Rohkem infot FTT

FTT Hinnainfo

FTT Valge raamat

FTT Tokenoomika

FTT Hinnaprognoos

FTT Ajalugu

FTT – ostujuhend

FTT-usaldusraha valuutakonverter

FTT Hetketurg

FTT USDT-M futuurid

Turueelne müük

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

FTX Token logo

FTX Token hind(FTT)

1 FTT/USD reaalajas hind:

$0.9408
$0.9408$0.9408
-0.88%1D
USD
FTX Token (FTT) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 01:24:04 (UTC+8)

FTX Token (FTT) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.919
$ 0.919$ 0.919
24 h madal
$ 0.9591
$ 0.9591$ 0.9591
24 h kõrge

$ 0.919
$ 0.919$ 0.919

$ 0.9591
$ 0.9591$ 0.9591

$ 85.0168524
$ 85.0168524$ 85.0168524

$ 0.6988230808940652
$ 0.6988230808940652$ 0.6988230808940652

-0.99%

-0.88%

+0.22%

+0.22%

FTX Token (FTT) reaalajas hind on $ 0.9408. Viimase 24 tunni jooksul FTT kaubeldud madalaim $ 0.919 ja kõrgeim $ 0.9591 näitab aktiivset turu volatiivsust. FTTkõigi aegade kõrgeim hind on $ 85.0168524 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.6988230808940652.

Lüliajalise tootluse osas on FTT muutunud -0.99% viimase tunni jooksul, -0.88% 24 tunni vältel +0.22% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

FTX Token (FTT) – turuteave

No.164

$ 309.42M
$ 309.42M$ 309.42M

$ 353.91K
$ 353.91K$ 353.91K

$ 309.42M
$ 309.42M$ 309.42M

328.90M
328.90M 328.90M

328,895,103.813207
328,895,103.813207 328,895,103.813207

0.01%

ETH

FTX Token praegune turukapitalisatsioon on $ 309.42M $ 353.91K 24 tunnise kauplemismahuga. FTT ringlev varu on 328.90M, mille koguvaru on 328895103.813207. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

FTX Token (FTT) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse FTX Token tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.008353-0.88%
30 päeva$ +0.0148+1.59%
60 päeva$ +0.1056+12.64%
90 päeva$ -0.2923-23.71%
FTX Token Hinnamuutus täna

Täna registreeris FTT muutuse $ -0.008353 (-0.88%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

FTX Token 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.0148 (+1.59%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

FTX Token 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus FTT $ +0.1056 (+12.64%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

FTX Token 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.2923 (-23.71%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada FTX Token (FTT) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe FTX Token hinnaajaloo lehte.

Mis on FTX Token (FTT)

FTT is FTX's exchange token. Holders get a fraction of exchange fees, a fraction of the liquidation insurance fund, and can use the token as collateral and to get tighter OTC spreads on FTX.

FTX Token on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie FTX Token investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida FTT panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse FTX Token kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie FTX Token ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

FTX Token hinna ennustus (USD)

Kui palju on FTX Token (FTT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie FTX Token (FTT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida FTX Token nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake FTX Token hinna ennustust kohe!

FTX Token (FTT) tokenoomika

FTX Token (FTT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet FTT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

FTX Token (FTT) ostujuhend

Kas otsite, kuidas FTX Token osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust FTX Token osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

FTT kohalike valuutade suhtes

1 FTX Token(FTT)/VND
24,757.152
1 FTX Token(FTT)/AUD
A$1.430016
1 FTX Token(FTT)/GBP
0.686784
1 FTX Token(FTT)/EUR
0.79968
1 FTX Token(FTT)/USD
$0.9408
1 FTX Token(FTT)/MYR
RM3.960768
1 FTX Token(FTT)/TRY
38.375232
1 FTX Token(FTT)/JPY
¥138.2976
1 FTX Token(FTT)/ARS
ARS$1,220.227008
1 FTX Token(FTT)/RUB
74.991168
1 FTX Token(FTT)/INR
82.329408
1 FTX Token(FTT)/IDR
Rp15,174.191424
1 FTX Token(FTT)/KRW
1,306.658304
1 FTX Token(FTT)/PHP
53.20224
1 FTX Token(FTT)/EGP
￡E.45.403008
1 FTX Token(FTT)/BRL
R$5.08032
1 FTX Token(FTT)/CAD
C$1.298304
1 FTX Token(FTT)/BDT
114.250752
1 FTX Token(FTT)/NGN
1,442.942592
1 FTX Token(FTT)/UAH
38.770368
1 FTX Token(FTT)/VES
Bs127.008
1 FTX Token(FTT)/CLP
$906.9312
1 FTX Token(FTT)/PKR
Rs266.509824
1 FTX Token(FTT)/KZT
509.358528
1 FTX Token(FTT)/THB
฿30.38784
1 FTX Token(FTT)/TWD
NT$28.252224
1 FTX Token(FTT)/AED
د.إ3.452736
1 FTX Token(FTT)/CHF
Fr0.75264
1 FTX Token(FTT)/HKD
HK$7.357056
1 FTX Token(FTT)/AMD
֏359.630208
1 FTX Token(FTT)/MAD
.د.م8.457792
1 FTX Token(FTT)/MXN
$17.752896
1 FTX Token(FTT)/PLN
3.424512
1 FTX Token(FTT)/RON
лв4.064256
1 FTX Token(FTT)/SEK
kr8.98464
1 FTX Token(FTT)/BGN
лв1.571136
1 FTX Token(FTT)/HUF
Ft317.61408
1 FTX Token(FTT)/CZK
19.66272
1 FTX Token(FTT)/KWD
د.ك0.286944
1 FTX Token(FTT)/ILS
3.170496
1 FTX Token(FTT)/NOK
kr9.586752
1 FTX Token(FTT)/NZD
$1.580544

FTX Token ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest FTX Token võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse FTX Token kohta

Kui palju on FTX Token (FTT) tänapäeval väärt?
Reaalajas FTT hind USD on 0.9408 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune FTT/USD hind?
Praegune hind FTT/USD on $ 0.9408. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on FTX Token turukapitalisatsioon?
FTT turukapitalisatsioon on $ 309.42M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on FTT ringlev varu?
FTT ringlev varu on 328.90M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim FTT (ATH) hind?
FTT saavutab ATH hinna summas 85.0168524 USD.
Mis oli kõigi aegade FTT madalaim (ATL) hind?
FTT nägi ATL hinda summas 0.6988230808940652 USD.
Milline on FTT kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine FTT kauplemismaht on $ 353.91K USD.
Kas FTT sel aastal kõrgemale ka suundub?
FTT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake FTT hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 01:24:04 (UTC+8)

FTX Token (FTT) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

FTT/USD kalkulaator

Summa

FTT
FTT
USD
USD

1 FTT = 0.9408 USD

Kauplemine: FTT

FTTUSDC
$0.941
$0.941$0.941
-0.95%
FTTUSDT
$0.9408
$0.9408$0.9408
-0.95%

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu