FTX Token (FTT) teave

FTT is FTX's exchange token. Holders get a fraction of exchange fees, a fraction of the liquidation insurance fund, and can use the token as collateral and to get tighter OTC spreads on FTX.

Valge raamat:
https://docs.google.com/document/d/1u5MOkENoWP8PGcjuoKqRkNP5Gl1LLRB9JvAHwffQ7ec/view
Plokiahela Explorer:
https://solscan.io/token/AGFEad2et2ZJif9jaGpdMixQqvW5i81aBdvKe7PHNfz3

FTX Token (FTT) tokenoomika ja hinnaanalüüs

Avastage FTX Token (FTT) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist.

Turukapital:
$ 288.80M
Koguvaru:
$ 328.90M
Ringlev varu:
$ 328.90M
FDV (täielikult lahjendatud hindamine):
$ 288.80M
Kõigi aegade kõrgeim:
$ 84.967
Kõigi aegade madalaim:
$ 0.6988230808940652
Praegune hind:
$ 0.8781
FTX Token (FTT) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud

FTX Token (FTT) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks.

Peamised näitajad ja nende arvutamise viis:

Koguvaru:

Maksimaalne loodud või loodavate FTT tokenite arv.

Ringlev varu:

Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv.

Maksimaalne varu:

FTT tokenite koguarvu range piirang.

FDV (täielikult lahjendatud hindamine):

Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses.

Inflatsiooni määr:

Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist.

Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised?

Suur ringlev varu = suurem likviidsus.

Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal.

Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk.

Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid.

Nüüd, kui te mõistate FTT tokeni tokenoomikat, avastage FTT tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust FTT

Kas olete huvitatud FTX Token (FTT) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid FTT ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks.

FTX Token (FTT) hinna ajalugu

FTT hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa.

FTT – hinna ennustus

Tahaksite teada, kuhu FTT võiks suunduda? Meie FTT hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

Lahtiütlus

Sellel lehel olevad tokenoomika andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC ei garanteeri selle täpsust. Enne investeerimist palun tehke põhjalik eeltöö.