EMR (EMR) teave Emorya Finance $EMR is a Hyper Deflationary Token created on MultiversX Blockchain and it is the first project of this kind on the global scale that aims to offer you the opportunity to earn rewards depending on the calories you burn. And the only project with such a limited supply that will stop the burning function at just 1 milion tokens! The First Global Project of this kind is conceived to give you the opportunity to earn rewards by burning your calories. EMR is an ambitious project that will establish a monopoly, encompassing all aspects of sports, finance, the crypto world, and every aspect of human life, aiming to bring a significant improvement in the quality of people's lives in the near future. Ametlik veebisait: https://emorya.com Valge raamat: https://docs.emorya.com/docs/whitepaper/introduction Plokiahela Explorer: https://explorer.multiversx.com/tokens/EMR-d10ed9 Ostke EMR kohe!

EMR (EMR) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage EMR (EMR) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 4.34M $ 4.34M $ 4.34M Koguvaru: $ 985.90M $ 985.90M $ 985.90M Ringlev varu: $ 837.33M $ 837.33M $ 837.33M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 5.19M $ 5.19M $ 5.19M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.07 $ 0.07 $ 0.07 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000758057086080487 $ 0.000758057086080487 $ 0.000758057086080487 Praegune hind: $ 0.005188 $ 0.005188 $ 0.005188 Lisateave EMR (EMR) hinna kohta

EMR (EMR) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud EMR (EMR) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate EMR tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: EMR tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate EMR tokeni tokenoomikat, avastage EMR tokeni reaalajas hinda!

EMR (EMR) hinna ajalugu EMR hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage EMR hinna ajalugu kohe!

EMR – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu EMR võiks suunduda? Meie EMR hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake EMR tokeni hinna ennustust kohe!

