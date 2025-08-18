Mis on EYWA (EYWA)

EYWA is a unified cross-chain liquidity market and we solve two major problems of the DeFi market: liquidity fragmentation and insecure cross-chain communications. CrossCurve is EYWA’s cross-chain trading and yield protocol designed to address the issue of fragmented liquidity. By using Curve's deep liquidity, we help both B2B and retail users enjoy low slippage rates when trading single assets and Curve LP tokens.

EYWA on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie EYWA investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.



Lisaks saate teha järgmist.

- Kontrollida EYWA panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.

- Lugeda ülevaateid ja analüüse EYWA kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie EYWA ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

EYWA hinna ennustus (USD)

Kui palju on EYWA (EYWA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie EYWA (EYWA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida EYWA nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake EYWA hinna ennustust kohe!

EYWA (EYWA) tokenoomika

EYWA (EYWA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet EYWA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

EYWA (EYWA) ostujuhend

Kas otsite, kuidas EYWA osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust EYWA osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

EYWA kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

EYWA ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest EYWA võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse EYWA kohta Kui palju on EYWA (EYWA) tänapäeval väärt? Reaalajas EYWA hind USD on 0.004136 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune EYWA/USD hind? $ 0.004136 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind EYWA/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on EYWA turukapitalisatsioon? EYWA turukapitalisatsioon on $ 413.25K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on EYWA ringlev varu? EYWA ringlev varu on 99.91M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim EYWA (ATH) hind? EYWA saavutab ATH hinna summas 0.22807147007540374 USD . Mis oli kõigi aegade EYWA madalaim (ATL) hind? EYWA nägi ATL hinda summas 0.004026145928196907 USD . Milline on EYWA kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine EYWA kauplemismaht on $ 46.36K USD . Kas EYWA sel aastal kõrgemale ka suundub? EYWA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake EYWA hinna ennustust

EYWA (EYWA) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8) Tüüp Teave 08-16 16:39:00 Valdkonna uudised This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume 08-16 14:30:00 Valdkonna uudised Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem 08-16 04:04:00 Valuutapoliitika Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business 08-15 19:17:00 Valdkonna uudised Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs 08-15 15:35:00 Valdkonna uudised Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance 08-15 11:48:00 Valdkonna uudised Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s? OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu 2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.