ETC

Ethereum Classic (ETC) is a cryptocurrency and public blockchain. ETC specializes in interoperability with Defi and other blockchains, secure apps, smart contracts, and peer-to-peer transactions; ETC was launched in 2016 through a grassroots community-led effort to become a truly resilient and decentralized network.

NimiETC

KohtNo.35

Turulagi$0.00

Täielikult lahjendatud turukapital$0.00

Turuosa0.0008%

Kauplemismaht/turukapital (24H)69.37%

Ringlev varu153,389,636.7894739

Maksimaalne varu210,700,000

Koguvaru210,700,000

Ringluse määr0.728%

Väljaandmise kuupäev2015-11-01 00:00:00

Hind, millega vara esmakordselt välja anti0.7523 USDT

Kõigi aegade kõrgeim176.15769168,2021-05-06

Madalaim hind0.45244601368904114,2016-07-25

Avalik plokiahelETC

