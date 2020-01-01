FTX Token (FTT) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi FTX Token (FTT) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

FTX Token (FTT) teave FTT is FTX's exchange token. Holders get a fraction of exchange fees, a fraction of the liquidation insurance fund, and can use the token as collateral and to get tighter OTC spreads on FTX. Valge raamat: https://docs.google.com/document/d/1u5MOkENoWP8PGcjuoKqRkNP5Gl1LLRB9JvAHwffQ7ec/view Plokiahela Explorer: https://solscan.io/token/AGFEad2et2ZJif9jaGpdMixQqvW5i81aBdvKe7PHNfz3 Ostke FTT kohe!

FTX Token (FTT) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage FTX Token (FTT) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 288.80M $ 288.80M $ 288.80M Koguvaru: $ 328.90M $ 328.90M $ 328.90M Ringlev varu: $ 328.90M $ 328.90M $ 328.90M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 288.80M $ 288.80M $ 288.80M Kõigi aegade kõrgeim: $ 84.967 $ 84.967 $ 84.967 Kõigi aegade madalaim: $ 0.6988230808940652 $ 0.6988230808940652 $ 0.6988230808940652 Praegune hind: $ 0.8781 $ 0.8781 $ 0.8781 Lisateave FTX Token (FTT) hinna kohta

FTX Token (FTT) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud FTX Token (FTT) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate FTT tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: FTT tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate FTT tokeni tokenoomikat, avastage FTT tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust FTT Kas olete huvitatud FTX Token (FTT) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid FTT ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas FTT MEXC-ist osta!

FTX Token (FTT) hinna ajalugu FTT hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage FTT hinna ajalugu kohe!

FTT – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu FTT võiks suunduda? Meie FTT hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake FTT tokeni hinna ennustust kohe!

