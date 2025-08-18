Epic Chain (EPIC) reaalajas hind on $ 2.7581. Viimase 24 tunni jooksul EPIC kaubeldud madalaim $ 2.3535 ja kõrgeim $ 2.9882 näitab aktiivset turu volatiivsust. EPICkõigi aegade kõrgeim hind on $ 74.12620852 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.7252176173070083.
Lüliajalise tootluse osas on EPIC muutunud +3.23% viimase tunni jooksul, +0.76% 24 tunni vältel +27.36% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Epic Chain (EPIC) – turuteave
No.528
$ 82.74M
$ 82.74M$ 82.74M
$ 11.62M
$ 11.62M$ 11.62M
$ 82.74M
$ 82.74M$ 82.74M
30.00M
30.00M 30.00M
30,000,000
30,000,000 30,000,000
ETH
Epic Chain praegune turukapitalisatsioon on $ 82.74M$ 11.62M 24 tunnise kauplemismahuga. EPIC ringlev varu on 30.00M, mille koguvaru on 30000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
Epic Chain (EPIC) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Epic Chain tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.020781
+0.76%
30 päeva
$ +1.1696
+73.62%
60 päeva
$ +1.7731
+180.01%
90 päeva
$ +1.2261
+80.03%
Epic Chain Hinnamuutus täna
Täna registreeris EPIC muutuse $ +0.020781 (+0.76%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Epic Chain 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +1.1696 (+73.62%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Epic Chain 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus EPIC $ +1.7731 (+180.01%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Epic Chain 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +1.2261 (+80.03%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Epic Chain (EPIC) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Epic Chain, backed by Ripple, is rapidly expanding to become one of the fastest-growing RWA ecosystems in Web3, operating in over 150 countries. It is focused on building the world’s first RWA superstructure, aligning institutions and consumers across every major asset class.
Epic Chain on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Epic Chain investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida EPIC panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Epic Chain kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Epic Chain ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Epic Chain hinna ennustus (USD)
Kui palju on Epic Chain (EPIC) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Epic Chain (EPIC) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Epic Chain nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Epic Chain (EPIC) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet EPIC tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Epic Chain (EPIC) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Epic Chain osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Epic Chain osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.