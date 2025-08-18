FWOG (FWOG) reaalajas hind on $ 0.04971. Viimase 24 tunni jooksul FWOG kaubeldud madalaim $ 0.04706 ja kõrgeim $ 0.05127 näitab aktiivset turu volatiivsust. FWOGkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.7495439932614136 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000086822542738835.
Lüliajalise tootluse osas on FWOG muutunud -1.24% viimase tunni jooksul, -1.95% 24 tunni vältel -2.63% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
FWOG (FWOG) – turuteave
$ 48.50M
$ 119.00K
$ 48.50M
975.64M
975,635,328
975,635,328
100.00%
SOL
FWOG praegune turukapitalisatsioon on $ 48.50M$ 119.00K 24 tunnise kauplemismahuga. FWOG ringlev varu on 975.64M, mille koguvaru on 975635328. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 48.50M.
FWOG (FWOG) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse FWOG tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.0009886
-1.95%
30 päeva
$ -0.00107
-2.11%
60 päeva
$ +0.00499
+11.15%
90 päeva
$ -0.028
-36.04%
FWOG Hinnamuutus täna
Täna registreeris FWOG muutuse $ -0.0009886 (-1.95%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
FWOG 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00107 (-2.11%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
FWOG 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus FWOG $ +0.00499 (+11.15%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
FWOG 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.028 (-36.04%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
FWOG on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie FWOG investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida FWOG panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse FWOG kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie FWOG ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
FWOG hinna ennustus (USD)
Kui palju on FWOG (FWOG) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie FWOG (FWOG) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida FWOG nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
FWOG (FWOG) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet FWOG tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
FWOG (FWOG) ostujuhend
Kas otsite, kuidas FWOG osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust FWOG osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
