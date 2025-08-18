DuckChain (DUCK) reaalajas hind on $ 0.005123. Viimase 24 tunni jooksul DUCK kaubeldud madalaim $ 0.005118 ja kõrgeim $ 0.005343 näitab aktiivset turu volatiivsust. DUCKkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.013127834105261482 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00196542123946365.
Lüliajalise tootluse osas on DUCK muutunud -0.32% viimase tunni jooksul, -2.12% 24 tunni vältel -3.56% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
DuckChain (DUCK) – turuteave
No.778
$ 27.43M
$ 27.43M$ 27.43M
$ 15.21K
$ 15.21K$ 15.21K
$ 51.23M
$ 51.23M$ 51.23M
5.35B
5.35B 5.35B
10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000
9,454,878,330
9,454,878,330 9,454,878,330
53.54%
TONCOIN
DuckChain praegune turukapitalisatsioon on $ 27.43M$ 15.21K 24 tunnise kauplemismahuga. DUCK ringlev varu on 5.35B, mille koguvaru on 9454878330. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 51.23M.
DuckChain (DUCK) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse DuckChain tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.00011096
-2.12%
30 päeva
$ +0.00039
+8.24%
60 päeva
$ +0.002513
+96.28%
90 päeva
$ +0.002585
+101.85%
DuckChain Hinnamuutus täna
Täna registreeris DUCK muutuse $ -0.00011096 (-2.12%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
DuckChain 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.00039 (+8.24%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
DuckChain 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus DUCK $ +0.002513 (+96.28%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
DuckChain 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.002585 (+101.85%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada DuckChain (DUCK) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
DuckChain is the first consumer layer blockchain on TON, bridges TON with Ethereum (EVM), Bitcoin (BTC), and other ecosystems using Arbitrum Orbit’s robust infrastructure. It offers developers familiar tools to build dApps, migrate applications, and attract liquidity to the Telegram ecosystem. By introducing a unified gas system via Telegram Stars and account abstraction, DuckChain lowers barriers for Web2 users. Users can perform on-chain operations and interact with thousands of dApps directly within Telegram, enjoying a Web3 experience as simple as using a Web2 application. DuckChain’s mission is to make blockchain as intuitive as sending a message on Telegram, transforming it into a super app for 950 million global users.
DuckChain on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie DuckChain investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida DUCK panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse DuckChain kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie DuckChain ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
DuckChain hinna ennustus (USD)
Kui palju on DuckChain (DUCK) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie DuckChain (DUCK) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida DuckChain nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
DuckChain (DUCK) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet DUCK tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
DuckChain (DUCK) ostujuhend
Kas otsite, kuidas DuckChain osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust DuckChain osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.