FUTURECOIN (FUTURE) reaalajas hind on $ 0.13763. Viimase 24 tunni jooksul FUTURE kaubeldud madalaim $ 0.13698 ja kõrgeim $ 0.13771 näitab aktiivset turu volatiivsust. FUTUREkõigi aegade kõrgeim hind on $ 2.9995668883600395 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000007321077276589.
Lüliajalise tootluse osas on FUTURE muutunud -0.01% viimase tunni jooksul, 0.00% 24 tunni vältel -5.50% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
FUTURECOIN (FUTURE) – turuteave
No.6911
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 52.32K
$ 52.32K$ 52.32K
$ 16.47M
$ 16.47M$ 16.47M
0.00
0.00 0.00
119,680,000
119,680,000 119,680,000
119,680,000
119,680,000 119,680,000
0.00%
BSC
FUTURECOIN praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00$ 52.32K 24 tunnise kauplemismahuga. FUTURE ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 119680000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 16.47M.
FUTURECOIN (FUTURE) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse FUTURECOIN tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ 0
0.00%
30 päeva
$ +0.02494
+22.13%
60 päeva
$ +0.03152
+29.70%
90 päeva
$ +0.00865
+6.70%
FUTURECOIN Hinnamuutus täna
Täna registreeris FUTURE muutuse $ 0 (0.00%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
FUTURECOIN 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.02494 (+22.13%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
FUTURECOIN 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus FUTURE $ +0.03152 (+29.70%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
FUTURECOIN 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.00865 (+6.70%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada FUTURECOIN (FUTURE) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
A project launched in 2021 with the purpose of creating a more stable, promising and safer virtual coin than those already on the market. FUTURECOIN is meant to offer investors the possibility to invest in the future, so we want this coin to offer financial data on all the projects behind it, 100% transparency, and investors to be rewarded with a percentage of the profits coming from the launched projects.
