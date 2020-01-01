Drift Protocol (DRIFT) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Drift Protocol (DRIFT) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Drift Protocol (DRIFT) teave Drift is the #1 open-sourced perpetual futures platform built on Solana. Drift is the most feature-complete decentralized exchange, including spot, perpetuals and swaps. Ametlik veebisait: https://www.drift.trade/ Valge raamat: https://docs.drift.trade/ Plokiahela Explorer: https://solscan.io/token/DriFtupJYLTosbwoN8koMbEYSx54aFAVLddWsbksjwg7 Ostke DRIFT kohe!

Drift Protocol (DRIFT) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Drift Protocol (DRIFT) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 179.14M $ 179.14M $ 179.14M Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 347.45M $ 347.45M $ 347.45M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 515.60M $ 515.60M $ 515.60M Kõigi aegade kõrgeim: $ 2.646 $ 2.646 $ 2.646 Kõigi aegade madalaim: $ 0.10000390597735823 $ 0.10000390597735823 $ 0.10000390597735823 Praegune hind: $ 0.5156 $ 0.5156 $ 0.5156 Lisateave Drift Protocol (DRIFT) hinna kohta

Drift Protocol (DRIFT) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Drift Protocol (DRIFT) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate DRIFT tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: DRIFT tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate DRIFT tokeni tokenoomikat, avastage DRIFT tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust DRIFT Kas olete huvitatud Drift Protocol (DRIFT) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid DRIFT ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas DRIFT MEXC-ist osta!

Drift Protocol (DRIFT) hinna ajalugu DRIFT hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage DRIFT hinna ajalugu kohe!

DRIFT – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu DRIFT võiks suunduda? Meie DRIFT hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake DRIFT tokeni hinna ennustust kohe!

