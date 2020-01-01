Everton FC Fan Token (EFC) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Everton FC Fan Token (EFC) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Everton FC Fan Token (EFC) teave Fan Tokens are collectable digital passes that never expire. As well as being yours to keep forever the $EFC Fan Token also gives you enhanced access to Everton. Think of it as a piece of digital memorabilia that allows you to vote in polls, get access to VIP experiences or take part in the many in-app activities, competitions, quizzes and games. Ametlik veebisait: https://www.socios.com/everton-fan-tokens/ Plokiahela Explorer: https://chiliscan.com/token/0xabee61f8ff0eadd8d4ee87092792aaf2d9b2ca8e Ostke EFC kohe!

Everton FC Fan Token (EFC) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Everton FC Fan Token (EFC) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 966.28K $ 966.28K $ 966.28K Koguvaru: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Ringlev varu: $ 5.90M $ 5.90M $ 5.90M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 1.64M $ 1.64M $ 1.64M Kõigi aegade kõrgeim: $ 4.62 $ 4.62 $ 4.62 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.1638 $ 0.1638 $ 0.1638 Lisateave Everton FC Fan Token (EFC) hinna kohta

Everton FC Fan Token (EFC) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Everton FC Fan Token (EFC) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate EFC tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: EFC tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate EFC tokeni tokenoomikat, avastage EFC tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust EFC Kas olete huvitatud Everton FC Fan Token (EFC) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid EFC ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas EFC MEXC-ist osta!

Everton FC Fan Token (EFC) hinna ajalugu EFC hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage EFC hinna ajalugu kohe!

EFC – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu EFC võiks suunduda? Meie EFC hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake EFC tokeni hinna ennustust kohe!

