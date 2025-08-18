Mis on Electroneum (ETN)

Electroneum is a Layer 1 EVM-compatible blockchain, catering to 4+ million users worldwide. The network boasts transaction speeds of just 5 seconds with instant finality and potentially the lowest smart contract fees available. Powered by the IBFT consensus mechanism and supported by known validators (targeting universities and Web3 infrastructure companies), the network is incredibly fast, secure and energy efficient.

Reaalajas ETN hind USD on 0.002728 USD. ETN turukapitalisatsioon on $ 49.05M USD. ETN ringlev varu on 17.98B USD. ETN saavutab ATH hinna summas 0.23623399436473846 USD. ETN nägi ATL hinda summas 0.001296283350169341 USD. Reaalajas 24 tunnine ETN kauplemismaht on $ 89.03K USD.

