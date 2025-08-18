Rohkem infot ERG

ERG Hinnainfo

ERG Valge raamat

ERG Ametlik veebisait

ERG Tokenoomika

ERG Hinnaprognoos

ERG Ajalugu

ERG – ostujuhend

ERG-usaldusraha valuutakonverter

ERG Hetketurg

Turueelne müük

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Ergo logo

Ergo hind(ERG)

1 ERG/USD reaalajas hind:

$1.0128
$1.0128$1.0128
-0.02%1D
USD
Ergo (ERG) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 00:08:27 (UTC+8)

Ergo (ERG) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.9681
$ 0.9681$ 0.9681
24 h madal
$ 1.0153
$ 1.0153$ 1.0153
24 h kõrge

$ 0.9681
$ 0.9681$ 0.9681

$ 1.0153
$ 1.0153$ 1.0153

$ 22.37470083618164
$ 22.37470083618164$ 22.37470083618164

$ 0.109036761354
$ 0.109036761354$ 0.109036761354

-0.06%

-0.02%

+5.52%

+5.52%

Ergo (ERG) reaalajas hind on $ 1.0128. Viimase 24 tunni jooksul ERG kaubeldud madalaim $ 0.9681 ja kõrgeim $ 1.0153 näitab aktiivset turu volatiivsust. ERGkõigi aegade kõrgeim hind on $ 22.37470083618164 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.109036761354.

Lüliajalise tootluse osas on ERG muutunud -0.06% viimase tunni jooksul, -0.02% 24 tunni vältel +5.52% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Ergo (ERG) – turuteave

No.432

$ 82.72M
$ 82.72M$ 82.72M

$ 99.66K
$ 99.66K$ 99.66K

$ 98.99M
$ 98.99M$ 98.99M

81.68M
81.68M 81.68M

97,739,924
97,739,924 97,739,924

81,677,064
81,677,064 81,677,064

83.56%

ERG

Ergo praegune turukapitalisatsioon on $ 82.72M $ 99.66K 24 tunnise kauplemismahuga. ERG ringlev varu on 81.68M, mille koguvaru on 81677064. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 98.99M.

Ergo (ERG) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Ergo tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.000203-0.02%
30 päeva$ -0.2046-16.81%
60 päeva$ +0.2491+32.61%
90 päeva$ +0.1997+24.56%
Ergo Hinnamuutus täna

Täna registreeris ERG muutuse $ -0.000203 (-0.02%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Ergo 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.2046 (-16.81%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Ergo 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus ERG $ +0.2491 (+32.61%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Ergo 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.1997 (+24.56%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Ergo (ERG) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Ergo hinnaajaloo lehte.

Mis on Ergo (ERG)

Ergo is a next-generation smart contract platform that ensures the economic freedom of ordinary people through secure, accessible, and decentralized financial tools.

Ergo on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Ergo investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida ERG panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Ergo kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Ergo ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Ergo hinna ennustus (USD)

Kui palju on Ergo (ERG) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Ergo (ERG) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Ergo nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Ergo hinna ennustust kohe!

Ergo (ERG) tokenoomika

Ergo (ERG) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ERG tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Ergo (ERG) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Ergo osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Ergo osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

ERG kohalike valuutade suhtes

1 Ergo(ERG)/VND
26,651.832
1 Ergo(ERG)/AUD
A$1.539456
1 Ergo(ERG)/GBP
0.739344
1 Ergo(ERG)/EUR
0.86088
1 Ergo(ERG)/USD
$1.0128
1 Ergo(ERG)/MYR
RM4.263888
1 Ergo(ERG)/TRY
41.312112
1 Ergo(ERG)/JPY
¥148.8816
1 Ergo(ERG)/ARS
ARS$1,313.611728
1 Ergo(ERG)/RUB
80.730288
1 Ergo(ERG)/INR
88.630128
1 Ergo(ERG)/IDR
Rp16,335.481584
1 Ergo(ERG)/KRW
1,406.657664
1 Ergo(ERG)/PHP
57.27384
1 Ergo(ERG)/EGP
￡E.48.877728
1 Ergo(ERG)/BRL
R$5.46912
1 Ergo(ERG)/CAD
C$1.397664
1 Ergo(ERG)/BDT
122.994432
1 Ergo(ERG)/NGN
1,553.371872
1 Ergo(ERG)/UAH
41.737488
1 Ergo(ERG)/VES
Bs136.728
1 Ergo(ERG)/CLP
$976.3392
1 Ergo(ERG)/PKR
Rs286.905984
1 Ergo(ERG)/KZT
548.340048
1 Ergo(ERG)/THB
฿32.71344
1 Ergo(ERG)/TWD
NT$30.414384
1 Ergo(ERG)/AED
د.إ3.716976
1 Ergo(ERG)/CHF
Fr0.81024
1 Ergo(ERG)/HKD
HK$7.920096
1 Ergo(ERG)/AMD
֏387.152928
1 Ergo(ERG)/MAD
.د.م9.105072
1 Ergo(ERG)/MXN
$19.111536
1 Ergo(ERG)/PLN
3.686592
1 Ergo(ERG)/RON
лв4.375296
1 Ergo(ERG)/SEK
kr9.67224
1 Ergo(ERG)/BGN
лв1.691376
1 Ergo(ERG)/HUF
Ft341.92128
1 Ergo(ERG)/CZK
21.16752
1 Ergo(ERG)/KWD
د.ك0.308904
1 Ergo(ERG)/ILS
3.413136
1 Ergo(ERG)/NOK
kr10.320432
1 Ergo(ERG)/NZD
$1.701504

Ergo ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Ergo võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Ergo ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Ergo kohta

Kui palju on Ergo (ERG) tänapäeval väärt?
Reaalajas ERG hind USD on 1.0128 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune ERG/USD hind?
Praegune hind ERG/USD on $ 1.0128. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Ergo turukapitalisatsioon?
ERG turukapitalisatsioon on $ 82.72M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on ERG ringlev varu?
ERG ringlev varu on 81.68M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim ERG (ATH) hind?
ERG saavutab ATH hinna summas 22.37470083618164 USD.
Mis oli kõigi aegade ERG madalaim (ATL) hind?
ERG nägi ATL hinda summas 0.109036761354 USD.
Milline on ERG kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine ERG kauplemismaht on $ 99.66K USD.
Kas ERG sel aastal kõrgemale ka suundub?
ERG võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ERG hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 00:08:27 (UTC+8)

Ergo (ERG) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

ERG/USD kalkulaator

Summa

ERG
ERG
USD
USD

1 ERG = 1.0128 USD

Kauplemine: ERG

ERGUSDT
$1.0128
$1.0128$1.0128
-0.03%

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu