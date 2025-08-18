Rohkem infot FDUSD

First Digital USD hind(FDUSD)

1 FDUSD/USD reaalajas hind:

$0.9978
$0.9978$0.9978
-0.01%1D
First Digital USD (FDUSD) reaalajas hinnagraafik
First Digital USD (FDUSD) hinna teave (USD)

$ 0.9973
$ 0.9973$ 0.9973
$ 0.9982
$ 0.9982$ 0.9982
$ 0.9973
$ 0.9973$ 0.9973

$ 0.9982
$ 0.9982$ 0.9982

$ 1.0595932045403598
$ 1.0595932045403598$ 1.0595932045403598

$ 0.8811103424050479
$ 0.8811103424050479$ 0.8811103424050479

First Digital USD (FDUSD) reaalajas hind on $ 0.9978. Viimase 24 tunni jooksul FDUSD kaubeldud madalaim $ 0.9973 ja kõrgeim $ 0.9982 näitab aktiivset turu volatiivsust. FDUSDkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.0595932045403598 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.8811103424050479.

Lüliajalise tootluse osas on FDUSD muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, -0.01% 24 tunni vältel -0.05% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

First Digital USD (FDUSD) – turuteave

$ 1.45B
$ 1.45B$ 1.45B

$ 14.94M
$ 14.94M$ 14.94M

$ 1.45B
$ 1.45B$ 1.45B

1.45B
1.45B 1.45B

1,452,465,952.200666
1,452,465,952.200666 1,452,465,952.200666

First Digital USD praegune turukapitalisatsioon on $ 1.45B $ 14.94M 24 tunnise kauplemismahuga. FDUSD ringlev varu on 1.45B, mille koguvaru on 1452465952.200666. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

First Digital USD (FDUSD) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse First Digital USD tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0001-0.01%
30 päeva$ +0.0008+0.08%
60 päeva$ +0.0003+0.03%
90 päeva$ -0.0006-0.07%
First Digital USD Hinnamuutus täna

Täna registreeris FDUSD muutuse $ -0.0001 (-0.01%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

First Digital USD 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.0008 (+0.08%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

First Digital USD 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus FDUSD $ +0.0003 (+0.03%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

First Digital USD 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0006 (-0.07%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada First Digital USD (FDUSD) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe First Digital USD hinnaajaloo lehte.

Mis on First Digital USD (FDUSD)

First Digital USD (FDUSD) is a 1:1 USD-backed stablecoin issued by First Digital Labs, the brand name of FD121 Limited. The FDUSD stablecoin is backed on a 1:1 basis by one U.S. Dollar or asset of equivalent fair value, held in accounts of regulated financial institutions in Asia. Independent reserve audits are published monthly. FDUSD is currently available on Ethereum, BNB Chain,and Sui.

First Digital USD on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie First Digital USD investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida FDUSD panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse First Digital USD kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie First Digital USD ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

First Digital USD hinna ennustus (USD)

Kui palju on First Digital USD (FDUSD) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie First Digital USD (FDUSD) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida First Digital USD nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake First Digital USD hinna ennustust kohe!

First Digital USD (FDUSD) tokenoomika

First Digital USD (FDUSD) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet FDUSD tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

First Digital USD (FDUSD) ostujuhend

Kas otsite, kuidas First Digital USD osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust First Digital USD osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

FDUSD kohalike valuutade suhtes

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest First Digital USD võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse First Digital USD ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse First Digital USD kohta

Kui palju on First Digital USD (FDUSD) tänapäeval väärt?
Reaalajas FDUSD hind USD on 0.9978 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune FDUSD/USD hind?
Praegune hind FDUSD/USD on $ 0.9978. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on First Digital USD turukapitalisatsioon?
FDUSD turukapitalisatsioon on $ 1.45B USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on FDUSD ringlev varu?
FDUSD ringlev varu on 1.45B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim FDUSD (ATH) hind?
FDUSD saavutab ATH hinna summas 1.0595932045403598 USD.
Mis oli kõigi aegade FDUSD madalaim (ATL) hind?
FDUSD nägi ATL hinda summas 0.8811103424050479 USD.
Milline on FDUSD kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine FDUSD kauplemismaht on $ 14.94M USD.
Kas FDUSD sel aastal kõrgemale ka suundub?
FDUSD võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake FDUSD hinna ennustust.
Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

1 FDUSD = 0.9978 USD

FDUSDUSDT
$0.9978
$0.9978$0.9978
