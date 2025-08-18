EDU Coin (EDU) reaalajas hind on $ 0.1379. Viimase 24 tunni jooksul EDU kaubeldud madalaim $ 0.1369 ja kõrgeim $ 0.1411 näitab aktiivset turu volatiivsust. EDUkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.6841468160643183 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.09420856728557322.
Lüliajalise tootluse osas on EDU muutunud -0.72% viimase tunni jooksul, -1.83% 24 tunni vältel -2.48% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
EDU Coin (EDU) – turuteave
EDU Coin praegune turukapitalisatsioon on $ 56.64M$ 578.00K 24 tunnise kauplemismahuga. EDU ringlev varu on 410.72M, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 137.90M.
EDU Coin (EDU) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse EDU Coin tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.002587
-1.83%
30 päeva
$ -0.0167
-10.81%
60 päeva
$ +0.0083
+6.40%
90 päeva
$ -0.0179
-11.49%
EDU Coin Hinnamuutus täna
Täna registreeris EDU muutuse $ -0.002587 (-1.83%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
EDU Coin 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0167 (-10.81%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
EDU Coin 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus EDU $ +0.0083 (+6.40%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
EDU Coin 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0179 (-11.49%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada EDU Coin (EDU) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
The Open Campus Protocol is a decentralized solution for educators, content creators, parents, students, and co-publishers designed to address the major challenges in education today. At its core, the Open Campus Protocol is a community-driven initiative that harnesses the power of blockchain technology to create a fairer education system. By decentralizing the creation and distribution of educational content, the Open Campus Protocol empowers students to access more diverse educational content while providing educators with new opportunities to earn revenue and gain recognition for their contributions.
EDU Coin on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie EDU Coin investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida EDU panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse EDU Coin kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie EDU Coin ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
EDU Coin hinna ennustus (USD)
Kui palju on EDU Coin (EDU) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie EDU Coin (EDU) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida EDU Coin nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
EDU Coin (EDU) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet EDU tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
EDU Coin (EDU) ostujuhend
Kas otsite, kuidas EDU Coin osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust EDU Coin osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.