Divo (DVO) reaalajas hind on $ 0.0008283. Viimase 24 tunni jooksul DVO kaubeldud madalaim $ 0.0007988 ja kõrgeim $ 0.0008312 näitab aktiivset turu volatiivsust. DVOkõigi aegade kõrgeim hind on -- ja kõigi aegade madalaim hind on --.
Lüliajalise tootluse osas on DVO muutunud +0.08% viimase tunni jooksul, -0.13% 24 tunni vältel +7.86% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Divo (DVO) – turuteave
$ 68.94K
$ 4.97M
6,000,000,000
MATIC
Divo praegune turukapitalisatsioon on --$ 68.94K 24 tunnise kauplemismahuga. DVO ringlev varu on --, mille koguvaru on 6000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
Divo (DVO) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Divo tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.000001161
-0.13%
30 päeva
$ +0.0003594
+76.64%
60 päeva
$ -0.0008367
-50.26%
90 päeva
$ -0.0007277
-46.77%
Divo Hinnamuutus täna
Täna registreeris DVO muutuse $ -0.000001161 (-0.13%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Divo 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.0003594 (+76.64%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Divo 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus DVO $ -0.0008367 (-50.26%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Divo 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0007277 (-46.77%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Divo (DVO) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
DIVO is a SocialFi platform that empowers fashion and advertising professionals to monetize their content, protect intellectual property, and build audience relationships using advanced AI tools.
Divo on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Divo investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida DVO panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Divo kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Divo ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Divo hinna ennustus (USD)
Kui palju on Divo (DVO) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Divo (DVO) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Divo nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Divo (DVO) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet DVO tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Divo (DVO) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Divo osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Divo osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
