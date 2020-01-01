Epic Chain (EPIC) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Epic Chain (EPIC) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Epic Chain (EPIC) teave Epic Chain, backed by Ripple, is rapidly expanding to become one of the fastest-growing RWA ecosystems in Web3, operating in over 150 countries. It is focused on building the world’s first RWA superstructure, aligning institutions and consumers across every major asset class. Ametlik veebisait: https://epicchain.io/ Valge raamat: https://docs.google.com/document/d/1vuPUwMOR09UuFJsrck1TVpWVmSPp2umaxD693iUAKEY/edit?tab=t.0 Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0x94314a14Df63779c99C0764a30e0CD22fA78fC0E Ostke EPIC kohe!

Epic Chain (EPIC) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Epic Chain (EPIC) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 89.04M $ 89.04M $ 89.04M Koguvaru: $ 30.00M $ 30.00M $ 30.00M Ringlev varu: $ 30.00M $ 30.00M $ 30.00M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 89.04M $ 89.04M $ 89.04M Kõigi aegade kõrgeim: $ 3.1477 $ 3.1477 $ 3.1477 Kõigi aegade madalaim: $ 0.7252176173070083 $ 0.7252176173070083 $ 0.7252176173070083 Praegune hind: $ 2.9679 $ 2.9679 $ 2.9679 Lisateave Epic Chain (EPIC) hinna kohta

Epic Chain (EPIC) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Epic Chain (EPIC) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate EPIC tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: EPIC tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate EPIC tokeni tokenoomikat, avastage EPIC tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust EPIC Kas olete huvitatud Epic Chain (EPIC) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid EPIC ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas EPIC MEXC-ist osta!

Epic Chain (EPIC) hinna ajalugu EPIC hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage EPIC hinna ajalugu kohe!

EPIC – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu EPIC võiks suunduda? Meie EPIC hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake EPIC tokeni hinna ennustust kohe!

