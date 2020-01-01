EYWA (EYWA) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi EYWA (EYWA) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

EYWA (EYWA) teave EYWA is a unified cross-chain liquidity market and we solve two major problems of the DeFi market: liquidity fragmentation and insecure cross-chain communications. CrossCurve is EYWA’s cross-chain trading and yield protocol designed to address the issue of fragmented liquidity. By using Curve's deep liquidity, we help both B2B and retail users enjoy low slippage rates when trading single assets and Curve LP tokens. Ametlik veebisait: https://eywa.fi/ Valge raamat: https://docs.crosscurve.fi Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/address/0x8cb8C4263EB26b2349d74ea2cB1B27bc40709e12 Ostke EYWA kohe!

EYWA (EYWA) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage EYWA (EYWA) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 406.05K $ 406.05K $ 406.05K Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 99.91M $ 99.91M $ 99.91M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 4.06M $ 4.06M $ 4.06M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.225 $ 0.225 $ 0.225 Kõigi aegade madalaim: $ 0.004026145928196907 $ 0.004026145928196907 $ 0.004026145928196907 Praegune hind: $ 0.004064 $ 0.004064 $ 0.004064 Lisateave EYWA (EYWA) hinna kohta

EYWA (EYWA) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud EYWA (EYWA) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate EYWA tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: EYWA tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate EYWA tokeni tokenoomikat, avastage EYWA tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust EYWA Kas olete huvitatud EYWA (EYWA) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid EYWA ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas EYWA MEXC-ist osta!

EYWA (EYWA) hinna ajalugu EYWA hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage EYWA hinna ajalugu kohe!

EYWA – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu EYWA võiks suunduda? Meie EYWA hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake EYWA tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!