GAIA)/THB
฿2.099823
1 Gaia(GAIA)/TWD
NT$1.9522503
1 Gaia(GAIA)/AED
د.إ0.2385867
1 Gaia(GAIA)/CHF
Fr0.052008
1 Gaia(GAIA)/HKD
HK$0.5083782
1 Gaia(GAIA)/AMD
֏24.8507226
1 Gaia(GAIA)/MAD
.د.م0.5844399
1 Gaia(GAIA)/MXN
$1.2267387
1 Gaia(GAIA)/PLN
0.2366364
1 Gaia(GAIA)/RON
лв0.2808432
1 Gaia(GAIA)/SEK
kr0.6208455
1 Gaia(GAIA)/BGN
лв0.1085667
1 Gaia(GAIA)/HUF
Ft21.947376
1 Gaia(GAIA)/CZK
1.358709
1 Gaia(GAIA)/KWD
د.ك0.01982805
1 Gaia(GAIA)/ILS
0.2190837
1 Gaia(GAIA)/NOK
kr0.6624519
1 Gaia(GAIA)/NZD
$0.1092168

Gaia ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Gaia võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Gaia ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Gaia kohta

Kui palju on Gaia (GAIA) tänapäeval väärt?
Reaalajas GAIA hind USD on 0.06501 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune GAIA/USD hind?
Praegune hind GAIA/USD on $ 0.06501. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Gaia turukapitalisatsioon?
GAIA turukapitalisatsioon on $ 11.05M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on GAIA ringlev varu?
GAIA ringlev varu on 170.00M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim GAIA (ATH) hind?
GAIA saavutab ATH hinna summas 0.14747389300169203 USD.
Mis oli kõigi aegade GAIA madalaim (ATL) hind?
GAIA nägi ATL hinda summas 0.03931568467223474 USD.
Milline on GAIA kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine GAIA kauplemismaht on $ 112.87K USD.
Kas GAIA sel aastal kõrgemale ka suundub?
GAIA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake GAIA hinna ennustust.
2025-08-18 01:24:48 (UTC+8)

Gaia (GAIA) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

