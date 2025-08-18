Dolomite (DOLO) reaalajas hind on $ 0.21411. Viimase 24 tunni jooksul DOLO kaubeldud madalaim $ 0.192 ja kõrgeim $ 0.23134 näitab aktiivset turu volatiivsust. DOLOkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.2926831066220963 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.029056452455781562.
Lüliajalise tootluse osas on DOLO muutunud -1.92% viimase tunni jooksul, -2.05% 24 tunni vältel -21.51% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Dolomite (DOLO) – turuteave
No.554
$ 56.72M
$ 56.72M$ 56.72M
$ 524.83K
$ 524.83K$ 524.83K
$ 214.11M
$ 214.11M$ 214.11M
264.89M
264.89M 264.89M
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
998,851,995.6451048
998,851,995.6451048 998,851,995.6451048
26.48%
ETH
Dolomite praegune turukapitalisatsioon on $ 56.72M$ 524.83K 24 tunnise kauplemismahuga. DOLO ringlev varu on 264.89M, mille koguvaru on 998851995.6451048. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 214.11M.
Dolomite (DOLO) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Dolomite tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.0044817
-2.05%
30 päeva
$ +0.15194
+244.39%
60 päeva
$ +0.18118
+550.19%
90 päeva
$ +0.17991
+526.05%
Dolomite Hinnamuutus täna
Täna registreeris DOLO muutuse $ -0.0044817 (-2.05%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Dolomite 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.15194 (+244.39%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Dolomite 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus DOLO $ +0.18118 (+550.19%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Dolomite 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.17991 (+526.05%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Dolomite (DOLO) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Dolomite is a next-generation decentralized money market protocol and DEX that offers broad token support and capital efficiency with its virtual liquidity system. Dolomite combines the strengths of a DEX and a lending protocol into the most capital efficient and modular protocol DeFi has seen yet! Dolomite is capable of offering over-collateralized loans, margin trading, spot trading and other financial instruments.
Dolomite on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Dolomite investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida DOLO panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Dolomite kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Dolomite ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Dolomite hinna ennustus (USD)
Kui palju on Dolomite (DOLO) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Dolomite (DOLO) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Dolomite nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Dolomite (DOLO) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet DOLO tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Dolomite (DOLO) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Dolomite osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Dolomite osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.