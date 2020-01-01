First Digital USD (FDUSD) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi First Digital USD (FDUSD) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

First Digital USD (FDUSD) teave First Digital USD (FDUSD) is a 1:1 USD-backed stablecoin issued by First Digital Labs, the brand name of FD121 Limited. The FDUSD stablecoin is backed on a 1:1 basis by one U.S. Dollar or asset of equivalent fair value, held in accounts of regulated financial institutions in Asia. Independent reserve audits are published monthly. FDUSD is currently available on Ethereum, BNB Chain,and Sui. Ametlik veebisait: https://firstdigitallabs.com/ Valge raamat: https://resources.cryptocompare.com/asset-management/3242/1693209082602.pdf Plokiahela Explorer: https://solscan.io/token/9zNQRsGLjNKwCUU5Gq5LR8beUCPzQMVMqKAi3SSZh54u Ostke FDUSD kohe!

First Digital USD (FDUSD) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage First Digital USD (FDUSD) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 1.45B $ 1.45B $ 1.45B Koguvaru: $ 1.45B $ 1.45B $ 1.45B Ringlev varu: $ 1.45B $ 1.45B $ 1.45B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 1.45B $ 1.45B $ 1.45B Kõigi aegade kõrgeim: $ 1.0147 $ 1.0147 $ 1.0147 Kõigi aegade madalaim: $ 0.8811103424050479 $ 0.8811103424050479 $ 0.8811103424050479 Praegune hind: $ 0.9977 $ 0.9977 $ 0.9977 Lisateave First Digital USD (FDUSD) hinna kohta

First Digital USD (FDUSD) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud First Digital USD (FDUSD) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate FDUSD tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: FDUSD tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate FDUSD tokeni tokenoomikat, avastage FDUSD tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust FDUSD Kas olete huvitatud First Digital USD (FDUSD) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid FDUSD ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas FDUSD MEXC-ist osta!

First Digital USD (FDUSD) hinna ajalugu FDUSD hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage FDUSD hinna ajalugu kohe!

FDUSD – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu FDUSD võiks suunduda? Meie FDUSD hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake FDUSD tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!