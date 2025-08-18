Rohkem infot FUTURE

FUTURECOIN (FUTURE) reaalajas hinnagraafik
FUTURECOIN (FUTURE) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.13698
$ 0.13698$ 0.13698
24 h madal
$ 0.13771
$ 0.13771$ 0.13771
24 h kõrge

$ 0.13698
$ 0.13698$ 0.13698

$ 0.13771
$ 0.13771$ 0.13771

$ 2.9995668883600395
$ 2.9995668883600395$ 2.9995668883600395

$ 0.000007321077276589
$ 0.000007321077276589$ 0.000007321077276589

-0.01%

0.00%

-5.50%

-5.50%

FUTURECOIN (FUTURE) reaalajas hind on $ 0.13763. Viimase 24 tunni jooksul FUTURE kaubeldud madalaim $ 0.13698 ja kõrgeim $ 0.13771 näitab aktiivset turu volatiivsust. FUTUREkõigi aegade kõrgeim hind on $ 2.9995668883600395 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000007321077276589.

Lüliajalise tootluse osas on FUTURE muutunud -0.01% viimase tunni jooksul, 0.00% 24 tunni vältel -5.50% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

FUTURECOIN (FUTURE) – turuteave

No.6911

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 52.32K
$ 52.32K$ 52.32K

$ 16.47M
$ 16.47M$ 16.47M

0.00
0.00 0.00

119,680,000
119,680,000 119,680,000

119,680,000
119,680,000 119,680,000

0.00%

BSC

FUTURECOIN praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 $ 52.32K 24 tunnise kauplemismahuga. FUTURE ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 119680000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 16.47M.

FUTURECOIN (FUTURE) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse FUTURECOIN tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 00.00%
30 päeva$ +0.02494+22.13%
60 päeva$ +0.03152+29.70%
90 päeva$ +0.00865+6.70%
FUTURECOIN Hinnamuutus täna

Täna registreeris FUTURE muutuse $ 0 (0.00%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

FUTURECOIN 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.02494 (+22.13%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

FUTURECOIN 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus FUTURE $ +0.03152 (+29.70%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

FUTURECOIN 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.00865 (+6.70%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada FUTURECOIN (FUTURE) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe FUTURECOIN hinnaajaloo lehte.

Mis on FUTURECOIN (FUTURE)

A project launched in 2021 with the purpose of creating a more stable, promising and safer virtual coin than those already on the market. FUTURECOIN is meant to offer investors the possibility to invest in the future, so we want this coin to offer financial data on all the projects behind it, 100% transparency, and investors to be rewarded with a percentage of the profits coming from the launched projects.

FUTURECOIN on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie FUTURECOIN investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida FUTURE panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse FUTURECOIN kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie FUTURECOIN ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

FUTURECOIN hinna ennustus (USD)

Kui palju on FUTURECOIN (FUTURE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie FUTURECOIN (FUTURE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida FUTURECOIN nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake FUTURECOIN hinna ennustust kohe!

FUTURECOIN (FUTURE) tokenoomika

FUTURECOIN (FUTURE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet FUTURE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

FUTURECOIN (FUTURE) ostujuhend

Kas otsite, kuidas FUTURECOIN osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust FUTURECOIN osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

FUTURE kohalike valuutade suhtes

1 FUTURECOIN(FUTURE)/VND
3,621.73345
1 FUTURECOIN(FUTURE)/AUD
A$0.2091976
1 FUTURECOIN(FUTURE)/GBP
0.1004699
1 FUTURECOIN(FUTURE)/EUR
0.1169855
1 FUTURECOIN(FUTURE)/USD
$0.13763
1 FUTURECOIN(FUTURE)/MYR
RM0.5794223
1 FUTURECOIN(FUTURE)/TRY
5.6139277
1 FUTURECOIN(FUTURE)/JPY
¥20.23161
1 FUTURECOIN(FUTURE)/ARS
ARS$178.5074863
1 FUTURECOIN(FUTURE)/RUB
10.9704873
1 FUTURECOIN(FUTURE)/INR
12.0440013
1 FUTURECOIN(FUTURE)/IDR
Rp2,219.8383989
1 FUTURECOIN(FUTURE)/KRW
191.1515544
1 FUTURECOIN(FUTURE)/PHP
7.7829765
1 FUTURECOIN(FUTURE)/EGP
￡E.6.6420238
1 FUTURECOIN(FUTURE)/BRL
R$0.743202
1 FUTURECOIN(FUTURE)/CAD
C$0.1899294
1 FUTURECOIN(FUTURE)/BDT
16.7137872
1 FUTURECOIN(FUTURE)/NGN
211.0886362
1 FUTURECOIN(FUTURE)/UAH
5.6717323
1 FUTURECOIN(FUTURE)/VES
Bs18.58005
1 FUTURECOIN(FUTURE)/CLP
$132.67532
1 FUTURECOIN(FUTURE)/PKR
Rs38.9878264
1 FUTURECOIN(FUTURE)/KZT
74.5142583
1 FUTURECOIN(FUTURE)/THB
฿4.4578357
1 FUTURECOIN(FUTURE)/TWD
NT$4.1330289
1 FUTURECOIN(FUTURE)/AED
د.إ0.5051021
1 FUTURECOIN(FUTURE)/CHF
Fr0.110104
1 FUTURECOIN(FUTURE)/HKD
HK$1.0762666
1 FUTURECOIN(FUTURE)/AMD
֏52.6104438
1 FUTURECOIN(FUTURE)/MAD
.د.م1.2372937
1 FUTURECOIN(FUTURE)/MXN
$2.5970781
1 FUTURECOIN(FUTURE)/PLN
0.5009732
1 FUTURECOIN(FUTURE)/RON
лв0.5945616
1 FUTURECOIN(FUTURE)/SEK
kr1.3143665
1 FUTURECOIN(FUTURE)/BGN
лв0.2298421
1 FUTURECOIN(FUTURE)/HUF
Ft46.463888
1 FUTURECOIN(FUTURE)/CZK
2.876467
1 FUTURECOIN(FUTURE)/KWD
د.ك0.04197715
1 FUTURECOIN(FUTURE)/ILS
0.4638131
1 FUTURECOIN(FUTURE)/NOK
kr1.4024497
1 FUTURECOIN(FUTURE)/NZD
$0.2312184

FUTURECOIN ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest FUTURECOIN võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse FUTURECOIN ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse FUTURECOIN kohta

Kui palju on FUTURECOIN (FUTURE) tänapäeval väärt?
Reaalajas FUTURE hind USD on 0.13763 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune FUTURE/USD hind?
Praegune hind FUTURE/USD on $ 0.13763. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on FUTURECOIN turukapitalisatsioon?
FUTURE turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on FUTURE ringlev varu?
FUTURE ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim FUTURE (ATH) hind?
FUTURE saavutab ATH hinna summas 2.9995668883600395 USD.
Mis oli kõigi aegade FUTURE madalaim (ATL) hind?
FUTURE nägi ATL hinda summas 0.000007321077276589 USD.
Milline on FUTURE kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine FUTURE kauplemismaht on $ 52.32K USD.
Kas FUTURE sel aastal kõrgemale ka suundub?
FUTURE võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake FUTURE hinna ennustust.
FUTURECOIN (FUTURE) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

