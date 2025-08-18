Ergo (ERG) reaalajas hind on $ 1.0128. Viimase 24 tunni jooksul ERG kaubeldud madalaim $ 0.9681 ja kõrgeim $ 1.0153 näitab aktiivset turu volatiivsust. ERGkõigi aegade kõrgeim hind on $ 22.37470083618164 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.109036761354.
Lüliajalise tootluse osas on ERG muutunud -0.06% viimase tunni jooksul, -0.02% 24 tunni vältel +5.52% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Ergo (ERG) – turuteave
No.432
$ 82.72M
$ 82.72M$ 82.72M
$ 99.66K
$ 99.66K$ 99.66K
$ 98.99M
$ 98.99M$ 98.99M
81.68M
81.68M 81.68M
97,739,924
97,739,924 97,739,924
81,677,064
81,677,064 81,677,064
83.56%
ERG
Ergo praegune turukapitalisatsioon on $ 82.72M$ 99.66K 24 tunnise kauplemismahuga. ERG ringlev varu on 81.68M, mille koguvaru on 81677064. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 98.99M.
Ergo (ERG) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Ergo tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.000203
-0.02%
30 päeva
$ -0.2046
-16.81%
60 päeva
$ +0.2491
+32.61%
90 päeva
$ +0.1997
+24.56%
Ergo Hinnamuutus täna
Täna registreeris ERG muutuse $ -0.000203 (-0.02%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Ergo 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.2046 (-16.81%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Ergo 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus ERG $ +0.2491 (+32.61%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Ergo 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.1997 (+24.56%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Ergo (ERG) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Ergo is a next-generation smart contract platform that ensures the economic freedom of ordinary people through secure, accessible, and decentralized financial tools.
Ergo on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Ergo investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida ERG panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Ergo kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Ergo ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Ergo hinna ennustus (USD)
Kui palju on Ergo (ERG) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Ergo (ERG) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Ergo nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Ergo (ERG) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ERG tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Ergo (ERG) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Ergo osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Ergo osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.