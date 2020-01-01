First Digital USD (FDUSD) tokenoomika
First Digital USD (FDUSD) teave
First Digital USD (FDUSD) is a 1:1 USD-backed stablecoin issued by First Digital Labs, the brand name of FD121 Limited. The FDUSD stablecoin is backed on a 1:1 basis by one U.S. Dollar or asset of equivalent fair value, held in accounts of regulated financial institutions in Asia. Independent reserve audits are published monthly. FDUSD is currently available on Ethereum, BNB Chain,and Sui.
First Digital USD (FDUSD) tokenoomika ja hinnaanalüüs
Avastage First Digital USD (FDUSD) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist.
First Digital USD (FDUSD) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud
First Digital USD (FDUSD) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks.
Peamised näitajad ja nende arvutamise viis:
Koguvaru:
Maksimaalne loodud või loodavate FDUSD tokenite arv.
Ringlev varu:
Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv.
Maksimaalne varu:
FDUSD tokenite koguarvu range piirang.
FDV (täielikult lahjendatud hindamine):
Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses.
Inflatsiooni määr:
Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist.
Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised?
Suur ringlev varu = suurem likviidsus.
Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal.
Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk.
Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid.
Nüüd, kui te mõistate FDUSD tokeni tokenoomikat, avastage FDUSD tokeni reaalajas hinda!
Kuidas osta üksust FDUSD
Kas olete huvitatud First Digital USD (FDUSD) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid FDUSD ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks.
First Digital USD (FDUSD) hinna ajalugu
FDUSD hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa.
FDUSD – hinna ennustus
Tahaksite teada, kuhu FDUSD võiks suunduda? Meie FDUSD hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.
Lahtiütlus
Sellel lehel olevad tokenoomika andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC ei garanteeri selle täpsust. Enne investeerimist palun tehke põhjalik eeltöö.
