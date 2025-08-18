FLock.io (FLOCK) reaalajas hind on $ 0.19411. Viimase 24 tunni jooksul FLOCK kaubeldud madalaim $ 0.1853 ja kõrgeim $ 0.21082 näitab aktiivset turu volatiivsust. FLOCKkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.8929593240695551 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.03529084954366033.
Lüliajalise tootluse osas on FLOCK muutunud +0.18% viimase tunni jooksul, -4.32% 24 tunni vältel +9.84% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
FLock.io (FLOCK) – turuteave
No.662
$ 41.16M
$ 64.36K
$ 194.11M
212.03M
1,000,000,000
214,520,164.0922278
21.20%
BASE
FLock.io praegune turukapitalisatsioon on $ 41.16M$ 64.36K 24 tunnise kauplemismahuga. FLOCK ringlev varu on 212.03M, mille koguvaru on 214520164.0922278. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 194.11M.
FLock.io (FLOCK) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse FLock.io tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.0087642
-4.32%
30 päeva
$ +0.01632
+9.17%
60 päeva
$ +0.04072
+26.54%
90 päeva
$ +0.11528
+146.23%
FLock.io Hinnamuutus täna
Täna registreeris FLOCK muutuse $ -0.0087642 (-4.32%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
FLock.io 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.01632 (+9.17%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
FLock.io 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus FLOCK $ +0.04072 (+26.54%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
FLock.io 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.11528 (+146.23%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada FLock.io (FLOCK) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Federated Learning on Blockchain (FLock), which anchors our business goals and inspires our project name, serves as an antidote to the over-dependence on centralized AI systems and features protocols and companies seeking AI transformation, AI engineers and retail users or investors.
FLock.io on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie FLock.io investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida FLOCK panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse FLock.io kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie FLock.io ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
FLock.io hinna ennustus (USD)
Kui palju on FLock.io (FLOCK) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie FLock.io (FLOCK) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida FLock.io nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
FLock.io (FLOCK) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet FLOCK tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
FLock.io (FLOCK) ostujuhend
Kas otsite, kuidas FLock.io osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust FLock.io osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
