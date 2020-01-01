EDU Coin (EDU) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi EDU Coin (EDU) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

EDU Coin (EDU) teave The Open Campus Protocol is a decentralized solution for educators, content creators, parents, students, and co-publishers designed to address the major challenges in education today. At its core, the Open Campus Protocol is a community-driven initiative that harnesses the power of blockchain technology to create a fairer education system. By decentralizing the creation and distribution of educational content, the Open Campus Protocol empowers students to access more diverse educational content while providing educators with new opportunities to earn revenue and gain recognition for their contributions. Ametlik veebisait: https://www.opencampus.xyz/ Valge raamat: https://open-campus.gitbook.io/open-campus-protocol-whitepaper/ Plokiahela Explorer: https://bscscan.com/token/0xbdeae1ca48894a1759a8374d63925f21f2ee2639 Ostke EDU kohe!

EDU Coin (EDU) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage EDU Coin (EDU) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 53.64M $ 53.64M $ 53.64M Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 410.72M $ 410.72M $ 410.72M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 130.60M $ 130.60M $ 130.60M Kõigi aegade kõrgeim: $ 1.54 $ 1.54 $ 1.54 Kõigi aegade madalaim: $ 0.09420856728557322 $ 0.09420856728557322 $ 0.09420856728557322 Praegune hind: $ 0.1306 $ 0.1306 $ 0.1306 Lisateave EDU Coin (EDU) hinna kohta

EDU Coin (EDU) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud EDU Coin (EDU) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate EDU tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: EDU tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate EDU tokeni tokenoomikat, avastage EDU tokeni reaalajas hinda!

