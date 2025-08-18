EYWA (EYWA) reaalajas hind on $ 0.004136. Viimase 24 tunni jooksul EYWA kaubeldud madalaim $ 0.004022 ja kõrgeim $ 0.004196 näitab aktiivset turu volatiivsust. EYWAkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.22807147007540374 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.004026145928196907.
Lüliajalise tootluse osas on EYWA muutunud -0.08% viimase tunni jooksul, +0.07% 24 tunni vältel -2.98% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
EYWA (EYWA) – turuteave
No.2470
$ 413.25K
$ 413.25K$ 413.25K
$ 46.36K
$ 46.36K$ 46.36K
$ 4.14M
$ 4.14M$ 4.14M
99.91M
99.91M 99.91M
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
9.99%
ARB
EYWA praegune turukapitalisatsioon on $ 413.25K$ 46.36K 24 tunnise kauplemismahuga. EYWA ringlev varu on 99.91M, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 4.14M.
EYWA (EYWA) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse EYWA tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.00000289
+0.07%
30 päeva
$ -0.0007
-14.48%
60 päeva
$ -0.001365
-24.82%
90 päeva
$ -0.007984
-65.88%
EYWA Hinnamuutus täna
Täna registreeris EYWA muutuse $ +0.00000289 (+0.07%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
EYWA 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0007 (-14.48%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
EYWA 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus EYWA $ -0.001365 (-24.82%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
EYWA 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.007984 (-65.88%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada EYWA (EYWA) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
EYWA is a unified cross-chain liquidity market and we solve two major problems of the DeFi market: liquidity fragmentation and insecure cross-chain communications. CrossCurve is EYWA’s cross-chain trading and yield protocol designed to address the issue of fragmented liquidity. By using Curve's deep liquidity, we help both B2B and retail users enjoy low slippage rates when trading single assets and Curve LP tokens.
EYWA on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie EYWA investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida EYWA panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse EYWA kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie EYWA ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
EYWA hinna ennustus (USD)
Kui palju on EYWA (EYWA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie EYWA (EYWA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida EYWA nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
EYWA (EYWA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet EYWA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
EYWA (EYWA) ostujuhend
Kas otsite, kuidas EYWA osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust EYWA osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.