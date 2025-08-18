Rohkem infot FWOG

FWOG (FWOG) reaalajas hinnagraafik
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 01:24:26 (UTC+8)

FWOG (FWOG) hinna teave (USD)

FWOG (FWOG) reaalajas hind on $ 0.04971. Viimase 24 tunni jooksul FWOG kaubeldud madalaim $ 0.04706 ja kõrgeim $ 0.05127 näitab aktiivset turu volatiivsust. FWOGkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.7495439932614136 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000086822542738835.

Lüliajalise tootluse osas on FWOG muutunud -1.24% viimase tunni jooksul, -1.95% 24 tunni vältel -2.63% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

FWOG (FWOG) – turuteave

No.605

$ 48.50M
$ 48.50M$ 48.50M

$ 119.00K
$ 119.00K$ 119.00K

$ 48.50M
$ 48.50M$ 48.50M

975.64M
975.64M 975.64M

975,635,328
975,635,328 975,635,328

975,635,328
975,635,328 975,635,328

100.00%

SOL

FWOG praegune turukapitalisatsioon on $ 48.50M $ 119.00K 24 tunnise kauplemismahuga. FWOG ringlev varu on 975.64M, mille koguvaru on 975635328. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 48.50M.

FWOG (FWOG) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse FWOG tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0009886-1.95%
30 päeva$ -0.00107-2.11%
60 päeva$ +0.00499+11.15%
90 päeva$ -0.028-36.04%
FWOG Hinnamuutus täna

Täna registreeris FWOG muutuse $ -0.0009886 (-1.95%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

FWOG 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00107 (-2.11%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

FWOG 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus FWOG $ +0.00499 (+11.15%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

FWOG 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.028 (-36.04%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada FWOG (FWOG) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe FWOG hinnaajaloo lehte.

Mis on FWOG (FWOG)

FWOG is a meme coin on the Solana chain.

FWOG on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie FWOG investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida FWOG panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse FWOG kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie FWOG ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

FWOG hinna ennustus (USD)

Kui palju on FWOG (FWOG) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie FWOG (FWOG) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida FWOG nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake FWOG hinna ennustust kohe!

FWOG (FWOG) tokenoomika

FWOG (FWOG) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet FWOG tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

FWOG (FWOG) ostujuhend

Kas otsite, kuidas FWOG osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust FWOG osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

FWOG kohalike valuutade suhtes

FWOG ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest FWOG võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Üksuse FWOG ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse FWOG kohta

Kui palju on FWOG (FWOG) tänapäeval väärt?
Reaalajas FWOG hind USD on 0.04971 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune FWOG/USD hind?
Praegune hind FWOG/USD on $ 0.04971. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on FWOG turukapitalisatsioon?
FWOG turukapitalisatsioon on $ 48.50M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on FWOG ringlev varu?
FWOG ringlev varu on 975.64M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim FWOG (ATH) hind?
FWOG saavutab ATH hinna summas 0.7495439932614136 USD.
Mis oli kõigi aegade FWOG madalaim (ATL) hind?
FWOG nägi ATL hinda summas 0.000086822542738835 USD.
Milline on FWOG kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine FWOG kauplemismaht on $ 119.00K USD.
Kas FWOG sel aastal kõrgemale ka suundub?
FWOG võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake FWOG hinna ennustust.
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 01:24:26 (UTC+8)

FWOG (FWOG) Olulised valdkonna uudised

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

