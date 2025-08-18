FTX Token (FTT) reaalajas hind on $ 0.9408. Viimase 24 tunni jooksul FTT kaubeldud madalaim $ 0.919 ja kõrgeim $ 0.9591 näitab aktiivset turu volatiivsust. FTTkõigi aegade kõrgeim hind on $ 85.0168524 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.6988230808940652.
Lüliajalise tootluse osas on FTT muutunud -0.99% viimase tunni jooksul, -0.88% 24 tunni vältel +0.22% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
FTX Token (FTT) – turuteave
FTX Token praegune turukapitalisatsioon on $ 309.42M$ 353.91K 24 tunnise kauplemismahuga. FTT ringlev varu on 328.90M, mille koguvaru on 328895103.813207.
FTX Token (FTT) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse FTX Token tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.008353
-0.88%
30 päeva
$ +0.0148
+1.59%
60 päeva
$ +0.1056
+12.64%
90 päeva
$ -0.2923
-23.71%
FTX Token Hinnamuutus täna
Täna registreeris FTT muutuse $ -0.008353 (-0.88%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
FTX Token 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.0148 (+1.59%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
FTX Token 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus FTT $ +0.1056 (+12.64%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
FTX Token 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.2923 (-23.71%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada FTX Token (FTT) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
FTT is FTX's exchange token. Holders get a fraction of exchange fees, a fraction of the liquidation insurance fund, and can use the token as collateral and to get tighter OTC spreads on FTX.
FTX Token hinna ennustus (USD)
Kui palju on FTX Token (FTT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie FTX Token (FTT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida FTX Token nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
FTX Token (FTT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet FTT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
FTX Token (FTT) ostujuhend
