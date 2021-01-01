FUTURECOIN (FUTURE) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi FUTURECOIN (FUTURE) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

FUTURECOIN (FUTURE) teave A project launched in 2021 with the purpose of creating a more stable, promising and safer virtual coin than those already on the market. FUTURECOIN is meant to offer investors the possibility to invest in the future, so we want this coin to offer financial data on all the projects behind it, 100% transparency, and investors to be rewarded with a percentage of the profits coming from the launched projects. Ametlik veebisait: https://e-futurecoin.com Valge raamat: https://assets.e-futurecoin.com/Future-Coin-WP.pdf Plokiahela Explorer: https://bscscan.com/token/0x9FBff386a9405b4C98329824418ec02b5C20976b Ostke FUTURE kohe!

FUTURECOIN (FUTURE) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage FUTURECOIN (FUTURE) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Koguvaru: $ 119.68M $ 119.68M $ 119.68M Ringlev varu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 16.50M $ 16.50M $ 16.50M Kõigi aegade kõrgeim: $ 3.0001 $ 3.0001 $ 3.0001 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000007321077276589 $ 0.000007321077276589 $ 0.000007321077276589 Praegune hind: $ 0.13784 $ 0.13784 $ 0.13784 Lisateave FUTURECOIN (FUTURE) hinna kohta

FUTURECOIN (FUTURE) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud FUTURECOIN (FUTURE) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate FUTURE tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: FUTURE tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate FUTURE tokeni tokenoomikat, avastage FUTURE tokeni reaalajas hinda!

FUTURECOIN (FUTURE) hinna ajalugu FUTURE hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage FUTURE hinna ajalugu kohe!

FUTURE – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu FUTURE võiks suunduda? Meie FUTURE hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake FUTURE tokeni hinna ennustust kohe!

