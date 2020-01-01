Dogelon Mars (ELON) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Dogelon Mars (ELON) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Dogelon Mars (ELON) teave In the year 2420 a young Dogelon was born onto the beautiful red sands of Mars where he would live peacefully alongside his family. Together they worked hard to develop their expanding colony into a hub of technology that would bring prosperity to all life across the galaxy. This development continued until the dreaded arrival of the Annihilators who would chase young Dogelon backwards through time and space where he would find refuge on planet Earth and begin a new journey. Ametlik veebisait: https://dogelonmars.com/ Plokiahela Explorer: https://solscan.io/token/7ZCm8WBN9aLa3o47SoYctU6iLdj7wkGG5SV2hE5CgtD5 Ostke ELON kohe!

Dogelon Mars (ELON) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Dogelon Mars (ELON) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 58.65M $ 58.65M $ 58.65M Koguvaru: $ 1,000.00T $ 1,000.00T $ 1,000.00T Ringlev varu: $ 549.65T $ 549.65T $ 549.65T FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 106.70M $ 106.70M $ 106.70M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00000188 $ 0.00000188 $ 0.00000188 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.0000001067 $ 0.0000001067 $ 0.0000001067 Lisateave Dogelon Mars (ELON) hinna kohta

Dogelon Mars (ELON) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Dogelon Mars (ELON) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate ELON tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: ELON tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate ELON tokeni tokenoomikat, avastage ELON tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust ELON Kas olete huvitatud Dogelon Mars (ELON) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid ELON ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas ELON MEXC-ist osta!

Dogelon Mars (ELON) hinna ajalugu ELON hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage ELON hinna ajalugu kohe!

ELON – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu ELON võiks suunduda? Meie ELON hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake ELON tokeni hinna ennustust kohe!

