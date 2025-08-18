Rohkem infot FLOCK

FLock.io hind(FLOCK)

1 FLOCK/USD reaalajas hind:

$0.19411
$0.19411$0.19411
-4.32%1D
USD
FLock.io (FLOCK) reaalajas hinnagraafik
FLock.io (FLOCK) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.1853
$ 0.1853$ 0.1853
24 h madal
$ 0.21082
$ 0.21082$ 0.21082
24 h kõrge

$ 0.1853
$ 0.1853$ 0.1853

$ 0.21082
$ 0.21082$ 0.21082

$ 0.8929593240695551
$ 0.8929593240695551$ 0.8929593240695551

$ 0.03529084954366033
$ 0.03529084954366033$ 0.03529084954366033

+0.18%

-4.32%

+9.84%

+9.84%

FLock.io (FLOCK) reaalajas hind on $ 0.19411. Viimase 24 tunni jooksul FLOCK kaubeldud madalaim $ 0.1853 ja kõrgeim $ 0.21082 näitab aktiivset turu volatiivsust. FLOCKkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.8929593240695551 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.03529084954366033.

Lüliajalise tootluse osas on FLOCK muutunud +0.18% viimase tunni jooksul, -4.32% 24 tunni vältel +9.84% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

FLock.io (FLOCK) – turuteave

No.662

$ 41.16M
$ 41.16M$ 41.16M

$ 64.36K
$ 64.36K$ 64.36K

$ 194.11M
$ 194.11M$ 194.11M

212.03M
212.03M 212.03M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

214,520,164.0922278
214,520,164.0922278 214,520,164.0922278

21.20%

BASE

FLock.io praegune turukapitalisatsioon on $ 41.16M $ 64.36K 24 tunnise kauplemismahuga. FLOCK ringlev varu on 212.03M, mille koguvaru on 214520164.0922278. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 194.11M.

FLock.io (FLOCK) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse FLock.io tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0087642-4.32%
30 päeva$ +0.01632+9.17%
60 päeva$ +0.04072+26.54%
90 päeva$ +0.11528+146.23%
FLock.io Hinnamuutus täna

Täna registreeris FLOCK muutuse $ -0.0087642 (-4.32%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

FLock.io 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.01632 (+9.17%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

FLock.io 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus FLOCK $ +0.04072 (+26.54%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

FLock.io 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.11528 (+146.23%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada FLock.io (FLOCK) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe FLock.io hinnaajaloo lehte.

Mis on FLock.io (FLOCK)

Federated Learning on Blockchain (FLock), which anchors our business goals and inspires our project name, serves as an antidote to the over-dependence on centralized AI systems and features protocols and companies seeking AI transformation, AI engineers and retail users or investors.

FLock.io on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie FLock.io investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida FLOCK panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse FLock.io kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie FLock.io ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

FLock.io hinna ennustus (USD)

Kui palju on FLock.io (FLOCK) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie FLock.io (FLOCK) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida FLock.io nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake FLock.io hinna ennustust kohe!

FLock.io (FLOCK) tokenoomika

FLock.io (FLOCK) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet FLOCK tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

FLock.io (FLOCK) ostujuhend

Kas otsite, kuidas FLock.io osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust FLock.io osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

FLock.io ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest FLock.io võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse FLock.io ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse FLock.io kohta

Kui palju on FLock.io (FLOCK) tänapäeval väärt?
Reaalajas FLOCK hind USD on 0.19411 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune FLOCK/USD hind?
Praegune hind FLOCK/USD on $ 0.19411. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on FLock.io turukapitalisatsioon?
FLOCK turukapitalisatsioon on $ 41.16M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on FLOCK ringlev varu?
FLOCK ringlev varu on 212.03M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim FLOCK (ATH) hind?
FLOCK saavutab ATH hinna summas 0.8929593240695551 USD.
Mis oli kõigi aegade FLOCK madalaim (ATL) hind?
FLOCK nägi ATL hinda summas 0.03529084954366033 USD.
Milline on FLOCK kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine FLOCK kauplemismaht on $ 64.36K USD.
Kas FLOCK sel aastal kõrgemale ka suundub?
FLOCK võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake FLOCK hinna ennustust.
FLock.io (FLOCK) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

1 FLOCK = 0.19411 USD

