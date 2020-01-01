Hyperlane (HYPER) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Hyperlane (HYPER) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Hyperlane (HYPER) teave Hyperlane is a permissionless interoperability protocol for cross-chain communication across different blockchain environments. It enables message passing and asset transfers across different chains without relying on centralized intermediaries or requiring any permissions. Ametlik veebisait: https://hyperlane.xyz/ Valge raamat: https://docs.hyperlane.xyz/docs/protocol-economics/intro Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0x93A2Db22B7c736B341C32Ff666307F4a9ED910F5 Ostke HYPER kohe!

Hyperlane (HYPER) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Hyperlane (HYPER) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 56.52M $ 56.52M $ 56.52M Koguvaru: $ 802.67M $ 802.67M $ 802.67M Ringlev varu: $ 175.20M $ 175.20M $ 175.20M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 322.62M $ 322.62M $ 322.62M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.7 $ 0.7 $ 0.7 Kõigi aegade madalaim: $ 0.08699760525884112 $ 0.08699760525884112 $ 0.08699760525884112 Praegune hind: $ 0.32262 $ 0.32262 $ 0.32262 Lisateave Hyperlane (HYPER) hinna kohta

Hyperlane (HYPER) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Hyperlane (HYPER) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate HYPER tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: HYPER tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate HYPER tokeni tokenoomikat, avastage HYPER tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust HYPER Kas olete huvitatud Hyperlane (HYPER) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid HYPER ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas HYPER MEXC-ist osta!

Hyperlane (HYPER) hinna ajalugu HYPER hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage HYPER hinna ajalugu kohe!

HYPER – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu HYPER võiks suunduda? Meie HYPER hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake HYPER tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!