Dogelon Mars (ELON) reaalajas hind on $ 0.0000001168. Viimase 24 tunni jooksul ELON kaubeldud madalaim $ 0.0000001117 ja kõrgeim $ 0.0000001175 näitab aktiivset turu volatiivsust. ELONkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00003263 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.
Lüliajalise tootluse osas on ELON muutunud +0.25% viimase tunni jooksul, -0.16% 24 tunni vältel -3.08% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Dogelon Mars (ELON) – turuteave
No.514
$ 64.20M
$ 64.20M$ 64.20M
$ 83.49K
$ 83.49K$ 83.49K
$ 116.80M
$ 116.80M$ 116.80M
549.65T
549.65T 549.65T
1,000,000,000,000,000
1,000,000,000,000,000 1,000,000,000,000,000
1,000,000,000,000,000
1,000,000,000,000,000 1,000,000,000,000,000
54.96%
ETH
Dogelon Mars praegune turukapitalisatsioon on $ 64.20M$ 83.49K 24 tunnise kauplemismahuga. ELON ringlev varu on 549.65T, mille koguvaru on 1000000000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 116.80M.
Dogelon Mars (ELON) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Dogelon Mars tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.000000000199
-0.16%
30 päeva
$ -0.0000000106
-8.33%
60 päeva
$ +0.0000000042
+3.73%
90 päeva
$ -0.0000000308
-20.87%
Dogelon Mars Hinnamuutus täna
Täna registreeris ELON muutuse $ -0.000000000199 (-0.16%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Dogelon Mars 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0000000106 (-8.33%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Dogelon Mars 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus ELON $ +0.0000000042 (+3.73%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Dogelon Mars 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0000000308 (-20.87%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
In the year 2420 a young Dogelon was born onto the beautiful red sands of Mars where he would live peacefully alongside his family. Together they worked hard to develop their expanding colony into a hub of technology that would bring prosperity to all life across the galaxy. This development continued until the dreaded arrival of the Annihilators who would chase young Dogelon backwards through time and space where he would find refuge on planet Earth and begin a new journey.
Dogelon Mars on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Dogelon Mars investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida ELON panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Dogelon Mars kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Dogelon Mars ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Dogelon Mars hinna ennustus (USD)
Kui palju on Dogelon Mars (ELON) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Dogelon Mars (ELON) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Dogelon Mars nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Dogelon Mars (ELON) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ELON tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Dogelon Mars (ELON) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Dogelon Mars osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Dogelon Mars osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
