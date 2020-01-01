Ergo (ERG) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Ergo (ERG) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Ergo (ERG) teave Ergo is a next-generation smart contract platform that ensures the economic freedom of ordinary people through secure, accessible, and decentralized financial tools. Ametlik veebisait: https://ergoplatform.org/ Valge raamat: https://ergoplatform.org/en/documents Plokiahela Explorer: https://explorer.ergoplatform.com/ Ostke ERG kohe!

Ergo (ERG) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Ergo (ERG) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 74.62M $ 74.62M $ 74.62M Koguvaru: $ 81.70M $ 81.70M $ 81.70M Ringlev varu: $ 81.70M $ 81.70M $ 81.70M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 89.27M $ 89.27M $ 89.27M Kõigi aegade kõrgeim: $ 2.25 $ 2.25 $ 2.25 Kõigi aegade madalaim: $ 0.109036761354 $ 0.109036761354 $ 0.109036761354 Praegune hind: $ 0.9133 $ 0.9133 $ 0.9133 Lisateave Ergo (ERG) hinna kohta

Ergo (ERG) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Ergo (ERG) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate ERG tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: ERG tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate ERG tokeni tokenoomikat, avastage ERG tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust ERG Kas olete huvitatud Ergo (ERG) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid ERG ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas ERG MEXC-ist osta!

Ergo (ERG) hinna ajalugu ERG hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage ERG hinna ajalugu kohe!

ERG – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu ERG võiks suunduda? Meie ERG hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake ERG tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!