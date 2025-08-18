Everton FC Fan Token (EFC) reaalajas hind on $ 0.1653. Viimase 24 tunni jooksul EFC kaubeldud madalaim $ 0.1632 ja kõrgeim $ 0.1684 näitab aktiivset turu volatiivsust. EFCkõigi aegade kõrgeim hind on $ 2.9767507538883224 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.
Lüliajalise tootluse osas on EFC muutunud -1.26% viimase tunni jooksul, -1.31% 24 tunni vältel -4.68% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Everton FC Fan Token (EFC) – turuteave
No.2135
$ 975.13K
$ 975.13K$ 975.13K
$ 56.84K
$ 56.84K$ 56.84K
$ 1.65M
$ 1.65M$ 1.65M
5.90M
5.90M 5.90M
10,000,000
10,000,000 10,000,000
10,000,000
10,000,000 10,000,000
58.99%
CHZ
Everton FC Fan Token praegune turukapitalisatsioon on $ 975.13K$ 56.84K 24 tunnise kauplemismahuga. EFC ringlev varu on 5.90M, mille koguvaru on 10000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.65M.
Everton FC Fan Token (EFC) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Everton FC Fan Token tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.002199
-1.31%
30 päeva
$ +0.0163
+10.93%
60 päeva
$ +0.0056
+3.50%
90 päeva
$ -0.0338
-16.98%
Everton FC Fan Token Hinnamuutus täna
Täna registreeris EFC muutuse $ -0.002199 (-1.31%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Everton FC Fan Token 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.0163 (+10.93%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Everton FC Fan Token 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus EFC $ +0.0056 (+3.50%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Everton FC Fan Token 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0338 (-16.98%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Everton FC Fan Token (EFC) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Fan Tokens are collectable digital passes that never expire. As well as being yours to keep forever the $EFC Fan Token also gives you enhanced access to Everton. Think of it as a piece of digital memorabilia that allows you to vote in polls, get access to VIP experiences or take part in the many in-app activities, competitions, quizzes and games.
Everton FC Fan Token on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Everton FC Fan Token investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida EFC panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Everton FC Fan Token kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Everton FC Fan Token ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Everton FC Fan Token hinna ennustus (USD)
Kui palju on Everton FC Fan Token (EFC) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Everton FC Fan Token (EFC) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Everton FC Fan Token nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Everton FC Fan Token (EFC) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet EFC tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Everton FC Fan Token (EFC) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Everton FC Fan Token osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Everton FC Fan Token osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.