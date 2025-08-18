Rohkem infot EMR

EMR logo

EMR hind(EMR)

1 EMR/USD reaalajas hind:

$0.004538
$0.004538
+0.88%1D
USD
EMR (EMR) reaalajas hinnagraafik
EMR (EMR) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.004238
$ 0.004238
24 h madal
$ 0.004788
$ 0.004788
24 h kõrge

$ 0.004238
$ 0.004238

$ 0.004788
$ 0.004788

$ 0.04462699575681713
$ 0.04462699575681713

$ 0.000758057086080487
$ 0.000758057086080487

+0.79%

+0.88%

+2.29%

+2.29%

EMR (EMR) reaalajas hind on $ 0.004537. Viimase 24 tunni jooksul EMR kaubeldud madalaim $ 0.004238 ja kõrgeim $ 0.004788 näitab aktiivset turu volatiivsust. EMRkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.04462699575681713 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000758057086080487.

Lüliajalise tootluse osas on EMR muutunud +0.79% viimase tunni jooksul, +0.88% 24 tunni vältel +2.29% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

EMR (EMR) – turuteave

No.2299

$ 597.17K
$ 597.17K

$ 77.94K
$ 77.94K

$ 4.54M
$ 4.54M

131.62M
131.62M

999,999,985
999,999,985

999,999,985
999,999,985

13.16%

EGLD

EMR praegune turukapitalisatsioon on $ 597.17K $ 77.94K 24 tunnise kauplemismahuga. EMR ringlev varu on 131.62M, mille koguvaru on 999999985. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 4.54M.

EMR (EMR) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse EMR tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.00003959+0.88%
30 päeva$ +0.001951+75.44%
60 päeva$ -0.000507-10.06%
90 päeva$ -0.003744-45.22%
EMR Hinnamuutus täna

Täna registreeris EMR muutuse $ +0.00003959 (+0.88%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

EMR 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.001951 (+75.44%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

EMR 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus EMR $ -0.000507 (-10.06%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

EMR 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.003744 (-45.22%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada EMR (EMR) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe EMR hinnaajaloo lehte.

Mis on EMR (EMR)

Emorya Finance $EMR is a Hyper Deflationary Token created on MultiversX Blockchain and it is the first project of this kind on the global scale that aims to offer you the opportunity to earn rewards depending on the calories you burn. And the only project with such a limited supply that will stop the burning function at just 1 milion tokens! The First Global Project of this kind is conceived to give you the opportunity to earn rewards by burning your calories. EMR is an ambitious project that will establish a monopoly, encompassing all aspects of sports, finance, the crypto world, and every aspect of human life, aiming to bring a significant improvement in the quality of people's lives in the near future.

EMR on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie EMR investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida EMR panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse EMR kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie EMR ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

EMR hinna ennustus (USD)

Kui palju on EMR (EMR) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie EMR (EMR) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida EMR nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake EMR hinna ennustust kohe!

EMR (EMR) tokenoomika

EMR (EMR) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet EMR tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

EMR (EMR) ostujuhend

Kas otsite, kuidas EMR osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust EMR osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

EMR kohalike valuutade suhtes

1 EMR(EMR)/VND
119.391155
1 EMR(EMR)/AUD
A$0.00689624
1 EMR(EMR)/GBP
0.00331201
1 EMR(EMR)/EUR
0.00385645
1 EMR(EMR)/USD
$0.004537
1 EMR(EMR)/MYR
RM0.01910077
1 EMR(EMR)/TRY
0.18506423
1 EMR(EMR)/JPY
¥0.666939
1 EMR(EMR)/ARS
ARS$5.88453437
1 EMR(EMR)/RUB
0.36164427
1 EMR(EMR)/INR
0.39703287
1 EMR(EMR)/IDR
Rp73.17740911
1 EMR(EMR)/KRW
6.30134856
1 EMR(EMR)/PHP
0.25656735
1 EMR(EMR)/EGP
￡E.0.21895562
1 EMR(EMR)/BRL
R$0.0244998
1 EMR(EMR)/CAD
C$0.00626106
1 EMR(EMR)/BDT
0.55097328
1 EMR(EMR)/NGN
6.95857838
1 EMR(EMR)/UAH
0.18696977
1 EMR(EMR)/VES
Bs0.612495
1 EMR(EMR)/CLP
$4.373668
1 EMR(EMR)/PKR
Rs1.28524136
1 EMR(EMR)/KZT
2.45637717
1 EMR(EMR)/THB
฿0.1465451
1 EMR(EMR)/TWD
NT$0.13624611
1 EMR(EMR)/AED
د.إ0.01665079
1 EMR(EMR)/CHF
Fr0.0036296
1 EMR(EMR)/HKD
HK$0.03547934
1 EMR(EMR)/AMD
֏1.73431362
1 EMR(EMR)/MAD
.د.م0.04078763
1 EMR(EMR)/MXN
$0.08561319
1 EMR(EMR)/PLN
0.01651468
1 EMR(EMR)/RON
лв0.01959984
1 EMR(EMR)/SEK
kr0.04332835
1 EMR(EMR)/BGN
лв0.00757679
1 EMR(EMR)/HUF
Ft1.5316912
1 EMR(EMR)/CZK
0.0948233
1 EMR(EMR)/KWD
د.ك0.001383785
1 EMR(EMR)/ILS
0.01528969
1 EMR(EMR)/NOK
kr0.04623203
1 EMR(EMR)/NZD
$0.00762216

EMR ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest EMR võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse EMR ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse EMR kohta

Kui palju on EMR (EMR) tänapäeval väärt?
Reaalajas EMR hind USD on 0.004537 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune EMR/USD hind?
Praegune hind EMR/USD on $ 0.004537. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on EMR turukapitalisatsioon?
EMR turukapitalisatsioon on $ 597.17K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on EMR ringlev varu?
EMR ringlev varu on 131.62M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim EMR (ATH) hind?
EMR saavutab ATH hinna summas 0.04462699575681713 USD.
Mis oli kõigi aegade EMR madalaim (ATL) hind?
EMR nägi ATL hinda summas 0.000758057086080487 USD.
Milline on EMR kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine EMR kauplemismaht on $ 77.94K USD.
Kas EMR sel aastal kõrgemale ka suundub?
EMR võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake EMR hinna ennustust.
EMR (EMR) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

$0.004538
