Ethereum Classic (ETC) reaalajas hind on $ 22.56. Viimase 24 tunni jooksul ETC kaubeldud madalaim $ 22.13 ja kõrgeim $ 22.98 näitab aktiivset turu volatiivsust. ETCkõigi aegade kõrgeim hind on $ 176.15769168 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.45244601368904114.
Lüliajalise tootluse osas on ETC muutunud -0.88% viimase tunni jooksul, -1.26% 24 tunni vältel -2.43% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Ethereum Classic (ETC) – turuteave
Ethereum Classic praegune turukapitalisatsioon on $ 3.45B$ 4.70M 24 tunnise kauplemismahuga. ETC ringlev varu on 153.14M, mille koguvaru on 210700000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 4.75B.
Ethereum Classic (ETC) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Ethereum Classic tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.2879
-1.26%
30 päeva
$ -1.52
-6.32%
60 päeva
$ +6.3
+38.74%
90 päeva
$ +4.12
+22.34%
Ethereum Classic Hinnamuutus täna
Täna registreeris ETC muutuse $ -0.2879 (-1.26%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Ethereum Classic 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -1.52 (-6.32%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Ethereum Classic 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus ETC $ +6.3 (+38.74%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Ethereum Classic 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +4.12 (+22.34%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Ethereum Classic (ETC) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Ethereum Classic (ETC) is a cryptocurrency and public blockchain. ETC specializes in interoperability with Defi and other blockchains, secure apps, smart contracts, and peer-to-peer transactions; ETC was launched in 2016 through a grassroots community-led effort to become a truly resilient and decentralized network.
Ethereum Classic on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Ethereum Classic investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida ETC panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Ethereum Classic kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Ethereum Classic ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Ethereum Classic hinna ennustus (USD)
Kui palju on Ethereum Classic (ETC) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Ethereum Classic (ETC) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Ethereum Classic nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Ethereum Classic (ETC) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ETC tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Ethereum Classic (ETC) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Ethereum Classic osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Ethereum Classic osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.