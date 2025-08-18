Rohkem infot EFC

EFC Hinnainfo

EFC Ametlik veebisait

EFC Tokenoomika

EFC Hinnaprognoos

EFC Ajalugu

EFC – ostujuhend

EFC-usaldusraha valuutakonverter

EFC Hetketurg

Turueelne müük

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Everton FC Fan Token logo

Everton FC Fan Token hind(EFC)

1 EFC/USD reaalajas hind:

$0.1657
$0.1657$0.1657
-1.31%1D
USD
Everton FC Fan Token (EFC) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 01:21:00 (UTC+8)

Everton FC Fan Token (EFC) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.1632
$ 0.1632$ 0.1632
24 h madal
$ 0.1684
$ 0.1684$ 0.1684
24 h kõrge

$ 0.1632
$ 0.1632$ 0.1632

$ 0.1684
$ 0.1684$ 0.1684

$ 2.9767507538883224
$ 2.9767507538883224$ 2.9767507538883224

$ 0
$ 0$ 0

-1.26%

-1.31%

-4.68%

-4.68%

Everton FC Fan Token (EFC) reaalajas hind on $ 0.1653. Viimase 24 tunni jooksul EFC kaubeldud madalaim $ 0.1632 ja kõrgeim $ 0.1684 näitab aktiivset turu volatiivsust. EFCkõigi aegade kõrgeim hind on $ 2.9767507538883224 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on EFC muutunud -1.26% viimase tunni jooksul, -1.31% 24 tunni vältel -4.68% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Everton FC Fan Token (EFC) – turuteave

No.2135

$ 975.13K
$ 975.13K$ 975.13K

$ 56.84K
$ 56.84K$ 56.84K

$ 1.65M
$ 1.65M$ 1.65M

5.90M
5.90M 5.90M

10,000,000
10,000,000 10,000,000

10,000,000
10,000,000 10,000,000

58.99%

CHZ

Everton FC Fan Token praegune turukapitalisatsioon on $ 975.13K $ 56.84K 24 tunnise kauplemismahuga. EFC ringlev varu on 5.90M, mille koguvaru on 10000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.65M.

Everton FC Fan Token (EFC) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Everton FC Fan Token tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.002199-1.31%
30 päeva$ +0.0163+10.93%
60 päeva$ +0.0056+3.50%
90 päeva$ -0.0338-16.98%
Everton FC Fan Token Hinnamuutus täna

Täna registreeris EFC muutuse $ -0.002199 (-1.31%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Everton FC Fan Token 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.0163 (+10.93%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Everton FC Fan Token 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus EFC $ +0.0056 (+3.50%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Everton FC Fan Token 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0338 (-16.98%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Everton FC Fan Token (EFC) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Everton FC Fan Token hinnaajaloo lehte.

Mis on Everton FC Fan Token (EFC)

Fan Tokens are collectable digital passes that never expire. As well as being yours to keep forever the $EFC Fan Token also gives you enhanced access to Everton. Think of it as a piece of digital memorabilia that allows you to vote in polls, get access to VIP experiences or take part in the many in-app activities, competitions, quizzes and games.

Everton FC Fan Token on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Everton FC Fan Token investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida EFC panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Everton FC Fan Token kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Everton FC Fan Token ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Everton FC Fan Token hinna ennustus (USD)

Kui palju on Everton FC Fan Token (EFC) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Everton FC Fan Token (EFC) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Everton FC Fan Token nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Everton FC Fan Token hinna ennustust kohe!

Everton FC Fan Token (EFC) tokenoomika

Everton FC Fan Token (EFC) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet EFC tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Everton FC Fan Token (EFC) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Everton FC Fan Token osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Everton FC Fan Token osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

EFC kohalike valuutade suhtes

1 Everton FC Fan Token(EFC)/VND
4,349.8695
1 Everton FC Fan Token(EFC)/AUD
A$0.251256
1 Everton FC Fan Token(EFC)/GBP
0.120669
1 Everton FC Fan Token(EFC)/EUR
0.140505
1 Everton FC Fan Token(EFC)/USD
$0.1653
1 Everton FC Fan Token(EFC)/MYR
RM0.695913
1 Everton FC Fan Token(EFC)/TRY
6.742587
1 Everton FC Fan Token(EFC)/JPY
¥24.2991
1 Everton FC Fan Token(EFC)/ARS
ARS$214.395753
1 Everton FC Fan Token(EFC)/RUB
13.176063
1 Everton FC Fan Token(EFC)/INR
14.465403
1 Everton FC Fan Token(EFC)/IDR
Rp2,666.128659
1 Everton FC Fan Token(EFC)/KRW
229.581864
1 Everton FC Fan Token(EFC)/PHP
9.347715
1 Everton FC Fan Token(EFC)/EGP
￡E.7.977378
1 Everton FC Fan Token(EFC)/BRL
R$0.89262
1 Everton FC Fan Token(EFC)/CAD
C$0.228114
1 Everton FC Fan Token(EFC)/BDT
20.074032
1 Everton FC Fan Token(EFC)/NGN
253.527222
1 Everton FC Fan Token(EFC)/UAH
6.812013
1 Everton FC Fan Token(EFC)/VES
Bs22.3155
1 Everton FC Fan Token(EFC)/CLP
$159.3492
1 Everton FC Fan Token(EFC)/PKR
Rs46.826184
1 Everton FC Fan Token(EFC)/KZT
89.495073
1 Everton FC Fan Token(EFC)/THB
฿5.33919
1 Everton FC Fan Token(EFC)/TWD
NT$4.963959
1 Everton FC Fan Token(EFC)/AED
د.إ0.606651
1 Everton FC Fan Token(EFC)/CHF
Fr0.13224
1 Everton FC Fan Token(EFC)/HKD
HK$1.292646
1 Everton FC Fan Token(EFC)/AMD
֏63.187578
1 Everton FC Fan Token(EFC)/MAD
.د.م1.486047
1 Everton FC Fan Token(EFC)/MXN
$3.119211
1 Everton FC Fan Token(EFC)/PLN
0.601692
1 Everton FC Fan Token(EFC)/RON
лв0.714096
1 Everton FC Fan Token(EFC)/SEK
kr1.578615
1 Everton FC Fan Token(EFC)/BGN
лв0.276051
1 Everton FC Fan Token(EFC)/HUF
Ft55.80528
1 Everton FC Fan Token(EFC)/CZK
3.45477
1 Everton FC Fan Token(EFC)/KWD
د.ك0.0504165
1 Everton FC Fan Token(EFC)/ILS
0.557061
1 Everton FC Fan Token(EFC)/NOK
kr1.684407
1 Everton FC Fan Token(EFC)/NZD
$0.277704

Everton FC Fan Token ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Everton FC Fan Token võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Üksuse Everton FC Fan Token ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Everton FC Fan Token kohta

Kui palju on Everton FC Fan Token (EFC) tänapäeval väärt?
Reaalajas EFC hind USD on 0.1653 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune EFC/USD hind?
Praegune hind EFC/USD on $ 0.1653. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Everton FC Fan Token turukapitalisatsioon?
EFC turukapitalisatsioon on $ 975.13K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on EFC ringlev varu?
EFC ringlev varu on 5.90M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim EFC (ATH) hind?
EFC saavutab ATH hinna summas 2.9767507538883224 USD.
Mis oli kõigi aegade EFC madalaim (ATL) hind?
EFC nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on EFC kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine EFC kauplemismaht on $ 56.84K USD.
Kas EFC sel aastal kõrgemale ka suundub?
EFC võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake EFC hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 01:21:00 (UTC+8)

Everton FC Fan Token (EFC) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

EFC/USD kalkulaator

Summa

EFC
EFC
USD
USD

1 EFC = 0.1653 USD

Kauplemine: EFC

EFCUSDT
$0.1657
$0.1657$0.1657
-1.42%

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu