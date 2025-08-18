Drift Protocol (DRIFT) reaalajas hind on $ 0.5478. Viimase 24 tunni jooksul DRIFT kaubeldud madalaim $ 0.5434 ja kõrgeim $ 0.558 näitab aktiivset turu volatiivsust. DRIFTkõigi aegade kõrgeim hind on $ 2.6530757587765152 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.10000390597735823.
Lüliajalise tootluse osas on DRIFT muutunud -0.42% viimase tunni jooksul, -1.31% 24 tunni vältel -4.54% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Drift Protocol (DRIFT) – turuteave
Drift Protocol praegune turukapitalisatsioon on $ 190.33M$ 236.27K 24 tunnise kauplemismahuga. DRIFT ringlev varu on 347.45M, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
Drift Protocol (DRIFT) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Drift Protocol tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.007282
-1.31%
30 päeva
$ +0.0671
+13.95%
60 päeva
$ +0.11
+25.12%
90 päeva
$ -0.0741
-11.92%
Drift Protocol Hinnamuutus täna
Täna registreeris DRIFT muutuse $ -0.007282 (-1.31%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Drift Protocol 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.0671 (+13.95%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Drift Protocol 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus DRIFT $ +0.11 (+25.12%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Drift Protocol 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0741 (-11.92%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Drift Protocol (DRIFT) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Drift is the #1 open-sourced perpetual futures platform built on Solana. Drift is the most feature-complete decentralized exchange, including spot, perpetuals and swaps.
Kui palju on Drift Protocol (DRIFT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Drift Protocol (DRIFT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Drift Protocol nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Drift Protocol (DRIFT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet DRIFT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
