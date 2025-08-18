Rohkem infot EYWA

EYWA hind(EYWA)

1 EYWA/USD reaalajas hind:

$0.004136
+0.07%1D
USD
EYWA (EYWA) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 01:22:22 (UTC+8)

EYWA (EYWA) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.004022
24 h madal
$ 0.004196
24 h kõrge

$ 0.004022
$ 0.004196
$ 0.22807147007540374
$ 0.004026145928196907
-0.08%

+0.07%

-2.98%

-2.98%

EYWA (EYWA) reaalajas hind on $ 0.004136. Viimase 24 tunni jooksul EYWA kaubeldud madalaim $ 0.004022 ja kõrgeim $ 0.004196 näitab aktiivset turu volatiivsust. EYWAkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.22807147007540374 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.004026145928196907.

Lüliajalise tootluse osas on EYWA muutunud -0.08% viimase tunni jooksul, +0.07% 24 tunni vältel -2.98% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

EYWA (EYWA) – turuteave

No.2470

$ 413.25K
$ 46.36K
$ 4.14M
99.91M
1,000,000,000
1,000,000,000
9.99%

ARB

EYWA praegune turukapitalisatsioon on $ 413.25K $ 46.36K 24 tunnise kauplemismahuga. EYWA ringlev varu on 99.91M, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 4.14M.

EYWA (EYWA) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse EYWA tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.00000289+0.07%
30 päeva$ -0.0007-14.48%
60 päeva$ -0.001365-24.82%
90 päeva$ -0.007984-65.88%
EYWA Hinnamuutus täna

Täna registreeris EYWA muutuse $ +0.00000289 (+0.07%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

EYWA 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0007 (-14.48%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

EYWA 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus EYWA $ -0.001365 (-24.82%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

EYWA 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.007984 (-65.88%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada EYWA (EYWA) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe EYWA hinnaajaloo lehte.

Mis on EYWA (EYWA)

EYWA is a unified cross-chain liquidity market and we solve two major problems of the DeFi market: liquidity fragmentation and insecure cross-chain communications. CrossCurve is EYWA’s cross-chain trading and yield protocol designed to address the issue of fragmented liquidity. By using Curve's deep liquidity, we help both B2B and retail users enjoy low slippage rates when trading single assets and Curve LP tokens.

EYWA on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie EYWA investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida EYWA panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse EYWA kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie EYWA ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

EYWA hinna ennustus (USD)

Kui palju on EYWA (EYWA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie EYWA (EYWA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida EYWA nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake EYWA hinna ennustust kohe!

EYWA (EYWA) tokenoomika

EYWA (EYWA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet EYWA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

EYWA (EYWA) ostujuhend

Kas otsite, kuidas EYWA osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust EYWA osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

EYWA kohalike valuutade suhtes

1 EYWA(EYWA)/VND
108.83884
1 EYWA(EYWA)/AUD
A$0.00628672
1 EYWA(EYWA)/GBP
0.00301928
1 EYWA(EYWA)/EUR
0.0035156
1 EYWA(EYWA)/USD
$0.004136
1 EYWA(EYWA)/MYR
RM0.01741256
1 EYWA(EYWA)/TRY
0.16870744
1 EYWA(EYWA)/JPY
¥0.607992
1 EYWA(EYWA)/ARS
ARS$5.36443336
1 EYWA(EYWA)/RUB
0.32968056
1 EYWA(EYWA)/INR
0.36194136
1 EYWA(EYWA)/IDR
Rp66.70966808
1 EYWA(EYWA)/KRW
5.74440768
1 EYWA(EYWA)/PHP
0.2338908
1 EYWA(EYWA)/EGP
￡E.0.19960336
1 EYWA(EYWA)/BRL
R$0.0223344
1 EYWA(EYWA)/CAD
C$0.00570768
1 EYWA(EYWA)/BDT
0.50227584
1 EYWA(EYWA)/NGN
6.34354864
1 EYWA(EYWA)/UAH
0.17044456
1 EYWA(EYWA)/VES
Bs0.55836
1 EYWA(EYWA)/CLP
$3.987104
1 EYWA(EYWA)/PKR
Rs1.17164608
1 EYWA(EYWA)/KZT
2.23927176
1 EYWA(EYWA)/THB
฿0.1335928
1 EYWA(EYWA)/TWD
NT$0.12420408
1 EYWA(EYWA)/AED
د.إ0.01517912
1 EYWA(EYWA)/CHF
Fr0.0033088
1 EYWA(EYWA)/HKD
HK$0.03234352
1 EYWA(EYWA)/AMD
֏1.58102736
1 EYWA(EYWA)/MAD
.د.م0.03718264
1 EYWA(EYWA)/MXN
$0.07804632
1 EYWA(EYWA)/PLN
0.01505504
1 EYWA(EYWA)/RON
лв0.01786752
1 EYWA(EYWA)/SEK
kr0.0394988
1 EYWA(EYWA)/BGN
лв0.00690712
1 EYWA(EYWA)/HUF
Ft1.3963136
1 EYWA(EYWA)/CZK
0.0864424
1 EYWA(EYWA)/KWD
د.ك0.00126148
1 EYWA(EYWA)/ILS
0.01393832
1 EYWA(EYWA)/NOK
kr0.04214584
1 EYWA(EYWA)/NZD
$0.00694848

EYWA ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest EYWA võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse EYWA ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse EYWA kohta

Kui palju on EYWA (EYWA) tänapäeval väärt?
Reaalajas EYWA hind USD on 0.004136 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune EYWA/USD hind?
Praegune hind EYWA/USD on $ 0.004136. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on EYWA turukapitalisatsioon?
EYWA turukapitalisatsioon on $ 413.25K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on EYWA ringlev varu?
EYWA ringlev varu on 99.91M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim EYWA (ATH) hind?
EYWA saavutab ATH hinna summas 0.22807147007540374 USD.
Mis oli kõigi aegade EYWA madalaim (ATL) hind?
EYWA nägi ATL hinda summas 0.004026145928196907 USD.
Milline on EYWA kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine EYWA kauplemismaht on $ 46.36K USD.
Kas EYWA sel aastal kõrgemale ka suundub?
EYWA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake EYWA hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

