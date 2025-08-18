Mis on FTX Token (FTT)

FTT is FTX's exchange token. Holders get a fraction of exchange fees, a fraction of the liquidation insurance fund, and can use the token as collateral and to get tighter OTC spreads on FTX.

FTX Token on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie FTX Token investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.



Lisaks saate teha järgmist.

- Kontrollida FTT panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.

- Lugeda ülevaateid ja analüüse FTX Token kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie FTX Token ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

FTX Token hinna ennustus (USD)

Kui palju on FTX Token (FTT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie FTX Token (FTT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida FTX Token nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

FTX Token (FTT) tokenoomika

FTX Token (FTT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet FTT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

FTX Token (FTT) ostujuhend

Kas otsite, kuidas FTX Token osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust FTX Token osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

FTT kohalike valuutade suhtes

FTX Token ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest FTX Token võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse FTX Token kohta Kui palju on FTX Token (FTT) tänapäeval väärt? Reaalajas FTT hind USD on 0.9408 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune FTT/USD hind? $ 0.9408 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind FTT/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on FTX Token turukapitalisatsioon? FTT turukapitalisatsioon on $ 309.42M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on FTT ringlev varu? FTT ringlev varu on 328.90M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim FTT (ATH) hind? FTT saavutab ATH hinna summas 85.0168524 USD . Mis oli kõigi aegade FTT madalaim (ATL) hind? FTT nägi ATL hinda summas 0.6988230808940652 USD . Milline on FTT kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine FTT kauplemismaht on $ 353.91K USD . Kas FTT sel aastal kõrgemale ka suundub? FTT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake FTT hinna ennustust

