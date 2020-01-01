FLock.io (FLOCK) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi FLock.io (FLOCK) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

FLock.io (FLOCK) teave Federated Learning on Blockchain (FLock), which anchors our business goals and inspires our project name, serves as an antidote to the over-dependence on centralized AI systems and features protocols and companies seeking AI transformation, AI engineers and retail users or investors. Ametlik veebisait: https://flock.io Valge raamat: https://www.flock.io/whitepaper Plokiahela Explorer: https://basescan.org/token/0x5ab3d4c385b400f3abb49e80de2faf6a88a7b691 Ostke FLOCK kohe!

FLock.io (FLOCK) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage FLock.io (FLOCK) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 39.64M $ 39.64M $ 39.64M Koguvaru: $ 215.38M $ 215.38M $ 215.38M Ringlev varu: $ 214.35M $ 214.35M $ 214.35M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 184.95M $ 184.95M $ 184.95M Kõigi aegade kõrgeim: $ 2.1022 $ 2.1022 $ 2.1022 Kõigi aegade madalaim: $ 0.03529084954366033 $ 0.03529084954366033 $ 0.03529084954366033 Praegune hind: $ 0.18495 $ 0.18495 $ 0.18495 Lisateave FLock.io (FLOCK) hinna kohta

FLock.io (FLOCK) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud FLock.io (FLOCK) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate FLOCK tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: FLOCK tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate FLOCK tokeni tokenoomikat, avastage FLOCK tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust FLOCK Kas olete huvitatud FLock.io (FLOCK) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid FLOCK ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas FLOCK MEXC-ist osta!

FLock.io (FLOCK) hinna ajalugu FLOCK hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage FLOCK hinna ajalugu kohe!

FLOCK – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu FLOCK võiks suunduda? Meie FLOCK hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake FLOCK tokeni hinna ennustust kohe!

