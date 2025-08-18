Rohkem infot ETN

Electroneum logo

Electroneum hind(ETN)

1 ETN/USD reaalajas hind:

$0.002727
$0.002727$0.002727
+0.07%1D
USD
Electroneum (ETN) reaalajas hinnagraafik
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 03:39:43 (UTC+8)

Electroneum (ETN) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.002666
$ 0.002666$ 0.002666
24 h madal
$ 0.002767
$ 0.002767$ 0.002767
24 h kõrge

$ 0.002666
$ 0.002666$ 0.002666

$ 0.002767
$ 0.002767$ 0.002767

$ 0.23623399436473846
$ 0.23623399436473846$ 0.23623399436473846

$ 0.001296283350169341
$ 0.001296283350169341$ 0.001296283350169341

-0.37%

+0.07%

+2.40%

+2.40%

Electroneum (ETN) reaalajas hind on $ 0.002728. Viimase 24 tunni jooksul ETN kaubeldud madalaim $ 0.002666 ja kõrgeim $ 0.002767 näitab aktiivset turu volatiivsust. ETNkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.23623399436473846 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.001296283350169341.

Lüliajalise tootluse osas on ETN muutunud -0.37% viimase tunni jooksul, +0.07% 24 tunni vältel +2.40% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Electroneum (ETN) – turuteave

No.585

$ 49.05M
$ 49.05M$ 49.05M

$ 89.03K
$ 89.03K$ 89.03K

$ 57.29M
$ 57.29M$ 57.29M

17.98B
17.98B 17.98B

21,000,000,000
21,000,000,000 21,000,000,000

17,979,817,604.56
17,979,817,604.56 17,979,817,604.56

85.61%

ETN

Electroneum praegune turukapitalisatsioon on $ 49.05M $ 89.03K 24 tunnise kauplemismahuga. ETN ringlev varu on 17.98B, mille koguvaru on 17979817604.56. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 57.29M.

Electroneum (ETN) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Electroneum tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.00000191+0.07%
30 päeva$ +0.00134+96.54%
60 päeva$ +0.001242+83.58%
90 päeva$ +0.000953+53.69%
Electroneum Hinnamuutus täna

Täna registreeris ETN muutuse $ +0.00000191 (+0.07%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Electroneum 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.00134 (+96.54%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Electroneum 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus ETN $ +0.001242 (+83.58%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Electroneum 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.000953 (+53.69%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Electroneum (ETN) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Electroneum hinnaajaloo lehte.

Mis on Electroneum (ETN)

Electroneum is a Layer 1 EVM-compatible blockchain, catering to 4+ million users worldwide. The network boasts transaction speeds of just 5 seconds with instant finality and potentially the lowest smart contract fees available. Powered by the IBFT consensus mechanism and supported by known validators (targeting universities and Web3 infrastructure companies), the network is incredibly fast, secure and energy efficient.

Electroneum on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Electroneum investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida ETN panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Electroneum kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Electroneum ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Electroneum hinna ennustus (USD)

Kui palju on Electroneum (ETN) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Electroneum (ETN) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Electroneum nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Electroneum hinna ennustust kohe!

Electroneum (ETN) tokenoomika

Electroneum (ETN) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ETN tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Electroneum (ETN) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Electroneum osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Electroneum osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

ETN kohalike valuutade suhtes

1 Electroneum(ETN)/VND
71.78732
1 Electroneum(ETN)/AUD
A$0.00417384
1 Electroneum(ETN)/GBP
0.00199144
1 Electroneum(ETN)/EUR
0.0023188
1 Electroneum(ETN)/USD
$0.002728
1 Electroneum(ETN)/MYR
RM0.01148488
1 Electroneum(ETN)/TRY
0.11127512
1 Electroneum(ETN)/JPY
¥0.401016
1 Electroneum(ETN)/ARS
ARS$3.53824328
1 Electroneum(ETN)/RUB
0.217558
1 Electroneum(ETN)/INR
0.23872728
1 Electroneum(ETN)/IDR
Rp43.99999384
1 Electroneum(ETN)/KRW
3.78886464
1 Electroneum(ETN)/PHP
0.1542684
1 Electroneum(ETN)/EGP
￡E.0.13170784
1 Electroneum(ETN)/BRL
R$0.0147312
1 Electroneum(ETN)/CAD
C$0.00376464
1 Electroneum(ETN)/BDT
0.33128832
1 Electroneum(ETN)/NGN
4.18404272
1 Electroneum(ETN)/UAH
0.11242088
1 Electroneum(ETN)/VES
Bs0.36828
1 Electroneum(ETN)/CLP
$2.629792
1 Electroneum(ETN)/PKR
Rs0.77278784
1 Electroneum(ETN)/KZT
1.47696648
1 Electroneum(ETN)/THB
฿0.0883872
1 Electroneum(ETN)/TWD
NT$0.08192184
1 Electroneum(ETN)/AED
د.إ0.01001176
1 Electroneum(ETN)/CHF
Fr0.0021824
1 Electroneum(ETN)/HKD
HK$0.02133296
1 Electroneum(ETN)/AMD
֏1.04280528
1 Electroneum(ETN)/MAD
.د.م0.02452472
1 Electroneum(ETN)/MXN
$0.05109544
1 Electroneum(ETN)/PLN
0.00992992
1 Electroneum(ETN)/RON
лв0.01178496
1 Electroneum(ETN)/SEK
kr0.02602512
1 Electroneum(ETN)/BGN
лв0.00455576
1 Electroneum(ETN)/HUF
Ft0.92160024
1 Electroneum(ETN)/CZK
0.05712432
1 Electroneum(ETN)/KWD
د.ك0.00083204
1 Electroneum(ETN)/ILS
0.00919336
1 Electroneum(ETN)/NOK
kr0.02774376
1 Electroneum(ETN)/NZD
$0.00458304

Electroneum ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Electroneum võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Electroneum ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Electroneum kohta

Kui palju on Electroneum (ETN) tänapäeval väärt?
Reaalajas ETN hind USD on 0.002728 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune ETN/USD hind?
Praegune hind ETN/USD on $ 0.002728. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Electroneum turukapitalisatsioon?
ETN turukapitalisatsioon on $ 49.05M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on ETN ringlev varu?
ETN ringlev varu on 17.98B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim ETN (ATH) hind?
ETN saavutab ATH hinna summas 0.23623399436473846 USD.
Mis oli kõigi aegade ETN madalaim (ATL) hind?
ETN nägi ATL hinda summas 0.001296283350169341 USD.
Milline on ETN kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine ETN kauplemismaht on $ 89.03K USD.
Kas ETN sel aastal kõrgemale ka suundub?
ETN võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ETN hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

