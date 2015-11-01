Ethereum Classic (ETC) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Ethereum Classic (ETC) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Ethereum Classic (ETC) teave Ethereum Classic (ETC) is a cryptocurrency and public blockchain. ETC specializes in interoperability with Defi and other blockchains, secure apps, smart contracts, and peer-to-peer transactions; ETC was launched in 2016 through a grassroots community-led effort to become a truly resilient and decentralized network. Ametlik veebisait: https://ethereumclassic.org/ Valge raamat: https://ethereumclassic.org/knowledge/foundation Plokiahela Explorer: https://etc.blockscout.com Ostke ETC kohe!

Ethereum Classic (ETC) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Ethereum Classic (ETC) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 3.18B $ 3.18B $ 3.18B Koguvaru: $ 210.70M $ 210.70M $ 210.70M Ringlev varu: $ 153.18M $ 153.18M $ 153.18M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 4.38B $ 4.38B $ 4.38B Kõigi aegade kõrgeim: $ 180 $ 180 $ 180 Kõigi aegade madalaim: $ 0.45244601368904114 $ 0.45244601368904114 $ 0.45244601368904114 Praegune hind: $ 20.77 $ 20.77 $ 20.77 Lisateave Ethereum Classic (ETC) hinna kohta

Ethereum Classic (ETC) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Ethereum Classic (ETC) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate ETC tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: ETC tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate ETC tokeni tokenoomikat, avastage ETC tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust ETC Kas olete huvitatud Ethereum Classic (ETC) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid ETC ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas ETC MEXC-ist osta!

Ethereum Classic (ETC) hinna ajalugu ETC hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage ETC hinna ajalugu kohe!

ETC – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu ETC võiks suunduda? Meie ETC hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake ETC tokeni hinna ennustust kohe!

