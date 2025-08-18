Rohkem infot ETC

Ethereum Classic logo

Ethereum Classic hind(ETC)

Ethereum Classic hind(ETC)

Ethereum Classic (ETC) reaalajas hinnagraafik
Ethereum Classic (ETC) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
24 h madal
24 h kõrge

-0.88%

-1.26%

-2.43%

-2.43%

Ethereum Classic (ETC) reaalajas hind on $ 22.56. Viimase 24 tunni jooksul ETC kaubeldud madalaim $ 22.13 ja kõrgeim $ 22.98 näitab aktiivset turu volatiivsust. ETCkõigi aegade kõrgeim hind on $ 176.15769168 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.45244601368904114.

Lüliajalise tootluse osas on ETC muutunud -0.88% viimase tunni jooksul, -1.26% 24 tunni vältel -2.43% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Ethereum Classic (ETC) – turuteave

72.68%

0.08%

2015-11-01 00:00:00

$ 0.7523
$ 0.7523$ 0.7523

ETC

Ethereum Classic praegune turukapitalisatsioon on $ 3.45B $ 4.70M 24 tunnise kauplemismahuga. ETC ringlev varu on 153.14M, mille koguvaru on 210700000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 4.75B.

Ethereum Classic (ETC) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Ethereum Classic tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.2879-1.26%
30 päeva$ -1.52-6.32%
60 päeva$ +6.3+38.74%
90 päeva$ +4.12+22.34%
Ethereum Classic Hinnamuutus täna

Täna registreeris ETC muutuse $ -0.2879 (-1.26%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Ethereum Classic 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -1.52 (-6.32%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Ethereum Classic 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus ETC $ +6.3 (+38.74%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Ethereum Classic 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +4.12 (+22.34%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Ethereum Classic (ETC) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Ethereum Classic hinnaajaloo lehte.

Mis on Ethereum Classic (ETC)

Ethereum Classic (ETC) is a cryptocurrency and public blockchain. ETC specializes in interoperability with Defi and other blockchains, secure apps, smart contracts, and peer-to-peer transactions; ETC was launched in 2016 through a grassroots community-led effort to become a truly resilient and decentralized network.

Ethereum Classic on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Ethereum Classic investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida ETC panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Ethereum Classic kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Ethereum Classic ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Ethereum Classic hinna ennustus (USD)

Kui palju on Ethereum Classic (ETC) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Ethereum Classic (ETC) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Ethereum Classic nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Ethereum Classic hinna ennustust kohe!

Ethereum Classic (ETC) tokenoomika

Ethereum Classic (ETC) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ETC tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Ethereum Classic (ETC) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Ethereum Classic osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Ethereum Classic osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

Ethereum Classic ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Ethereum Classic võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Ethereum Classic ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Ethereum Classic kohta

Kui palju on Ethereum Classic (ETC) tänapäeval väärt?
Reaalajas ETC hind USD on 22.56 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune ETC/USD hind?
Praegune hind ETC/USD on $ 22.56. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Ethereum Classic turukapitalisatsioon?
ETC turukapitalisatsioon on $ 3.45B USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on ETC ringlev varu?
ETC ringlev varu on 153.14M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim ETC (ATH) hind?
ETC saavutab ATH hinna summas 176.15769168 USD.
Mis oli kõigi aegade ETC madalaim (ATL) hind?
ETC nägi ATL hinda summas 0.45244601368904114 USD.
Milline on ETC kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine ETC kauplemismaht on $ 4.70M USD.
Kas ETC sel aastal kõrgemale ka suundub?
ETC võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ETC hinna ennustust.
Ethereum Classic (ETC) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

