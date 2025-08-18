Rohkem infot DRIFT

DRIFT Hinnainfo

DRIFT Valge raamat

DRIFT Ametlik veebisait

DRIFT Tokenoomika

DRIFT Hinnaprognoos

DRIFT Ajalugu

DRIFT – ostujuhend

DRIFT-usaldusraha valuutakonverter

DRIFT Hetketurg

Turueelne müük

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Drift Protocol logo

Drift Protocol hind(DRIFT)

1 DRIFT/USD reaalajas hind:

$0.5486
$0.5486$0.5486
-1.31%1D
USD
Drift Protocol (DRIFT) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 02:26:33 (UTC+8)

Drift Protocol (DRIFT) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.5434
$ 0.5434$ 0.5434
24 h madal
$ 0.558
$ 0.558$ 0.558
24 h kõrge

$ 0.5434
$ 0.5434$ 0.5434

$ 0.558
$ 0.558$ 0.558

$ 2.6530757587765152
$ 2.6530757587765152$ 2.6530757587765152

$ 0.10000390597735823
$ 0.10000390597735823$ 0.10000390597735823

-0.42%

-1.31%

-4.54%

-4.54%

Drift Protocol (DRIFT) reaalajas hind on $ 0.5478. Viimase 24 tunni jooksul DRIFT kaubeldud madalaim $ 0.5434 ja kõrgeim $ 0.558 näitab aktiivset turu volatiivsust. DRIFTkõigi aegade kõrgeim hind on $ 2.6530757587765152 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.10000390597735823.

Lüliajalise tootluse osas on DRIFT muutunud -0.42% viimase tunni jooksul, -1.31% 24 tunni vältel -4.54% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Drift Protocol (DRIFT) – turuteave

No.241

$ 190.33M
$ 190.33M$ 190.33M

$ 236.27K
$ 236.27K$ 236.27K

$ 547.80M
$ 547.80M$ 547.80M

347.45M
347.45M 347.45M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

SOL

Drift Protocol praegune turukapitalisatsioon on $ 190.33M $ 236.27K 24 tunnise kauplemismahuga. DRIFT ringlev varu on 347.45M, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

Drift Protocol (DRIFT) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Drift Protocol tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.007282-1.31%
30 päeva$ +0.0671+13.95%
60 päeva$ +0.11+25.12%
90 päeva$ -0.0741-11.92%
Drift Protocol Hinnamuutus täna

Täna registreeris DRIFT muutuse $ -0.007282 (-1.31%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Drift Protocol 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.0671 (+13.95%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Drift Protocol 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus DRIFT $ +0.11 (+25.12%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Drift Protocol 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0741 (-11.92%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Drift Protocol (DRIFT) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Drift Protocol hinnaajaloo lehte.

Mis on Drift Protocol (DRIFT)

Drift is the #1 open-sourced perpetual futures platform built on Solana. Drift is the most feature-complete decentralized exchange, including spot, perpetuals and swaps.

Drift Protocol on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Drift Protocol investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida DRIFT panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Drift Protocol kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Drift Protocol ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Drift Protocol hinna ennustus (USD)

Kui palju on Drift Protocol (DRIFT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Drift Protocol (DRIFT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Drift Protocol nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Drift Protocol hinna ennustust kohe!

Drift Protocol (DRIFT) tokenoomika

Drift Protocol (DRIFT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet DRIFT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Drift Protocol (DRIFT) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Drift Protocol osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Drift Protocol osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

DRIFT kohalike valuutade suhtes

1 Drift Protocol(DRIFT)/VND
14,415.357
1 Drift Protocol(DRIFT)/AUD
A$0.832656
1 Drift Protocol(DRIFT)/GBP
0.399894
1 Drift Protocol(DRIFT)/EUR
0.46563
1 Drift Protocol(DRIFT)/USD
$0.5478
1 Drift Protocol(DRIFT)/MYR
RM2.306238
1 Drift Protocol(DRIFT)/TRY
22.344762
1 Drift Protocol(DRIFT)/JPY
¥80.5266
1 Drift Protocol(DRIFT)/ARS
ARS$710.502078
1 Drift Protocol(DRIFT)/RUB
43.665138
1 Drift Protocol(DRIFT)/INR
47.937978
1 Drift Protocol(DRIFT)/IDR
Rp8,835.482634
1 Drift Protocol(DRIFT)/KRW
760.828464
1 Drift Protocol(DRIFT)/PHP
30.97809
1 Drift Protocol(DRIFT)/EGP
￡E.26.436828
1 Drift Protocol(DRIFT)/BRL
R$2.95812
1 Drift Protocol(DRIFT)/CAD
C$0.755964
1 Drift Protocol(DRIFT)/BDT
66.524832
1 Drift Protocol(DRIFT)/NGN
840.182772
1 Drift Protocol(DRIFT)/UAH
22.574838
1 Drift Protocol(DRIFT)/VES
Bs73.953
1 Drift Protocol(DRIFT)/CLP
$528.0792
1 Drift Protocol(DRIFT)/PKR
Rs155.180784
1 Drift Protocol(DRIFT)/KZT
296.584398
1 Drift Protocol(DRIFT)/THB
฿17.743242
1 Drift Protocol(DRIFT)/TWD
NT$16.450434
1 Drift Protocol(DRIFT)/AED
د.إ2.010426
1 Drift Protocol(DRIFT)/CHF
Fr0.43824
1 Drift Protocol(DRIFT)/HKD
HK$4.283796
1 Drift Protocol(DRIFT)/AMD
֏209.402028
1 Drift Protocol(DRIFT)/MAD
.د.م4.924722
1 Drift Protocol(DRIFT)/MXN
$10.336986
1 Drift Protocol(DRIFT)/PLN
1.993992
1 Drift Protocol(DRIFT)/RON
лв2.366496
1 Drift Protocol(DRIFT)/SEK
kr5.23149
1 Drift Protocol(DRIFT)/BGN
лв0.914826
1 Drift Protocol(DRIFT)/HUF
Ft184.93728
1 Drift Protocol(DRIFT)/CZK
11.44902
1 Drift Protocol(DRIFT)/KWD
د.ك0.167079
1 Drift Protocol(DRIFT)/ILS
1.846086
1 Drift Protocol(DRIFT)/NOK
kr5.582082
1 Drift Protocol(DRIFT)/NZD
$0.920304

Drift Protocol ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Drift Protocol võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Drift Protocol ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Drift Protocol kohta

Kui palju on Drift Protocol (DRIFT) tänapäeval väärt?
Reaalajas DRIFT hind USD on 0.5478 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune DRIFT/USD hind?
Praegune hind DRIFT/USD on $ 0.5478. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Drift Protocol turukapitalisatsioon?
DRIFT turukapitalisatsioon on $ 190.33M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on DRIFT ringlev varu?
DRIFT ringlev varu on 347.45M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim DRIFT (ATH) hind?
DRIFT saavutab ATH hinna summas 2.6530757587765152 USD.
Mis oli kõigi aegade DRIFT madalaim (ATL) hind?
DRIFT nägi ATL hinda summas 0.10000390597735823 USD.
Milline on DRIFT kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine DRIFT kauplemismaht on $ 236.27K USD.
Kas DRIFT sel aastal kõrgemale ka suundub?
DRIFT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake DRIFT hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 02:26:33 (UTC+8)

Drift Protocol (DRIFT) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

DRIFT/USD kalkulaator

Summa

DRIFT
DRIFT
USD
USD

1 DRIFT = 0.5477 USD

Kauplemine: DRIFT

DRIFTUSDT
$0.5486
$0.5486$0.5486
-1.32%

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu