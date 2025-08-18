Electroneum (ETN) reaalajas hind on $ 0.002728. Viimase 24 tunni jooksul ETN kaubeldud madalaim $ 0.002666 ja kõrgeim $ 0.002767 näitab aktiivset turu volatiivsust. ETNkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.23623399436473846 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.001296283350169341.
Lüliajalise tootluse osas on ETN muutunud -0.37% viimase tunni jooksul, +0.07% 24 tunni vältel +2.40% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Electroneum (ETN) – turuteave
No.585
$ 49.05M
$ 89.03K
$ 57.29M
17.98B
21,000,000,000
17,979,817,604.56
85.61%
ETN
Electroneum praegune turukapitalisatsioon on $ 49.05M$ 89.03K 24 tunnise kauplemismahuga. ETN ringlev varu on 17.98B, mille koguvaru on 17979817604.56. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 57.29M.
Electroneum (ETN) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Electroneum tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.00000191
+0.07%
30 päeva
$ +0.00134
+96.54%
60 päeva
$ +0.001242
+83.58%
90 päeva
$ +0.000953
+53.69%
Electroneum Hinnamuutus täna
Täna registreeris ETN muutuse $ +0.00000191 (+0.07%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Electroneum 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.00134 (+96.54%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Electroneum 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus ETN $ +0.001242 (+83.58%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Electroneum 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.000953 (+53.69%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Electroneum is a Layer 1 EVM-compatible blockchain, catering to 4+ million users worldwide. The network boasts transaction speeds of just 5 seconds with instant finality and potentially the lowest smart contract fees available. Powered by the IBFT consensus mechanism and supported by known validators (targeting universities and Web3 infrastructure companies), the network is incredibly fast, secure and energy efficient.
Electroneum on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Electroneum investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida ETN panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Electroneum kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Electroneum ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Electroneum hinna ennustus (USD)
Kui palju on Electroneum (ETN) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Electroneum (ETN) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Electroneum nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Electroneum (ETN) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ETN tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Electroneum (ETN) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Electroneum osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Electroneum osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.