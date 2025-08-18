Rohkem infot EPIC

1 EPIC/USD reaalajas hind:

$2.7551
$2.7551$2.7551
+0.76%1D
USD
Epic Chain (EPIC) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 00:07:53 (UTC+8)

Epic Chain (EPIC) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 2.3535
$ 2.3535$ 2.3535
24 h madal
$ 2.9882
$ 2.9882$ 2.9882
24 h kõrge

$ 2.3535
$ 2.3535$ 2.3535

$ 2.9882
$ 2.9882$ 2.9882

$ 74.12620852
$ 74.12620852$ 74.12620852

$ 0.7252176173070083
$ 0.7252176173070083$ 0.7252176173070083

+3.23%

+0.76%

+27.36%

+27.36%

Epic Chain (EPIC) reaalajas hind on $ 2.7581. Viimase 24 tunni jooksul EPIC kaubeldud madalaim $ 2.3535 ja kõrgeim $ 2.9882 näitab aktiivset turu volatiivsust. EPICkõigi aegade kõrgeim hind on $ 74.12620852 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.7252176173070083.

Lüliajalise tootluse osas on EPIC muutunud +3.23% viimase tunni jooksul, +0.76% 24 tunni vältel +27.36% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Epic Chain (EPIC) – turuteave

No.528

$ 82.74M
$ 82.74M$ 82.74M

$ 11.62M
$ 11.62M$ 11.62M

$ 82.74M
$ 82.74M$ 82.74M

30.00M
30.00M 30.00M

30,000,000
30,000,000 30,000,000

ETH

Epic Chain praegune turukapitalisatsioon on $ 82.74M $ 11.62M 24 tunnise kauplemismahuga. EPIC ringlev varu on 30.00M, mille koguvaru on 30000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

Epic Chain (EPIC) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Epic Chain tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.020781+0.76%
30 päeva$ +1.1696+73.62%
60 päeva$ +1.7731+180.01%
90 päeva$ +1.2261+80.03%
Epic Chain Hinnamuutus täna

Täna registreeris EPIC muutuse $ +0.020781 (+0.76%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Epic Chain 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +1.1696 (+73.62%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Epic Chain 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus EPIC $ +1.7731 (+180.01%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Epic Chain 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +1.2261 (+80.03%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Epic Chain (EPIC) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Epic Chain hinnaajaloo lehte.

Mis on Epic Chain (EPIC)

Epic Chain, backed by Ripple, is rapidly expanding to become one of the fastest-growing RWA ecosystems in Web3, operating in over 150 countries. It is focused on building the world’s first RWA superstructure, aligning institutions and consumers across every major asset class.

Epic Chain on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Epic Chain investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida EPIC panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Epic Chain kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Epic Chain ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Epic Chain hinna ennustus (USD)

Kui palju on Epic Chain (EPIC) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Epic Chain (EPIC) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Epic Chain nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Epic Chain hinna ennustust kohe!

Epic Chain (EPIC) tokenoomika

Epic Chain (EPIC) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet EPIC tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Epic Chain (EPIC) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Epic Chain osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Epic Chain osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

EPIC kohalike valuutade suhtes

1 Epic Chain(EPIC)/VND
72,579.4015
1 Epic Chain(EPIC)/AUD
A$4.192312
1 Epic Chain(EPIC)/GBP
2.013413
1 Epic Chain(EPIC)/EUR
2.344385
1 Epic Chain(EPIC)/USD
$2.7581
1 Epic Chain(EPIC)/MYR
RM11.611601
1 Epic Chain(EPIC)/TRY
112.502899
1 Epic Chain(EPIC)/JPY
¥405.4407
1 Epic Chain(EPIC)/ARS
ARS$3,577.283281
1 Epic Chain(EPIC)/RUB
219.848151
1 Epic Chain(EPIC)/INR
241.361331
1 Epic Chain(EPIC)/IDR
Rp44,485.477643
1 Epic Chain(EPIC)/KRW
3,830.669928
1 Epic Chain(EPIC)/PHP
155.970555
1 Epic Chain(EPIC)/EGP
￡E.133.105906
1 Epic Chain(EPIC)/BRL
R$14.89374
1 Epic Chain(EPIC)/CAD
C$3.806178
1 Epic Chain(EPIC)/BDT
334.943664
1 Epic Chain(EPIC)/NGN
4,230.208294
1 Epic Chain(EPIC)/UAH
113.661301
1 Epic Chain(EPIC)/VES
Bs372.3435
1 Epic Chain(EPIC)/CLP
$2,658.8084
1 Epic Chain(EPIC)/PKR
Rs781.314568
1 Epic Chain(EPIC)/KZT
1,493.262921
1 Epic Chain(EPIC)/THB
฿89.08663
1 Epic Chain(EPIC)/TWD
NT$82.825743
1 Epic Chain(EPIC)/AED
د.إ10.122227
1 Epic Chain(EPIC)/CHF
Fr2.20648
1 Epic Chain(EPIC)/HKD
HK$21.568342
1 Epic Chain(EPIC)/AMD
֏1,054.311306
1 Epic Chain(EPIC)/MAD
.د.م24.795319
1 Epic Chain(EPIC)/MXN
$52.045347
1 Epic Chain(EPIC)/PLN
10.039484
1 Epic Chain(EPIC)/RON
лв11.914992
1 Epic Chain(EPIC)/SEK
kr26.339855
1 Epic Chain(EPIC)/BGN
лв4.606027
1 Epic Chain(EPIC)/HUF
Ft931.13456
1 Epic Chain(EPIC)/CZK
57.64429
1 Epic Chain(EPIC)/KWD
د.ك0.8412205
1 Epic Chain(EPIC)/ILS
9.294797
1 Epic Chain(EPIC)/NOK
kr28.105039
1 Epic Chain(EPIC)/NZD
$4.633608

Epic Chain ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Epic Chain võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Epic Chain ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Epic Chain kohta

Kui palju on Epic Chain (EPIC) tänapäeval väärt?
Reaalajas EPIC hind USD on 2.7581 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune EPIC/USD hind?
Praegune hind EPIC/USD on $ 2.7581. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Epic Chain turukapitalisatsioon?
EPIC turukapitalisatsioon on $ 82.74M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on EPIC ringlev varu?
EPIC ringlev varu on 30.00M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim EPIC (ATH) hind?
EPIC saavutab ATH hinna summas 74.12620852 USD.
Mis oli kõigi aegade EPIC madalaim (ATL) hind?
EPIC nägi ATL hinda summas 0.7252176173070083 USD.
Milline on EPIC kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine EPIC kauplemismaht on $ 11.62M USD.
Kas EPIC sel aastal kõrgemale ka suundub?
EPIC võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake EPIC hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 00:07:53 (UTC+8)

