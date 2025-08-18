Rohkem infot EDU

EDU Coin (EDU) reaalajas hinnagraafik
EDU Coin (EDU) hinna teave (USD)

BSC

EDU Coin praegune turukapitalisatsioon on $ 56.64M $ 578.00K 24 tunnise kauplemismahuga. EDU ringlev varu on 410.72M, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 137.90M.

EDU Coin (EDU) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse EDU Coin tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.002587-1.83%
30 päeva$ -0.0167-10.81%
60 päeva$ +0.0083+6.40%
90 päeva$ -0.0179-11.49%
EDU Coin Hinnamuutus täna

Täna registreeris EDU muutuse $ -0.002587 (-1.83%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

EDU Coin 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0167 (-10.81%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

EDU Coin 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus EDU $ +0.0083 (+6.40%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

EDU Coin 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0179 (-11.49%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada EDU Coin (EDU) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe EDU Coin hinnaajaloo lehte.

Mis on EDU Coin (EDU)

The Open Campus Protocol is a decentralized solution for educators, content creators, parents, students, and co-publishers designed to address the major challenges in education today. At its core, the Open Campus Protocol is a community-driven initiative that harnesses the power of blockchain technology to create a fairer education system. By decentralizing the creation and distribution of educational content, the Open Campus Protocol empowers students to access more diverse educational content while providing educators with new opportunities to earn revenue and gain recognition for their contributions.

EDU Coin on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie EDU Coin investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida EDU panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse EDU Coin kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie EDU Coin ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

EDU Coin hinna ennustus (USD)

Kui palju on EDU Coin (EDU) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie EDU Coin (EDU) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida EDU Coin nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake EDU Coin hinna ennustust kohe!

EDU Coin (EDU) tokenoomika

EDU Coin (EDU) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet EDU tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

EDU Coin (EDU) ostujuhend

Kas otsite, kuidas EDU Coin osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust EDU Coin osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

EDU kohalike valuutade suhtes

EDU Coin ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest EDU Coin võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse EDU Coin ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse EDU Coin kohta

Kui palju on EDU Coin (EDU) tänapäeval väärt?
Reaalajas EDU hind USD on 0.1379 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune EDU/USD hind?
Praegune hind EDU/USD on $ 0.1379. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on EDU Coin turukapitalisatsioon?
EDU turukapitalisatsioon on $ 56.64M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on EDU ringlev varu?
EDU ringlev varu on 410.72M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim EDU (ATH) hind?
EDU saavutab ATH hinna summas 1.6841468160643183 USD.
Mis oli kõigi aegade EDU madalaim (ATL) hind?
EDU nägi ATL hinda summas 0.09420856728557322 USD.
Milline on EDU kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine EDU kauplemismaht on $ 578.00K USD.
Kas EDU sel aastal kõrgemale ka suundub?
EDU võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake EDU hinna ennustust.
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 03:38:02 (UTC+8)

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

