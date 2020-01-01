FWOG (FWOG) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi FWOG (FWOG) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

FWOG (FWOG) teave FWOG is a meme coin on the Solana chain. Ametlik veebisait: https://fwogsol.xyz/ Plokiahela Explorer: https://solscan.io/token/A8C3xuqscfmyLrte3VmTqrAq8kgMASius9AFNANwpump Ostke FWOG kohe!

FWOG (FWOG) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage FWOG (FWOG) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 42.50M $ 42.50M $ 42.50M Koguvaru: $ 975.64M $ 975.64M $ 975.64M Ringlev varu: $ 975.64M $ 975.64M $ 975.64M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 42.50M $ 42.50M $ 42.50M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.7678 $ 0.7678 $ 0.7678 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000086822542738835 $ 0.000086822542738835 $ 0.000086822542738835 Praegune hind: $ 0.04356 $ 0.04356 $ 0.04356 Lisateave FWOG (FWOG) hinna kohta

FWOG (FWOG) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud FWOG (FWOG) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate FWOG tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: FWOG tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate FWOG tokeni tokenoomikat, avastage FWOG tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust FWOG Kas olete huvitatud FWOG (FWOG) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid FWOG ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas FWOG MEXC-ist osta!

FWOG (FWOG) hinna ajalugu FWOG hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage FWOG hinna ajalugu kohe!

FWOG – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu FWOG võiks suunduda? Meie FWOG hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake FWOG tokeni hinna ennustust kohe!

