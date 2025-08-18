Gaia (GAIA) reaalajas hind on $ 0.06501. Viimase 24 tunni jooksul GAIA kaubeldud madalaim $ 0.06427 ja kõrgeim $ 0.0706 näitab aktiivset turu volatiivsust. GAIAkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.14747389300169203 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.03931568467223474.
Lüliajalise tootluse osas on GAIA muutunud -1.89% viimase tunni jooksul, -1.95% 24 tunni vältel +5.33% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Gaia (GAIA) – turuteave
No.1101
$ 11.05M
$ 11.05M$ 11.05M
$ 112.87K
$ 112.87K$ 112.87K
$ 65.01M
$ 65.01M$ 65.01M
170.00M
170.00M 170.00M
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
17.00%
ETH
Gaia praegune turukapitalisatsioon on $ 11.05M$ 112.87K 24 tunnise kauplemismahuga. GAIA ringlev varu on 170.00M, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 65.01M.
Gaia (GAIA) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Gaia tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.0012945
-1.95%
30 päeva
$ +0.04501
+225.05%
60 päeva
$ +0.04501
+225.05%
90 päeva
$ +0.04501
+225.05%
Gaia Hinnamuutus täna
Täna registreeris GAIA muutuse $ -0.0012945 (-1.95%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Gaia 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.04501 (+225.05%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Gaia 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus GAIA $ +0.04501 (+225.05%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Gaia 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.04501 (+225.05%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Gaia (GAIA) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Gaia is a decentralized computing infrastructure that enables everyone to create, deploy, scale, and monetize their own AI agents that reflect their styles, values, knowledge, and expertise. 100% of today's AI agents are applications in the OpenAI ecosystem. With our API approach, Gaia is an alternative to OpenAI. Each Gaia node has the ability to be customized with a fine-tuned model supplemented by domain knowledge which eliminates the generic responses many have come to expect.
Gaia on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Gaia investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida GAIA panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Gaia kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Gaia ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Gaia hinna ennustus (USD)
Kui palju on Gaia (GAIA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Gaia (GAIA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Gaia nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Gaia (GAIA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet GAIA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Gaia (GAIA) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Gaia osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Gaia osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.