EMR (EMR) reaalajas hind on $ 0.004537. Viimase 24 tunni jooksul EMR kaubeldud madalaim $ 0.004238 ja kõrgeim $ 0.004788 näitab aktiivset turu volatiivsust. EMRkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.04462699575681713 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000758057086080487.
Lüliajalise tootluse osas on EMR muutunud +0.79% viimase tunni jooksul, +0.88% 24 tunni vältel +2.29% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
EMR (EMR) – turuteave
No.2299
$ 597.17K
$ 77.94K
$ 4.54M
131.62M
999,999,985
999,999,985
13.16%
EGLD
EMR praegune turukapitalisatsioon on $ 597.17K$ 77.94K 24 tunnise kauplemismahuga. EMR ringlev varu on 131.62M, mille koguvaru on 999999985. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 4.54M.
EMR (EMR) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse EMR tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.00003959
+0.88%
30 päeva
$ +0.001951
+75.44%
60 päeva
$ -0.000507
-10.06%
90 päeva
$ -0.003744
-45.22%
EMR Hinnamuutus täna
Täna registreeris EMR muutuse $ +0.00003959 (+0.88%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
EMR 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.001951 (+75.44%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
EMR 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus EMR $ -0.000507 (-10.06%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
EMR 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.003744 (-45.22%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada EMR (EMR) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Emorya Finance $EMR is a Hyper Deflationary Token created on MultiversX Blockchain and it is the first project of this kind on the global scale that aims to offer you the opportunity to earn rewards depending on the calories you burn. And the only project with such a limited supply that will stop the burning function at just 1 milion tokens! The First Global Project of this kind is conceived to give you the opportunity to earn rewards by burning your calories. EMR is an ambitious project that will establish a monopoly, encompassing all aspects of sports, finance, the crypto world, and every aspect of human life, aiming to bring a significant improvement in the quality of people's lives in the near future.
EMR on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie EMR investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida EMR panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse EMR kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie EMR ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
EMR hinna ennustus (USD)
Kui palju on EMR (EMR) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie EMR (EMR) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida EMR nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
EMR (EMR) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet EMR tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
