Electroneum (ETN) teave Electroneum is a Layer 1 EVM-compatible blockchain, catering to 4+ million users worldwide. The network boasts transaction speeds of just 5 seconds with instant finality and potentially the lowest smart contract fees available. Powered by the IBFT consensus mechanism and supported by known validators (targeting universities and Web3 infrastructure companies), the network is incredibly fast, secure and energy efficient. Ametlik veebisait: http://electroneum.com/ Valge raamat: https://developer.electroneum.com/ Plokiahela Explorer: https://blockexplorer.electroneum.com/ Ostke ETN kohe!

Electroneum (ETN) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Electroneum (ETN) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 69,26M $ 69,26M $ 69,26M Koguvaru: $ 17,98B $ 17,98B $ 17,98B Ringlev varu: $ 17,98B $ 17,98B $ 17,98B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 80,89M $ 80,89M $ 80,89M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0,005913 $ 0,005913 $ 0,005913 Kõigi aegade madalaim: $ 0,001296283350169341 $ 0,001296283350169341 $ 0,001296283350169341 Praegune hind: $ 0,003852 $ 0,003852 $ 0,003852 Lisateave Electroneum (ETN) hinna kohta

Electroneum (ETN) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Electroneum (ETN) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate ETN tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: ETN tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate ETN tokeni tokenoomikat, avastage ETN tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust ETN Kas olete huvitatud Electroneum (ETN) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid ETN ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas ETN MEXC-ist osta!

Electroneum (ETN) hinna ajalugu ETN hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage ETN hinna ajalugu kohe!

ETN – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu ETN võiks suunduda? Meie ETN hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake ETN tokeni hinna ennustust kohe!

