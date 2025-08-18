Rohkem infot DUCK

DuckChain logo

DuckChain hind(DUCK)

1 DUCK/USD reaalajas hind:

DuckChain (DUCK) reaalajas hinnagraafik
2025-08-18

DuckChain (DUCK) hinna teave (USD)

DuckChain (DUCK) reaalajas hind on $ 0.005123. Viimase 24 tunni jooksul DUCK kaubeldud madalaim $ 0.005118 ja kõrgeim $ 0.005343 näitab aktiivset turu volatiivsust. DUCKkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.013127834105261482 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00196542123946365.

Lüliajalise tootluse osas on DUCK muutunud -0.32% viimase tunni jooksul, -2.12% 24 tunni vältel -3.56% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

DuckChain (DUCK) – turuteave

TONCOIN

DuckChain praegune turukapitalisatsioon on $ 27.43M $ 15.21K 24 tunnise kauplemismahuga. DUCK ringlev varu on 5.35B, mille koguvaru on 9454878330. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 51.23M.

DuckChain (DUCK) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse DuckChain tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.00011096-2.12%
30 päeva$ +0.00039+8.24%
60 päeva$ +0.002513+96.28%
90 päeva$ +0.002585+101.85%
DuckChain Hinnamuutus täna

Täna registreeris DUCK muutuse $ -0.00011096 (-2.12%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

DuckChain 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.00039 (+8.24%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

DuckChain 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus DUCK $ +0.002513 (+96.28%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

DuckChain 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.002585 (+101.85%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada DuckChain (DUCK) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe DuckChain hinnaajaloo lehte.

Mis on DuckChain (DUCK)

DuckChain is the first consumer layer blockchain on TON, bridges TON with Ethereum (EVM), Bitcoin (BTC), and other ecosystems using Arbitrum Orbit’s robust infrastructure. It offers developers familiar tools to build dApps, migrate applications, and attract liquidity to the Telegram ecosystem. By introducing a unified gas system via Telegram Stars and account abstraction, DuckChain lowers barriers for Web2 users. Users can perform on-chain operations and interact with thousands of dApps directly within Telegram, enjoying a Web3 experience as simple as using a Web2 application. DuckChain’s mission is to make blockchain as intuitive as sending a message on Telegram, transforming it into a super app for 950 million global users.

DuckChain on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie DuckChain investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida DUCK panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse DuckChain kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie DuckChain ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

DuckChain hinna ennustus (USD)

Kui palju on DuckChain (DUCK) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie DuckChain (DUCK) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida DuckChain nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake DuckChain hinna ennustust kohe!

DuckChain (DUCK) tokenoomika

DuckChain (DUCK) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet DUCK tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

DuckChain (DUCK) ostujuhend

Kas otsite, kuidas DuckChain osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust DuckChain osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

DUCK kohalike valuutade suhtes

DuckChain ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest DuckChain võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse DuckChain ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse DuckChain kohta

Kui palju on DuckChain (DUCK) tänapäeval väärt?
Reaalajas DUCK hind USD on 0.005123 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune DUCK/USD hind?
Praegune hind DUCK/USD on $ 0.005123. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on DuckChain turukapitalisatsioon?
DUCK turukapitalisatsioon on $ 27.43M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on DUCK ringlev varu?
DUCK ringlev varu on 5.35B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim DUCK (ATH) hind?
DUCK saavutab ATH hinna summas 0.013127834105261482 USD.
Mis oli kõigi aegade DUCK madalaim (ATL) hind?
DUCK nägi ATL hinda summas 0.00196542123946365 USD.
Milline on DUCK kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine DUCK kauplemismaht on $ 15.21K USD.
Kas DUCK sel aastal kõrgemale ka suundub?
DUCK võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake DUCK hinna ennustust.
2025-08-18

DuckChain (DUCK) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

